Chi è Caterina Licini, ex ballerina di Amici e fidanzata di Cremonini

Ex ballerina classica, Caterina Licini è oggi una copywriter, appassionata di moto (grazie al papà) e col sogno di diventare surfista . Vista nel talent show Amici di Maria de Filippi, è nata a Padova nel 1993, e si è trasferita giovanissima a Roma per tentare la fortuna nel mondo dell'arte. Dopo quella prima avventura in tv, tuttavia, ha lasciato la danza per dedicarsi alle sue passioni. La moto, il surf e lo sci.

Cesare Cremoni e Caterina Licini sono una coppia . Ufficialmente. La conferma è arrivata senza annunci, e senza clamori: l'ex ballerina di Amici è comparsa nelle foto del viaggio in USA postate dal cantante su Instagram.

Il viaggio di Cesare Cremonini (e le critiche all'America)

Il debutto di Caterina Licini sui profili social di Cesare Cremonini è avvenuto durante il viaggio on the road negli Stati Uniti, da Miami a Los Angeles.

"È stato il mio terzo lungo viaggio negli USA, da costa a costa, su strada. Miami alleggerisce la tensione prima dei chilometri, poi arrivano New Orleans e il jazz, Houston grande come le galassie che studia, Austin con gli stivali da cowboy, Las Vegas, El Paso e il suono del muro, Big Sur, Monterey, Carmel, Los Angeles": così il cantante ha descritto su Instagram il suo viaggio. "Un Paese attraversato in orizzontale che resta insieme non per accordo o somiglianza, ma per quella pezza di stoffa colorata che, seppur sgualcita, sventola nel vento che cambia, mentre lei no. La vedi appesa alle porte di comunità isolate e stanche, nei quartieri dimenticati e violenti, così come sui grattacieli delle banche o sui tetti degli stadi più spettacolari del mondo".

Cremonini, poi, non risparmia critiche agli Stati Uniti. Anzi. Lo definisce "un Paese che invade la storia, i valori, il linguaggio quotidiano, ma che qui in pochi sembrano davvero mettere in discussione. The show must go on, anche se é la guerra. Anzi, la sua forza sta in questo: rendere normale l’impossibile, creare una propaganda che non si distingue più dalla cultura popolare. Una partita di football é lo sponsor delle forze armate impegnate al fronte. Hollywood la voce pulita delle coscienze. Le strade che attraversano parchi naturali immensi e intatti portano sempre allo stesso punto: un grattacielo di una banca che domina ogni città, grande o piccola che sia, al centro di downtown diseguali, arroganti o marginali. Il denaro non è un mezzo: è una morale. E nei fatti, una teologia. Attraversare gli Stati Uniti oggi è necessario per capire il modello di potere che esporta, normalizza e difende con orgoglio. Ne facciamo parte e sì, ci rappresenta. Ma anche per capire quanto poco peso abbiano, in questo schema, le nostre parole, i nostri editoriali se di poco spessore, l’indignazione europea, convinta di contare più di quanto faccia davvero".