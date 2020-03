Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 26 marzo

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Programmi TV in onda stasera

Family Food Fight - 1ª TV, ore 21:15 Sky Uno (canale 108)

Su Sky Uno, alle ore 21:15, va in onda il nuovo cooking show “Family Food Fight”. Continua la sfida delle famiglie che portano sui fornelli le rispettive tradizioni culinarie, sotto l’occhio attento e il giudizio di Antonino Cannavacciuolo, Joe Bastianich e sua madre Lidia Bastianich.

R. Kelly: vittime di una popstar, ore 21:05 Crime Investigation

Dopo vent’anni di doloroso silenzio, Tiffany Hawkins rompe il silenzio e tenta di inchiodare R. Kelly di fronte alle sue responsabilità, raccontando la sua drammatica storia.

I misteri di Parigi, ore 21:15 Sky Arte

Parigi ha custodito i suoi misteri per secoli. Alcuni hanno suscitato fascino ed altri hanno scatenato la fantasia. Scopriamo la storia della capitale francese nell’episodio, in prima visione TV, “I segreti degli alchimisti e dei templari”.

Strongman: gara di muscoli, ore 21:25 Blaze

Settimo episodio, “Rivoluzione muscolosa”. Continua la prima stagione di “Strongman: gara di muscoli” con nuove mirabolanti imprese in Virginia. Si accende un’adrenalinica sfida tra Regno Unito e Stati Uniti d’America.

Grassi contro magri, ore 21:00 Lei

Su Lei arriva un’altra puntata di “Grassi contro magri”. Stagione 7, episodio 3: Una “dieta” a base di uova e toast ha ridotto a pelle e ossa la settantenne Beth, mentre all'opposto l'ossessione per il cibo spazzatura ha portato Jackie ad accumulare chili su chili.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel va in onda, in prima visione TV, “Marchio di fabbrica”. Ci addentriamo dietro le quinte della fabbricazione di alcuni oggetti che usiamo quotidianamente. Come viene creato il famoso amplificatore Marshall utilizzato dalle leggende del rock? Come viene trasformata l’argilla bagnata in vasi resistenti al gelo?

1917: la grande rivoluzione, ore 20:55 National Geographic

Tra il febbraio e l'ottobre del 1917, l'impero russo crolla dopo una sanguinosa rivoluzione. Nove mesi incerti e agitati, precedenti al colpo di stato che cambiò profondamente le sorti dell'intero equilibrio mondiale.

Com’è fatto, ore 21:05 Discovery Science

Scopriamo come vengono realizzati gli oggetti di uso quotidiano e diversi prodotti, tra cui gli utensili per fare il barbecue.

UFO Investigation, ore 21:00 History

“Il cammino degli UFO”: la lista di oggetti non identificati aumenta sempre di più e i testimoni oculari insistono sul fatto di aver visto gli UFO. Cosa si nasconde dietro a questi racconti?

L’ultimo paradiso africano, ore 21:10 Nat Geo wild

Episodio “I misteri di Gorongosa”: Bob Poole parte per un’avventura straordinaria e si unisce a ricercatori e ambientalisti per il rimboschimento del Parco Nazionale di Gorongosa, in Mozambico.

Serie TV in onda stasera

Gomorra – La serie, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic va in onda la quarta stagione di “Gomorra”, serie TV ispirata al libro di Roberto Saviano. Dopo la morte di Ciro, si riaccende la lotta tra le fazioni che si contendono il controllo di Napoli.

911, ore 21:00 Fox

Su Fox va in onda la seconda stagione di “911”, serie TV che racconta le vicende di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco in prima linea per salvare vite nelle condizioni più difficili. Negli Stati Uniti, infatti, 911 è il numero per le emergenze.

Private Eyes, ore 21.00 Fox Life

Su Fox Life, alle ore 21:00, inizia la terza stagione di “Private Eyes”, la serie TV con Jason Priestley. L’attore interpreta Matt Shade, un ex-giocatore di hockey su ghiaccio diventato investigatore privato. Divorziato da dieci anni, Matt vive con il padre e la figlia adolescente con deficit visivo. “Prova a prendermi” e “Foto compromettente” i titoli degli episodi di stasera.

Delitti in paradiso - 1ª TV, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime, ritorna “Delitti in paradiso”, con gli episodi dell’ottava stagione. La serie segue le vicende degli ispettori di polizia in servizio a Saint Marie, uno sperduto atollo caraibico ex colonia francese e dipendenza britannica d'oltremare. Stasera, in prima visione TV, gli episodi 7 “Omicidio in diretta” e 8 “Delitto a cavallo”.

Chicago P.D. - 1ª TV, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime va in onda, in prima visione, la settima stagione di “Chicago P.D”, spin-off di “Chicago Fire”. La serie segue le vicende della polizia di Chicago, quotidianamente impegnata nella lotta contro il crimine. Episodio 7, “L’informatore”.

Manifest - 1ª TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories va in onda la seconda stagione di “Manifest”, serie TV realizzata da Robert Zemeckis. Dopo una violenta turbolenza, Il volo 828 diretto al JKF di New York scompare dai radar. L’aereo e i 191 passeggeri a bordo non vengono mai più ritrovati. In prima visione TV l’episodio 11, “La fenice”.

The Flash - 1 ª TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, in prima visione TV alle ore 21:15, va in onda il primo episodio della sesta stagione di “The Flash”. Né Barry né Iris riescono a superare il trauma per la perdita di Nora. Nel frattempo a Central City c’è un buco nero che sta terrorizzando i cittadini.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 21:25 DeA kids

Su DeA kids va in onda la sitcom “New school”, ambientata alla McGaffin International Middle School. Questa non è una scuola qualunque: custodisce un WC dove è affisso il mitico Wall degli studenti vincitori di imprese leggendarie. Nick riuscirà a farne parte?

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick Jr.

Su Nick Jr. la quarta stagione di “Blaze e le mega macchine”, la serie che racconta le avventure di AJ, un bambino molto intelligente alla guida di Blaze, un monster truck rosso. Accanto a loro, Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 20:45 Nickelodeon

Alle ore 20:45 su Nickelodeon continua la quarta stagione de “I Thunderman”, con protagonista una famiglia di supereroi che cerca di vivere una vita normale nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Su Cartoon Network va in onda la quinta stagione de “Lo straordinario mondo di Gumball”. La serie racconta le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa famiglia, bizzarra e non convenzionale.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang, alle ore 21:00, continua la seconda stagione di “Wacky Races”, il reboot della celebre serie del 1968 prodotta dalla Hanna-Barbera, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Gigantosaurus, ore 21:00 Disney Junior

Alle 21:00 su Disney Junior troviamo la prima stagione di “Gigantosaurus”. Un meteorite obbliga il branco a fuggire e a lasciare Giganto.

