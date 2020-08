Da Totò a Emily Ratajkowski, 10 film ambientati in Umbria

4/10

“Profondo rosso” (Dario Argento, 1974). Il capolavoro di Dario Argento è stato girato anche in Umbria, perlomeno per una scena: il funerale della medium Helga, ambientato nella sezione ebraica del Cimitero Civico Monumentale di Perugia, in via Enrico dal Pozzo.

