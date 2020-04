E' finalmente scoccata l'ora che tutti stavano aspettando: Alessandro Borghese torna con una nuova edizione di 4 Ristoranti. Sono in arrivo dieci nuovi episodi, e il primo appuntamento di visione è preceduto, da una chicca imperdibile: su Sky Uno alle ore 20.45, ALESSANDRO BORGHESE 4 RISTORANTI – SPECIALE THE JACKAL, in questo speciale saremo testimoni di una esilarante sfida a colpi di cacio e pepe tra lo chef più rock del piccolo schermo e il collettivo di videomaker. Chi avrà la meglio è tutto da vedere!

Alessandro Borghese 4 Ristoranti: dove vederlo

La prima puntata del programma ci porta in una delle città più belle del mondo, Venezia, è qui che si giocherà la sfida a colpi di piatti tipici e creatività. Quale sarà il migliore rappresentante della cucina in laguna? A contendersi il titolo ci sono: Simone con la Trattoria Povoledo, Nicola con Zanze XVI, Orietta con Ogio Ristorante e Caffè Contemporaneo e Gipi con Riviera Ristorante per Onnivori. Provate a immaginare quale sarà invece il piatto oggetto di bonus? Facile: il fegato alla veneziana! Le prossime puntate ci porteranno a Roma e Milano, ma anche in Valle d’Aosta e poi ancora alla scoperta della Carnia, in Val Badia, Arezzo, nel Conero, nella Lunigiana e in Cilento. Non ci resta che sintonizzarci: ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go, su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea, e in streaming su NOW TV.

4 Ristoranti, le anticipazioni sulla prima puntata: Alessandro Borghese a Venezia