Scrubs, primo poster ufficiale e il nuovo teaser della serie revival

I fan di Scrubs, che non vedono l'ora che ricomincino in tv le avventure del Dottor John Dorian e dei suoi amici e colleghi medici, non ci stanno più nella pelle per il debutto dello show revival atteso negli States per il 25 febbraio. Nell'attesa dei nuovi episodi di quella che può essere considerata la stagione 10 della serie, il pubblico può contare sul rilascio di nuovi contenuti in anteprima, clip e brevi teaser che anticipano dettagli sulla trama. Da poco sono apparsi online, sui profili ufficiali dello show e dei suoi protagonisti, un nuovo teaser trailer e il primo poster ufficiale , uno scatto che riunisce J.D , Turk ed Elliot , per i quali il tempo non sembra essere passato.

La nuova stagione e i suoi protagonisti

Scrubs sta tornando, ormai lo sanno tutti, i fan della vecchia guardia e quelli nuovi che si sono appassionati alla serie che è diventata un fenomeno del piccolo schermo nei primi dieci anni del Duemila.

Manca sempre di meno al debutto degli episodi della nuova stagione, che riporterà il pubblico all'Ospedale Sacro Cuore dopo un realistico salto temporale di circa quindici anni.

Tanto, in effetti, è passato da quando si sono spente le luci sul set dello show creato da Bill Lawrence che ha conquistato il pubblico e la critica ed è stato candidato per molte stagioni ai premi della tv più prestigiosi, incluso il Primetime Emmy.

La nuova stagione, composta da 9 episodi totali, debutetrà su ABC alla fine di febbraio ed è attesa in Italia prossimamente sulla piattaforma di streaming Disney+ (la data è ancora da definire).

Torneranno tutti o quasi, come provano le immagini delle anteprime del primo teaser e del secondo.

Ci saranno John Dorian (Zach Braff), Christopher Turk (Donald Faison), Elliot Reid (Sarah Chalke), Carla Espinosa (Judy Reyes) e Perry Cox (John McGinley).

Non ci saranno Ken Jenkis e Neil Flynn, interpreti, rispettivamente, del Dottor Kelso e dell'inserviente dell'ospedale. Almeno per il momento, rivela Zach Braff. Se il revival avrà una seconda stagione, ci sono già le idee per riportarli al centro della trama, ha detto l'attore ad Esquire.