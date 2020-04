Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 17 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 17 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Diavoli, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Primo episodio della prima stagione della miniserie con protagonisti Alessandro Borghi e Patrick Dempsey. È il 2011 e a Londra Massimo Ruggero fa guadagnare milioni alla propria banca, speculando sulla crisi greca. Il suo passato però rappresenta un ostacolo per la sua carriera.

Film comici da vedere stasera in TV

Florence, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia ambientata nella New York degli anni ’40, con protagonisti Hugh Grant e Meryl Streep. Un’ereditiera è convinta d’avere un gran talento per la musica lirica. Nonostante la sua pessima voce, sogna d’esibirsi in pubblico.

10 giorni senza mamma, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Commedia con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini. Giulia è una madre che decide di concedersi finalmente una vacanza. Vola a Cuba, lasciando il marito a gestire figli e casa per 10 giorni.

Sua Maestà, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

James Franco e Natalie Portman protagonisti di una commedia fantasy. Un principe donnaiolo dovrà fronteggiare molte sfide per riuscire a salvare la promessa sposa di suo fratello, rapita da uno stregone.

Crazy & rich – 1^ TV, ore 21:14 su Premium Cinema

Commedia romantica che mette a confronto due mondi culturalmente distanti, quello orientale e occidentale. L’erede cinese di una casa reale si ritrova a presentare la sua fidanzata alla famiglia, scatenando non pochi contrasti.

Ocean’s thirteen, ore 21:15 su Premium Energy

Terzo capitolo della saga comedy-action con protagonisti George Clooney e Brad Pitt, diretti da Steven Soderbergh. La banda si ritrova stavolta a fare i conti con un imprenditore senza scrupoli. Rapinare il suo hotel va oltre l’aspetto economico.

E allora mambo, ore 21:15 su Premium Comedy

Commedia con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Stefano si vede accreditati ben sei miliardi per errore. Coperto dall’amico Mauro, s’inventa una seconda vita.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Z la formica, ore 21:15 su DreamWorks Collection

Avventure nel mondo delle formiche, analizzato in questo film d’animazione capolavoro. Z è una formica e, per fare colpo sulla Principessa Bala, si finge un soldato, ritrovandosi però coinvolto in una guerra contro le termiti.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Four Brothers – Quattro fratelli, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Action drama con protagonista Mark Wahlberg. Quattro fratelli adottivi, ormai distanti, riscoprono il legame che un tempo li univa, dando insieme la caccia all’assassino della madre.

Jason Bourne, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Matt Damon torna a vestire i panni di Jason Bourne, spia costretta a lottare contro la CIA per scoprire il proprio passato. Un ex agente riesce ad hackerare alcuni file dell’agenzia americana, contattando Bourne, da anni ormai latitante in Grecia.

Film horror da vedere stasera in TV

Scream 3, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Terzo capitolo dedicato all’horror cult di Wes Craven. Nel corso delle riprese di un film che racconta gli eventi accaduti nel primo “Scream”, il killer inizia a uccidere, seguendo il copione.

Film romantici da vedere stasera in TV

A un metro da te, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Toccante love story, che vede come protagonisti due giovani. La malattia li costringe a mantenere le distanze l’uno dall’altra, ma i due, innamorati, trovano il modo di amarsi.

Lova Actually, ore 21:15 su IoRestoACasa 1

Un ricco cast, da Hugh Grant a Emma Thompson, da Alan Rickman a Colin Firth, si cimenta nel racconto di svariate storie d’amore, tutte ambientate nel periodo natalizio. Un incrocio di storie dal sapore agrodolce.

Bounce, ore 21:14 su Premium Emotion

Uno scambio di biglietti aerei farà incrociare le vite di un affascinante pubblicitario di successo e una madre single e vedova, costretta a una vita molto semplice.

Film biografici da vedere stasera in TV

Benvenuti a Marwen, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Robert Zemeckis dirige Steve Carell nel racconto di una storia reale, per quanto incredibile. Dopo aver subito un violento pestaggio, un uomo resta invalido, ma usa la propria immaginazione e tutto il suo talento per portare avanti la propria vita.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Cliffhanger – L’ultima sfida, ore 21:15 su IoRestoACasa 2

Sylvester Stallone protagonista di un’adrenalinica avventura. Un soccorritore vive col rimorso della morte di una giovane sulle Montagne Rocciose. Su quelle stesse vette dovrà trovare il suo riscatto.

