Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 26 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 26 marzo, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Dredd – Il giudice dell’Apocalisse, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Karl Urban e Lena Headey sono i protagonisti di questa trasposizione di un fumetto cult. Al centro della scena vi è il giustiziere di Mega City One, che conduce indagini su un delitto avvenuto nel quartiere di Ma-Ma, ovvero la regina della droga.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Anna Karenina, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Keira Knightley e Jude Law danno vita all’adattamento del capolavoro di Tolstoj. Film ambientato nel 1874, con protagonisti la moglie di un funzionario della Russia zarista e un giovane ufficiale. I due porteranno avanti una storia d’amore clandestina, tra mille difficoltà.

Effetti collaterali, ore 21:15 su Premium Emotion

Una donna depressa riceve un nuovo farmaco dal proprio dottore. Le nuove pillole però hanno dei pesanti effetti collaterali da dover gestire.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Spider-Man, ore 21:15 su Sky Cinema Spider-Man

Tobey Maguire è l’attore scelto da Sam Raimi per interpretare Spider-Man nella sua celebre trilogia. Un primo capitolo acclamato, con un Maguire che riesce a fornire a Peter Parker la faccia pulita da bravo ragazzo che caratterizza il personaggio dei fumetti. In questo capitolo dovrà fronteggiare il Goblin, facendo i conti con i nuovi poteri ottenuti.

Wonder Woman, ore 21:15 su Premium Cinema

Primo film dedicato all’eroina della DC Comics, con protagonista Gal Gadot. Diana è una principessa delle Amazzoni, che decide di lasciare la propria isola per tentare di mettere fine alla Grande Guerra.

Film fantasy da vedere stasera in TV

La figlia della sciamana, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Avventura fantasy tratta dal primo libro dell’acclamata saga per ragazzi “The Shamer Chronicle”. La protagonista vanta dei poteri soprannaturali e aiuta un principe a riconquistare il trono dopo le accuse di omicidio.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Arrival, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Thriller dai tratti fantastici, con protagonista Charlie Sheen. Questi è un astronomo che per caso capta un segnale dallo spazio. È la prova della presenza di alieni. Qualcuno però intende nascondere la verità a ogni costo.

Misery non deve morire, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film acclamato dalla critica, tratto dal romanzo di Stephen King. Oscar e Golden Globe per Kathy Bates, che interpreta una donna solitaria, appassionata di una serie di romanzi. Un giorno ha la possibilità di prendersi cura dell’autore tanto apprezzato, reduce da un incidente d’auto. Dopo aver scoperto però che questi intende uccidere la protagonista, l’atteggiamento della padrona di casa cambierà radicalmente.

L’uomo di neve, ore 21:14 su Premium Energy

Michael Fassbender protagonista di un thriller, interpretando il detective Harry Hole. Questi è al centro di un bestseller di fama mondiale, nel quale la neve si tinge di rosso in una caccia all’uomo letale.

Film comici da vedere stasera in TV

Famiglia allargata, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia con Arnaud Ducret, che interpreta un seduttore incallito, la cui vita viene totalmente stravolta dall’arrivo di una nuova coinquilina, splendida madre di due bambini.

Generazione 1000 euro, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia incentrata sul tema del precariato, che caratterizza la vita di un’intera generazione. Al centro della scena vi è un trentenne neolaureato, la cui vita piena di problemi viene complicata ulteriormente dall’arrivo di due donne.

Nove lune e mezza, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia con protagonisti Claudia Gerini e Giorgio Pasotti. Livia decide di accettare la richiesta di sua sorella. Quest’ultima intende avere un bambino e vorrebbe sfruttarla come madre surrogata. I rispettivi fidanzati però non ne hanno idea.

Due imbroglioni e… mezzo!, ore 21:15 su Premium Comedy

Gina e Lello sono in apparenza due truffatori senza alcuno scrupolo, intrepretati da Claudio Bisio e Sabrina Ferilli. Per errore rapiscono un bambino, che mostrerà il loro lato umano. I tre inizieranno un’avventura rocambolesca on the road.

Film romantici da vedere stasera in TV

Le Kardashian, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Storia d’amore con Annette Bening e Jamie Bell, ambientata negli anni ’70 a Londra. Gloria Grahame è una star matura che decide di cimentarsi in una relazione con Peter Turner, aspirante attore con molti anni in meno.

Film horror da vedere stasera in TV

Noi, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Il regista di “Scappa – Get Out” propone un nuovo film a metà strada tra thriller e horror. Una famiglia decide di concedersi una vacanza nei luoghi dell’infanzia della madre. Questa vive una profonda ansia e non sa cosa aspettarsi. Durante la prima notte l’intero gruppo verrà aggredito da dei sosia assetati di sangue.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Adele e l’enigma del Faraone, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Dal fumetto al cinema, con la regia di Luc Besson, che propone una sorta di Lara Croft come protagonista, anche se in una trama ambientata durante la Belle Epoque. Si tratta dell’avventuriera Adele Blanc-Sec, intrepida giornalista alle prese con svariate mummie nell’antico Egitto.

