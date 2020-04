Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 25 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 25 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Film comici da vedere stasera in TV

Tutta un’altra vita, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Enrico Brignano protagonista di un’esilarante commedia. Un tassista, stanco della propria vita priva di stimoli, si ritrova tra le mani le chiavi della villa di un cliente facoltoso. Per un po’ vivrà la sua vita, fatta di lussi e splendide donne.

Signori si nasce, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Un film che diverte sul tema dell’avarizia, con al centro della storia Totò e Peppino. Un barone ha sperperato tutti i propri averi in vizi, ma riesce a escogitare un piano per spillare dei soldi al fratello avaro.

Croce e delizia – 1^ TV, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Fabrizio Bentivoglio e Alessandro Gassmann in una commedia che ritrae l’amore di una coppia gay, che riuscirà a scardinare gli equilibri delle rispettive famiglie.

Maledetto il giorno che t’ho incontrato, ore 21:15 su Premium Comedy

Carlo Verdone e Margherita Buy in una commedia esilarante, vincitrice di 5 David di Donatello. Si racconta il folle rapporto tra un nevrotico critico musicale e un’attrice.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Scarface, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Capolavoro di Brian De Palma, con protagonista Al Pacino. Questi interpreta Tony Montana, un rifugiato cubano dalle enormi smanie di potere. Dà il via a una scalata incredibile, fino a raggiungere i vertici della malavita, tramutandosi nel re del narcotraffico.

Il labirinto del silenzio, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Giulio Ricciarelli ripercorre l’inchiesta che conduce al processo di Francoforte. Nel 1958 un procuratore scopre l’identità di alcuni collaboratori del regime nazista, accusandoli di crimini di guerra.

Film d’azione da vedere stasera in TV

I Mercenari 2, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Sylvester Stallone protagonista del secondo capitolo della saga che riunisce i volti più noti del genere action. La sua squadra di mercenari deve vendicare l’omicidio di un collega, ucciso da un terrorista.

Bent – Polizia criminale, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Sofia Vergara, Karl Urban e Andy Garcia in un film d’azione che vede come protagonista un ex detective della narcotici. Si ritrova in prigione senza avere colpa e intende scoprire chi lo ha incastrato.

The Fast and Furious: Tokyo Drift, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Capitolo intrigante della celebre saga, che vede protagonisti differenti da quelli ben noti al pubblico. Lucas Black è un giovane pilota di gare clandestine che, per evitare il carcere, si ritrova ad accettare di partire per Tokyo, raggiungendo suo padre. Qui troverà il modo di cacciarsi nei guai, scoprendo quanto siano differenti le corse clandestine in Giappone.

Fast & Furious 8, ore 21:15 su Premium Energy

Ottavo capitolo della celebre saga, il primo dopo la morte di Paul Walker, cui venne tributato un degno saluto nel film precedente. Una donna misteriosa riesce a portare dalla sua parte Dom, che sembra tradire la propria famiglia.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

A spasso con Willy, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Avventura animata ambientata nello spazio. Il piccolo Willy è costretto ad atterrare su un pianeta sconosciuto. Scoprirà un mondo ricco di meraviglie e pericoli, al fianco del robot Buck e dell’alieno Flash.

Film thriller da vedere stasera in TV

Seduzione fatale, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller incalzante, che vede la futura sposa Tara cedere alle avances di un barman durante il proprio addio al nubilato. L’uomo, ossessionato da lei, inizierà a perseguitarla.

Il testimone invisibile, ore 21:15 su Premium Cinema

Remake di un noir spagnolo, con protagonista Riccardo Scamarcio. Questi è un uomo di grande successo, accusato però dell’omicidio della propria amante.

Film romantici da vedere stasera in TV

Ruth & Alex – L’amore cerca casa, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Diane Keaton e Morgan Freeman protagonisti di una delicata storia d’amore. Due coniugi decidono di mettere in vendita il proprio appartamento di Brooklyn, dopo ben 40 anni. Si ritrovano ad attirare una bizzarra trafila di acquirenti.

Cuori in volo, ore 21:15 su Premium Emotion

Jamie Dornan è un giovane molto ambizioso, costretto a dover fare una scelta a dir poco delicata. Dovrà decidere tra la propria carriera e l’amore della sua vita.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Dragonheart, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Fantasy con protagonista Dennis Quaid. Ambientato nel I secolo d.C., vede un cavaliere allearsi con l’ultimo drago rimasto sulla Terra, al fine di combattere il crudele tiranno che imperversa sul popolo.

