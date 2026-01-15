Franco126 in concerto a Bologna, la possibile scaletta

Musica

Un anno straordinario per chi sa ascoltare la musica al di fuori delle classifiche mainstream. Sono due i progetti più identitari e rivoluzionari, che a mio avviso raccontano la nostra epoca: si tratta di Principianti di Anna Carol e di Io Della Musica Non Ci Ho Capito Niente di Giulia Mei, due cantautrici uniche, sensibili e profonde. Una menzione speciale anche per chiamamifaro che con Lost & Found racconta la generazione dei ventenni. SELEZIONE E SCELTA DEGLI ALBUM A CURA DI FABRIZIO BASSO