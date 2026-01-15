Scrubs, primo poster ufficiale e il nuovo teaser della serie revival

Scrubs, primo poster ufficiale e il nuovo teaser della serie revivalSerie TV
A poco più di un mese dal debutto negli States dei nuovi episodi del revival dello show di culto, sui canali ufficiali dei protagonisti è apparsa una nuova clip con nuove anticipazioni e un postre con Zach Braff, Donald Faison e Sarah Chalke
I fan di Scrubs, che non vedono l'ora che ricomincino in tv le avventure del Dottor John Dorian e dei suoi amici e colleghi medici, non ci stanno più nella pelle per il debutto dello show revival atteso negli States per il 25 febbraio.
Nell'attesa dei nuovi episodi di quella che può essere considerata la stagione 10 della serie, il pubblico può contare sul rilascio di nuovi contenuti in anteprima, clip e brevi teaser che anticipano dettagli sulla trama.
Da poco sono apparsi online, sui profili ufficiali dello show e dei suoi protagonisti, un nuovo teaser trailer e il primo poster ufficiale, uno scatto che riunisce J.D, Turk ed Elliot, per i quali il tempo non sembra essere passato.
La nuova stagione e i suoi protagonisti
Scrubs sta tornando, ormai lo sanno tutti, i fan della vecchia guardia e quelli nuovi che si sono appassionati alla serie che è diventata un fenomeno del piccolo schermo nei primi dieci anni del Duemila.
Manca sempre di meno al debutto degli episodi della nuova stagione, che riporterà il pubblico all'Ospedale Sacro Cuore dopo un realistico salto temporale di circa quindici anni.
Tanto, in effetti, è passato da quando si sono spente le luci sul set dello show creato da Bill Lawrence che ha conquistato il pubblico e la critica ed è stato candidato per molte stagioni ai premi della tv più prestigiosi, incluso il Primetime Emmy.
La nuova stagione, composta da 9 episodi totali, debutetrà su ABC alla fine di febbraio ed è attesa in Italia prossimamente sulla piattaforma di streaming Disney+ (la data è ancora da definire).
Torneranno tutti o quasi, come provano le immagini delle anteprime del primo teaser e del secondo.
Ci saranno John Dorian (Zach Braff), Christopher Turk (Donald Faison), Elliot Reid (Sarah Chalke), Carla Espinosa (Judy Reyes) e Perry Cox (John McGinley).
Non ci saranno Ken Jenkis e Neil Flynn, interpreti, rispettivamente, del Dottor Kelso e dell'inserviente dell'ospedale. Almeno per il momento, rivela Zach Braff. Se il revival avrà una seconda stagione, ci sono già le idee per riportarli al centro della trama, ha detto l'attore ad Esquire.
L'amicizia al Sacro Cuore al centro del nuovo teaser
Il nuovo teaser riporta l'attenzione sull'amicizia tra i protagonisti, spina dorsale del medical drama di stampo comedy che ha appassionato il pubblico più per le dinamiche relazionali tra i volti principali dello show che per le vicende dei vari pazienti.
J.D. e Turk sono i medici scanzonati di sempre, pronti a prendersi costantemente in giro e a scherzare sotto l'occhio vigile del Dottor Cox, mentore e collega di larga esperienza, ancora una volta attivo al Sacro Cuore come punto di riferimento per i medici più giovani e i nuovi specializzandi.
La coesione tra i protagonisti torna ad essere l'elemento chiave dello show. Il nuovo teaser mostra momenti di complicità tra J.D. e Turk che si isolano a fine turno sulla terrazza dell'ospedale per scaricare la tensione della corsia.
"Mi è mancato tutto questo", dice il personaggio interpretato da Zach Braff. Anche al pubblico, certamente.
