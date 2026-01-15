Gomorra - Le Origini, le anticipazioni sul terzo episodio in onda domaniSerie TV
Nel terzo episodio di Gomorra – Le Origini, in onda da venerdì 16 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming su NOW, la formazione criminale e sentimentale di Pietro Savastano entra nel vivo. La disobbedienza di Angelo a don Antonio Villa ha conseguenze feroci, mentre dietro una promessa di salvezza si nasconde un inganno. Imma assiste a una violenza che spezza l’innocenza. In carcere ’O Paisano rafforza il suo disegno di potere. Diretto da Marco D’Amore, l’episodio affonda nel cuore oscuro della Napoli del 1977
Il viaggio alle origini dell’epica saga crime Sky Original dall’omonimo bestseller di Roberto Saviano è finalmente iniziato. Da domani in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il terzo episodio di GOMORRA – LE ORIGINI, la serie prequel prodotta da Sky Studios e Cattleya, parte di ITV Studios, che proseguirà con una nuova puntata ogni settimana fino al 6 febbraio. Domani, 16 gennaio, è atteso su Sky Atlantic il terzo episodio, che tra lotta per il potere, disobbedienza e inganno entra nel vivo della storia di formazione criminale e sentimentale che vede protagonista il giovanissimo Pietro Savastano (interpretato da Luca Lubrano).
LA TRAMA DEL TERZO EPISODIO
Angelo disubbidisce a don Antonio Villa e subisce una dura punizione. Ma ‘O Santo, all’insaputa del padre, gli offre un accordo che potrebbe risolvere la situazione. Angelo accetta, ma con l’aiuto di Pietro scopre che non tutto è come sembra. Imma, nel frattempo, assiste ad una violenza che la turba profondamente. Mentre in carcere ‘O Paisano raccoglie sempre più fedeli.
Marco D'Amore, regista, supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto
GOMORRA – LE ORIGINI racconta la perdita dell’innocenza del giovane Pietro Savastano, ripercorrendo gli anni in cui tutto ha avuto inizio. È la storia di come il futuro boss di Secondigliano entra nel mondo della criminalità, sospinto da sogni troppo grandi per lui e per i suoi amici, e travolto da un primo amore folle e appassionato: quello per Imma.
Sullo sfondo di una Napoli in piena trasformazione, povera e segnata dal contrabbando di sigarette, alle soglie dell’arrivo dell’eroina, la nuova serie Sky Original è un viaggio nel cuore oscuro di un’epoca che ha plasmato il volto della criminalità moderna.
Marco D’Amore, anche supervisore artistico e co-sceneggiatore del progetto nonché già indimenticabile protagonista di Gomorra – La Serie, dirige i primi quattro episodi della serie, mentre gli ultimi due sono diretti da Francesco Ghiaccio (Dolcissime, Un posto sicuro). La serie è creata da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, ed è distribuita internazionalmente da Beta Film.
Con Luca Lubrano nel cast: Francesco Pellegrino nei panni di Angelo ‘A Sirena, carismatico malavitoso che lavora per il clan dei Villa gestendo una bisca, ruolo che gli sta molto stretto; Flavio Furno interpreta ‘O Paisano, malavitoso detenuto in carcere, dove inizia a raccogliere «fedeli» che lo seguano nel suo progetto: una camorra nuova, che sia senza schiavi e senza capi; Tullia Venezia è una giovanissima Imma, che frequenta il liceo, suona al conservatorio e sogna di andare a studiare in America; Antonio Buono, Ciro Burzo e Luigi Cardone sono rispettivamente Mimì, Tresette e ‘A Macchietta, amici di Angelo ‘A Sirena; Antonio Del Duca, Mattia Francesco Cozzolino, Junior Rancel Rodriguez Arcia e il piccolo Antonio Incalza interpretano gli amici del gruppo di Pietro, rispettivamente Lello, Manuele, Toni e Fucariello; Renato Russo nei panni di Michele Villa, detto ‘O Sant, erede al trono di una delle famiglie dell’aristocrazia criminale di Napoli, i Villa. Il padre, Don Antonio, è il boss di Forcella. A interpretarlo è Ciro Capano. E ancora Biagio Forestieri nei panni di Corrado Arena, re del contrabbando di sigarette a Napoli; Fabiola Balestriere che interpreta Annalisa Magliocca, la futura Scianel, qui giovane madre vittima della gelosia violenta del marito; e Veronica D’Elia nei panni di Anna, sorella di ‘O Paisano.
Come la storica serie madre che ha conquistato pubblico e critica in oltre 190 territori nel mondo, GOMORRA – LE ORIGINI è tratta dal romanzo “Gomorra” di Roberto Saviano, edito da Arnoldo Mondadori Editore. Il soggetto di serie e i soggetti di puntata sono scritti da Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli e Roberto Saviano, mentre le sceneggiature sono firmate dagli stessi Fasoli e Ravagli con Marco D’amore.
GOMORRA – LE ORIGINI | Da venerdì 16 gennaio il nuovo episodio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW
La serie Sky Original è un prequel che racconta la crescita e di Pietro Savastano (interpretato qui da Luca Lubrano), il suo incontro con Imma (Tullia Venezia) e l'inizio della sua scalata alla criminalità organizzata di Secondigliano. Dal 9 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su Now