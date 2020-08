Scream 5, nel film ci sarà anche Courteney Cox

L'attrice, già protagonista negli altri film della saga horror, ha confermato la notizia su Instagram pubblicando un video della maschera in bianco e nero con le parole "Non vedo l'ora di vedere di nuovo questa faccia

Courteney Cox ritornerà in Scream 5 nei panni di Gale Weathers, la giornalista che ha avuto un ruolo chiave nei film della saga di Scream. A darne notizia la stessa attrice che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video della maschera in bianco e nero con le parole "Non vedo l'ora di vedere di nuovo questa faccia"

Ci sarà anche David Arquette

Secondo quanto riportato dall’Hollywood Reporter accanto alla Cox, ci sarà anche l'ex marito dell'attice, David Arquette, che tornerà nel ruolo dello sceriffo Dewey Riley. Queste le sue dichiarazioni rilasciate al magazine americano: "Sono entusiasta di interpretare di nuovo Dewey e di riunirmi con la mia famiglia Scream, vecchia e nuova". E ancora: "Scream è stato una parte così importante della mia vita e, sia per i fan che per me, non vedo l'ora di onorare l'eredità di Wes Craven” – Il regista dei primi 4 film della saga di Scream è scomparso nel 2015.