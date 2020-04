Programmi TV da non perdere stasera, sabato 25 aprile

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, sabato 25 aprile, sui canali Sky

Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (Replica), ore 21:15 su Sky Uno

Primo episodio della sesta stagione di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, celebre reality in cui quattro ristoratori si sfidano per il titolo del miglior ristorante della zona. In questo episodio Orietta, Nicola, Simone e Gipi si contendono il titolo di miglior ristorante dei canali di Venezia.

Quei cattivi ragazzi, ore 21:00 su Crime + Investigation

Primo episodio della seconda stagione di “Quei cattivi ragazzi”, intitolato “Whitney Bulger”. Il giorno dell’anniversario della sua cattura, si parla del caso del Golden State Killer. In questa serie si raccontano le storie degli uomini che, per i loro gesti criminali, hanno fatto la storia della cronaca nera o si sono trovati in cima a potenti organizzazioni criminali.

Partigiane 2.0 – La libertà ha sempre 20 anni, ore 21:15 su Sky Arte

Prima visione TV per “Partigiane 2.0 – La libertà ha sempre 20 anni”. Un documentario sulla Resistenza al femminile, dove le testimonianze di donne che hanno dato la vita per la libertà dell’Italia diventano finalmente di primaria importanza. Saranno intervistate le biciclettiste, ma anche donne straordinarie come Liliana Cavani.

A caccia di tesori, ore 21:00 su Blaze

Episodio 7 della quindicesima stagione di “A caccia di tesori”, dal titolo “Occhio al Prezzo”. Nel corso di una crociera in Florida,i ragazzi perdono la testa per un oggetto davvero inaspettato. Riusciranno a portarlo a casa?

Malattie imbarazzanti, ore 21:00 su Lei

Sesto episodio della settima stagione di “Malattie imbarazzanti”. La dottoressa Dawn visita un uomo afflitto da una malattia cronica alla pelle, e si occupa infine di una donna affetta da vaginismo. Gli spasmi rendono i suoi rapporti sessuali insopportabili.

I guardiani delle paludi, ore 21:00 su Discovery Channel

Sesto episodio della prima stagione di “i guardiani delle Paludi”. Titolo: “Il Mostro”. In questo episodio, un pitone di dimensioni ragguardevoli sfugge accidentalmente dalle mani di Dusty. La smania di ricatturarlo porta l’esperto ad alcune delle missioni in solitario più pericolose della sua carriera.

Milano in Guerra, ore 20:55 su National Geographic

Prima visione TV per il documentario “Milano in Guerra”, su National Geographic. Qui si raccontano le storie di chi ha fatto la Seconda Guerra Mondiale, lottando metro per metro per liberare la bella Milano. Una storia intensa.

Wild Christmas, ore 21:10 su Nat Geo Wild

La storia secondo gli animali. In questo episodio, “La caduta della regina”, l’amore di Pula per il figlio viene messo alla prova quando lo deve lasciare da solo ad arrangiarsi. Kitso, invece, si prepara a una guerra mentre Mmamotse affronta le rivolte.

Codici e segreti, ore 21:05 su Discovery Science

Secondo episodio della seconda stagione di “Codici e segreti” su Discovery Science, intitolato “Nazisti americani”. Dalle manifestazioni al Madison Square Garden fino ai piani per rubare i segreti delle armi alla nazione, i nazisti terrorizzano gli Stati Uniti negli anni ’30.

25 aprile 1945 – L’Italia Libera, ore 21:00 su History Channel

Documenti e reportage fotografici svelano alcuni degli aspetti meno famosi della grande liberazione d’Italia compiuta dalle forze speciali. Si parla anche dell’operazione Quercia per la liberazione di Mussolini: ma cosa si nascondeva dietro questa missione?

Serie TV in onda stasera

Babylon Berlin, ore 21:15 su Sky Atlantic

Settimo episodio della terza stagione di “Babylon Berlin”, la serie di Sky che sta facendo impazzire il mondo. Charlotte approfondisce le sue scoperte sulla relazione fra Vera e Walter. Nel frattempo, Helga si rivolge a un medico per una richiesta davvero estrema.

S.W.A.T., ore 21:10 su Fox

Ventunesimo episodio della seconda stagione dell’amata serie americana S.W.A.T. In questa puntata, intitolata “Sotto Accusa”, un’operazione finalizzata alla cattura di uno dei criminali più ricercati della città – civile – viene ucciso per errore. Ed è qui che la squadra S.W.A.T. finisce sotto inchiesta, con Hondo inevitabilmente nei guai.

Chirurgia estrema, ore 21:00 su Fox Life

Diciannovesimo episodio della quarta stagione di “Chirurgia Estrema”, intitolato “Errori di silicone”. Una donna con problemi alimentari vuole effettuare un intervento sul suo seno, mentre una signora vorrebbe un naso nuovo. Nel frattempo, una famosa drag queen presenta un problema con un impianto di silicone effettuato precedentemente.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 su Fox Crime

Quindicesimo episodio della decima stagione di NCIS Los Angeles, intitolato “Fumo negli occhi”. La Squadra e l’FBI sono sempre ai ferri corti, ma vicino alla cellula terroristica. Nel frattempo, però, Callen e Sam sono rimasti intrappolati in un cinema crollato a seguito di potenti esplosioni.

Imposters 2, ore 21:15 su Premium Crime

Prima visione TV per il nono episodio della seconda stagione di Imposters. Titolo: “Passo”. Maddie e gli altri stanno progettando un piano per incastrare un celebre dottore e consegnarlo, finalmente, all’FBI. Insieme organizzano una ingegnosa truffa in un albergo sulle cascate del Niagara.

A.p. Bio, ore 21:15 su Premium Stories

Primo episodio della prima stagione di A.p. bio, intitolato “Adescamento”. Jack Griffin, professore di filosofia, viene trasferito a Toledo per insegnare biologia. Coinvolgerà la classe per vendicarsi del rettore della Stanford Philosophy.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New School: Whatsanna, ore 21:10 su DeA Kids

Nella prima stagione di New School, Anna prova a risolvere i dubbi delle sue amiche rivolgendo loro consigli pieni di emancipazione. O almeno ci proverà!

44 gatti, ore 21:00 su Nick Jr

Nono episodio della prima stagione di “44 gatti”. Terry, cagnolino della vicina, si trova ospite della Nonna Pina. Sembra un incubo, ma in realtà si tratta di un cagnolino molto socievole che diventerà grande amico dei Buffycats.

I Thunderman, ore 21:20 su Nichelodeon

Tredicesimo episodio della quarta stagione dei “Thunderman”, dal titolo “Il potere gemello”. Balfour, figlio del Closso, fa tornare umano suo padre e, grazie a dei nanochip, riesce a tenere in scatto tutta la famiglia dei Thunderman.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:59 su Cartoon Network

Nel trentacinquesimo episodio della sesta stagione, intitolato “La rivolta”, Darwin prende le difese degli oggetti, i quali prendono coscienza del loro stato e si ribellano agli uomini.

Tom e Jerry rotta su Marte, ore 21:00 su Boomerang

Film animato del 2004. Tom & Jerry decidono di continuare le loro irresistibili scaramucce dove nessun gatto e nessun topo hanno mai osato arrivare: nello spazio. E così ha il via un delizioso film di rincorse e divertimenti.

Vampirina, ore 21:00 su Disney Junior

Seconda stagione di Vampirina, dal titolo “Vampirina Presidente”. In questo episodio, Vampirina decide di candidarsi a presidente della classe.

