Franco126 in concerto a Bologna, la possibile scaletta

Musica
Credit Magliocchetti

Giovedì 15 gennaio, il cantautore di Trastevere che porta in giro per l'Italia il "Futuri Possibili – Club Tour 2026" è atteso all'Estragon

Federico Bertollini, il cantautore di Trastevere che ha scelto di chiamarsi Franco 126 in onore dei 126 gradini della scalinata di viale Glorioso, giovedì 15 gennaio è atteso all'Estragon di Bologna.

 

Lo show - che vedrà protagonisti molti brani dell'album Futuri Possibili - ha una scenografia "condivisa" con Zoltar 126, un cartomante virtuale che commenta le performance in romanesco.

 

Il tour italiano di Franco126 terminerà il 26 gennaio a Milano. Mentre, a marzo, approderà all'estero: il 12 marzo ad Amsterdam, il 14 a Bruxelles, il 15 a Londra, il 16 a Parigi, il 18 marzo a Barcellona e il 22 marzo a Berlino.

LA POSSIBILE SCALETTA DEL CONCERTO ALL'ATLANTICO DI ROMA

Questa le canzoni che i fan potrebbero ascoltare il 13 gennaio, tenendo presente che Franco 126 non lesina sorprese e che spesso sul palco con lui ci sono degli ospiti:

Futuri Possibili 

Fa lo stesso 

San Siro

Sempre in Due

Blue Jeans 

Solo Guai 

Nuvole di Drago 

Maledetto tempo 

Ieri l’Altro 

Frigobar

Simone 

Che senso ha 

Senza di Me 

Nottetempo 

Stanza Singola 

Vabbè Brioschi 

Bella Mossa 

Frasi Fatte 

Prima dell’Alba 

Scacciapensieri 

Due Estranei

Ancora No 

Angelo 

