Gomorra - Le Origini, le anticipazioni sul terzo episodio

Nel terzo episodio di Gomorra – Le Origini , in onda da venerdì 16 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW , la formazione criminale e sentimentale di Pietro Savastano entra nel vivo. La disobbedienza di Angelo a don Antonio Villa ha conseguenze feroci, mentre dietro una promessa di salvezza si nasconde un inganno. Imma assiste a una violenza che spezza l’innocenza. In carcere ’O Paisano rafforza il suo disegno di potere. Diretto da Marco D’Amore , l’episodio affonda nel cuore oscuro della Napoli del 1977

Il viaggio alle origini dell’epica saga crime Sky Original dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano è finalmente iniziato. Da domani in esclusiva su Sky e i n streaming solo su NOW i l terzo episodio di GOMORRA – LE ORIGIN I , la serie prequel prodotta da Sky Studios e Cattleya, parte di ITV Studios, che proseguirà con una nuova puntata ogni settimana fino al 6 febbraio. Domani, 16 gennaio, è atteso su Sky Atlantic il terzo episodio, che tra lotta per il potere, disobbedienza e inganno entra nel vivo della storia di formazione criminale e sentimentale che vede protagonista il giovanissimo Pietro Savastano (interpretato da Luca Lubrano).

Angelo disubbidisce a don Antonio Villa e subisce una dura punizione. Ma ‘O Santo, all’insaputa del padre, gli offre un accordo che potrebbe risolvere la situazione. Angelo accetta, ma con l’aiuto di Pietro scopre che non tutto è come sembra. Imma, nel frattempo, assiste ad una violenza che la turba profondamente. Mentre in carcere ‘O Paisano raccoglie sempre più fedeli.

Marco D'Amore, regista, supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto

GOMORRA – LE ORIGINI racconta la perdita dell’innocenza del giovane Pietro Savastano, ripercorrendo gli anni in cui tutto ha avuto inizio. È la storia di come il futuro boss di Secondigliano entra nel mondo della criminalità, sospinto da sogni troppo grandi per lui e per i suoi amici, e travolto da un primo amore folle e appassionato: quello per Imma.

Sullo sfondo di una Napoli in piena trasformazione, povera e segnata dal contrabbando di sigarette, alle soglie dell’arrivo dell’eroina, la nuova serie Sky Original è un viaggio nel cuore oscuro di un’epoca che ha plasmato il volto della criminalità moderna.

Marco D’Amore, anche supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto nonché già indimenticabile protagonista di Gomorra – La Serie, dirige i primi quattro episodi della serie, mentre gli ultimi due sono diretti da Francesco Ghiaccio (Dolcissime, Un posto sicuro). La serie è creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, ed è distribuita internazionalmente da Beta Film.