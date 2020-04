Brad Pitt restauratore di case in un nuovo programma tv

Da attore premio Oscar con C’era una volta… a Hollywood, film in prima visione tv venerdì 1° maggio su Sky Cinema Due, a restauratore di appartamenti di lusso in uno show televisivo, il divo per eccellenza ha sorpreso una sua vecchia amica trasformando il suo garage in una guest house.

Che ne direste se, per farvi una sorpresa, non un tizio qualunque, ma Brad Pitt in persona decidesse di ristrutturare di nascosto la vostra abitazione, trasformandola in un appartamento da sogno? Niente male, non è vero? Certo, anche voi dovreste essere una persona speciale per l'attore premio Oscar come Miglior attore non protagonista in C'era una volta... a Hollywood, film in onda in prima visione tv venerdì 1° maggio su Sky Cinema Due, come ad esempio un buon amico.

Una cosa simile è successa alla make-up artist Jean Black, che si è ritrovata il garage della sua casa di Santa Monica trasformato in una guest house di lusso proprio da Brad Pitt. Il divo si è improvvisato restauratore di case per la trasmissione Celebrity IOU, in onda sul network canadese HGTV, ovvero Home and Garden Tv.

Nel corso dello show, l'ospite vip di turno si cimenta nel fare un regalo speciale a qualcuno di importante della propria vita, seguendo direttamente la ristrutturazione della casa - o di una parte di essa, come in questo caso - della persona in questione.

Come avrete capito, Jean Black non è stata scelta solo perché ha curato qualche volta il makeup di Brad Pitt, di recente premiato con l'Oscar come Miglior attore non protagonista proprio per C'era una volta... a Hollywood. I due, infatti, lavorano insieme e soprattutto sono cari amici da oltre 30 anni.

Jean è stata vicina a Brad nei momenti difficili, dalle delusioni amorose ai problemi di dipendenza. Non si può quindi negare che la generosa make-up artist un regalino se lo sia meritato...