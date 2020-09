Scream 5: annunciata la data di uscita

A ventiquattro anni di distanza dal suo debutto, Scream è pronto per spaventare nuovamente gli spettatori, infatti il profilo Twitter del film ha annunciato l’uscita: il 14 gennaio 2022.

Per quanto riguarda il cast, non ci sono notizie ufficiali, infatti alcuni volti hanno confermato la loro presenza mentre altri non hanno ancora annunciato nulla, tra gli attori che sicuramente ritroveremo spicca Courteney Cox (FOTO) che ha parlato della sua presenza nella pellicola attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram che vanta più di dieci milioni di follower.