Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 16 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 16 settembre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Blindato, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Tre guardie giurate preparano un grosso colpo per rapinare la propria compagnia, nascondendo 42 milioni di dollari, per poi tenerseli simulando una rapina. Il piano è perfetto ma un imprevisto sembra rovinare tutto.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Georgetown, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Diretto e interpretato da Christoph Waltz. Il giovane arrivista Ulrich Mott sposa per interesse l'anziana giornalista Elsa Breht, allo scopo di accedere ai più esclusivi circoli frequentati da potenti uomini politici. Un giorno, la donna viene trovata morta, uccisa. Ulrich è il primo sospettato.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Ritorno al futuro, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film cult del 1985 diretto da Robert Zemeckis e interpretato da Michael J. Fox e Christopher Lloyd. Il diciottenne Marty ha come amico uno strano scienziato che ha inventato una macchina per viaggiare nel tempo. Grazie ad essa Marty tornerà indietro nel tempo, fino al 1955.

Skyline, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Una forza aliena, annunciata da misteriose luci che appaiono sopra Los Angeles, minaccia di distruggere la popolazione terrestre. Jarrod, Elaine e l'amico Terry devono provare a salvarsi.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Pupazzi alla riscossa - UglyDolls, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Al villaggio di Uglyville non è necessario mostrarsi belli e impeccabili, anzi: l'essere diversi e stravaganti è una qualità. Tuttavia, Moxi è curiosa di sapere com'è la vita nella città di Perfezione, dove non sono ammessi difetti.

Film commedie da vedere stasera in TV

Una notte da leoni 2, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Commedia del 2011 diretto da Todd Phillips, con Bradley Cooper, Ed Helms e Zach Galifianakis. Dopo la catastrofica avventura dell'addio al celibato a Las Vegas, Phil, Stu, Alan e Doug devono andare a Bangkok per il matrimonio di Stu. Dopo una serata in spiaggia, si risvegliano storditi in un motel, senza sapere cosa è successo...

E fuori nevica!, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia del 2014 scritta, diretta e interpretata da Vincenzo Salemme. Enzo, Cico e Stefano sono tre fratelli: Cico soffre di una forma di autismo e, dopo la morte della madre, Enzo e Stefano devono prendersi cura di lui. Un compito che si rivelerà piuttosto difficile.

Film horror da vedere stasera in TV

Polaroid, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

La giovane Bird Fitcher riceve in regalo una vecchia macchina fotografica Polaroid ma scopre che, una volta scattata una foto, nell'immagine compare anche una presenza inquietante, presagio di morte.

Film d’azione da vedere stasera in TV

300 – L'alba di un impero, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

I protagonisti sono Sullivan Stapleton ed Eva Green nei ruoli dell'ateniese Temistocle e della regina Artemisia. Il film racconta le battaglie di Capo Artemisio e di Salamina.

Film commedie romantiche da vedere stasera in TV

Suburban girl - Talvolta la fine è solo un nuovo inizio, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Con Sarah Michelle Gellar e Alec Baldwin. Brett Eisenberg è un'assistente editoriale di Manhattan. Durante un convegno librario, conosce uno dei principali editori di New York, Archie Knox, e i due si innamorano. Entrambi però devono far fronte a numerose difficoltà familiari e professionali.

7 ore per farti innamorare, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film del 2020 scritto e diretto da Giampaolo Morelli, al suo esordio come regista. Poco prima di sposarsi, Giulio scopre che la sua fidanzata lo tradisce. In preda allo sconforto, si rivolge a Valeria (Serena Rossi), esperta dell'arte del rimorchio, che insegna agli uomini come conquistare una donna in solo sette ore.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Nel mondo libero, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Dopo essere stato rilasciato dal carcere per crimini che non ha commesso, Mo lotta per riadattarsi al mondo esterno. Ben presto, la sua strada incrocia quella di Doris, una misteriosa donna dal violento passato.

Montecristo, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Con James Caviezel nei panni del Conte di Montecristo. Il marinaio Edmond Dantès viene tradito dal giovane Fernand Mondego, innamorato di Mercedes, promessa sposa di Edmond, dal "secondo" Danglars e dal magistrato Villefort. Edmond è rinchiuso nella prigione ma grazie all'abate Faria trova un immenso tesoro nascosto nell'isola di Montecristo. Tredici anni dopo Edmond va a Parigi per consumare la sua vendetta.

A mano disarmata, ore 21:15 su Sky Cinema per te

La pellicola narra la storia della giornalista Federica Angeli (Claudia Gerini), sotto scorta per aver scritto articoli sulla malavita di Ostia.

Film sportivi da vedere stasera in TV

Il campione, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Protagonisti Stefano Accorsi e Andrea Carpenzano. Christian è un calciatore molto talentuoso ma ingestibile dal punto di vista disciplinare. Il presidente della sua squadra decide di assegnargli allora un tutore personale, per aiutarlo a controllare la rabbia.

I programmi in chiaro

Ulisse: il piacere della scoperta, ore 21:25 su Rai 1

Tema della puntata condotta da Alberto Angela: “Sotto il cielo di Roma”.

Il fidanzato di mia sorella, ore 21:20 su Rai 2

Commedia del 2014 con Pierce Brosnan, Salma Hayek e Jessica Alba. Un affascinante professore di letteratura inglese Richard Haig incontra per caso la bella Olivia e tenta immediatamente di sedurla. La donna si rivela essere la sorella maggiore di Kate, una delle studentesse dell'uomo, con la quale ha una relazione da tempo e da cui aspetta un bambino.

Chi l'ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

La storica trasmissione di servizio pubblico dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri irrisolti.

Temptation Island 2020, ore 21:20 su Canale 5

Alessia Marcuzzi conduce il reality nel quale alcune coppie mettono alla prova il loro amore.

Rambo, ore 21:30 su Italia 1

Protagonista Sylvester Stallone. Reduce della guerra del Vietnam, John Rambo si reca a trovare un suo commilitone, ma scopre che è morto di cancro a causa dell'esposizione all'Agente Arancio in Vietnam; Rambo si rende conto di essere ormai l'ultimo membro vivente del suo gruppo.

Baciato dalla fortuna, ore 21:27 su Rete 4

Commedia con Vincenzo Salemme e Alessandro Gassmann. Gaetano è pieno di debiti. Quando scopre che una sua amica, da sempre innamorata di lui, ha vinto al Superenalotto, la sposa per interesse. Non sa però che la vincita è già stata data in beneficenza.

Atlantide, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento storico e culturale condotto da Andrea Purgatori.

Dead Man Down - Il sapore della vendetta, ore 21:30 su Tv8

Con Colin Farrel e Noomi Rapace. Victor e Beatrice sono due sconosciuti con un comune desiderio di vendetta che li trascinerà in un crescendo di violenza e terrore.

Avamposti - Roma criminale, ore 21:25 su Nove

San Basilio, zona Est di Roma. I carabinieri lavorano quotidianamente per smantellare le numerose piazze di spaccio che affliggono il quartiere.