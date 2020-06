6/14

Arnold Schwarzenegger, durante il periodo di quarantena imposta dalla diffusione del Covid 19, ha deciso di partecipare alla campagna per sensibilizzare la gente a rimanere in casa. Lo ha fatto anche attraverso questa foto in cui è affiancato dagli adorabili Lulu e Whisky, che non sono cani o gatti ma bensì un asinello e un pony

