Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 16 marzo

Film d’azione da vedere stasera in TV

Spider-man: Far From Home, ore 21:15 Sky Cinema Uno e 21:45 Sky Cinema Collection

Regia di Jon Watts, con Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Jake Gyllenhaal. Secondo capitolo della saga interamente dedicata a uno dei supereroi più amati dal grande pubblico: Tom Holland torna nei panni di Spider Man e si trova a dover fare i conti con gli eventi di Avengers Endgame. L’umanità ha trionfato, pagando però un prezzo molto alto. Dei fedeli compagni sono caduti e Peter Parker dovrà abituarsi in particolare all’assenza di uno di questi, il suo mentore. Tra commedia e azione, l'amichevole uomo ragno di quartiere è protagonista di uno scanzonato, frizzante e romantico cinecomic.

John Rambo, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film diretto e interpretato da Sylvester Stallone, con Julie Benz, Paul Schulze, Matthew Marsden, Graham McTavish. Il reduce del Vietnam John Rambo è costretto a difendere, sotto richiesta di alcuni missionari, alcune isole minacciate dall'invasione di pirati senza scrupoli. Capitolo finale della saga con Stallone, per gli amanti del personaggio e degli action movie.

Squadra omicidi, sparate a vista!, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film di Don Siegel, con Richard Widmark, Henry Fonda, Inger Stevens, Harry Guardino. Due detective di New Tork hanno 72 ore di tempo per riacciuffare il criminale che si sono lasciati sfuggire. Un classico del poliziesco.

Film biografici da vedere stasera in TV

Nureyev - The White Crow, ore 21:15 Sky Cinema Due

Regia di Ralph Fiennes, con Oleg Ivenko, Adèle Exarchopoulos, Chulpan Khamatova, Ralph Fiennes e Aleksey Morozov. Film che racconta l’inizio della carriera del ballerino e coreografo russo Rudolf Nureyev. Dopo un’infanzia sofferta nella gelida Ufa, Rudolf diventa ballerino a Leningrado. A soli 22 anni fa parte della rinomata Kirov Ballet Company, con la quale va a Parigi nel 1961, una trasferta che gli cambierà la vita. Infatti, nonostante le forti pressioni degli ufficiali del KGB per farlo tornare in patria, Nureyev sceglie di rimanere in Francia chiedendo l’asilo politico. Un film biografico.

Alexander, ore 21:14 Premium Cinema +24

Regia di Oliver Stone, con Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer, Rosario Dawson, Jared Leto, Anthony Hopkins. Su Sky arriva l’epopea del mitico Alessandro il Grande, il conquistatore più famoso della storia e colui che è riuscito a creare un impero mai visto prima. Un interessante biopic con un cast d’eccezione.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Halvdan il giovane vichingo, ore 21:00 Sky Cinema Family

Regia di Gustaf Åkerblom, con Peter Haber, Torkel Petersson, Ellinea Siambalis, Vilgot Hedtjärn, Claes Månsson, Jimmy Lindström. Tra i valori che oggi immaginiamo propri dei fieri vichinghi rientrano sicuramente il coraggio, la forza e il valore in combattimento. Non di certo l’amicizia. E se invece ci sbagliassimo? È quel che prova a suggerire “Halvdan il giovane vichingo”. Una commovente avventura per tutta la famiglia.

Film commedia da vedere stasera in TV

5 anni di fidanzamento, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film diretto da Nicholas Stoller, con Emily Blunt, Jason Segel, Chris Pratt, Alison Brie, Rhys Ifans. Una coppia di fidanzati continua a rimandare il giorno delle nozze per via di svariati contrattempi. Una commedia sentimentale tutta da guardare, con una grande interpretazione da parte di Emily Blunt.

Bentornato Presidente, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Regia di Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi, con Claudio Bisio, Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Guglielmo Poggi. Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi vive il suo idillio sui monti con Janis e la piccola Guevara. Peppino non ha dubbi: preferisce la montagna alla campagna elettorale. Janis invece è sempre più insofferente a quella vita troppo tranquilla e soprattutto non riconosce più in lui l'uomo appassionato che voleva cambiare l’Italia, di cui si era innamorata. Janis lascia Peppino e torna a Roma con Guevara. Disperato, Peppino non ha scelta: deve tornare alla politica per riconquistare la donna che ama. Film commedia del 2019, atteso sequel di “Benvenuto Presidente!”.

Belli di papà, ore 21:15 Premium Cinema

Regia di Guido Chiesa, con Niccolò Senni, Diego Abatantuono, Antonio Catania, Barbara Tabita, Francesco Facchinetti. Vincenzo è un imprenditore pugliese che ha raggiunto il successo a Milano. Sua moglie è morta da qualche anno e i tre figli sono cresciuti in sua assenza, ma anche nel benessere e nella bambagia grazie ai soldi di papà. Vincenzo decide allora di inscenare il fallimento della sua ditta per costringere i figli a rimboccarsi le maniche e a provare un’esperienza nuova: lavorare per vivere. Non solo, si trasferisce con loro in Puglia, nella casa fatiscente dei suoi defunti genitori, allontanando i ragazzi dalle comodità della Milano vicina all'Europa. Una divertente commedia italiana.

Tutta colpa del paradiso, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Un film diretto e interpretato da Francesco Nuti, con Ornella Muti, Roberto Alpi, Laura Betti, Silvia Annichiarico. Un ex galeotto vuole conoscere i genitori adottivi di suo figlio. Dopo varie ricerche li trova in una pittoresca baita valdostana e riesce a farsi accettare sia dalla coppia sia dal bambino, che non sospetta la sua vera identità. Una commedia ben interpretata da Ornella Muti.

Film thriller da vedere stasera in TV

City of lies - L’ora della verità, ore 21:00 Sky Cinema Drama

“City of lies - L’ora della verità”, film diretto da Brad Furman, con Johnny Depp, Forest Whitaker, Toby Huss, Dayton Callie, Neil Brown Jr., Louis Herthum. Il film racconta la storia vera di Russell Poole, il detective che ha seguito le indagini degli omicidi dei rapper Tupac Shakur e Notorious B.I.G.. Anni dopo viene contattato dal reporter Jack Jackson. I due, per quanto molto diversi fra loro, sono ugualmente intenzionati a far venire a galla la verità. La scottante attualità di questo film, presentato in via speciale in Italia nel corso del Noir in Festival, è testimoniata dal fatto che negli Stati Uniti non sia mai stato distribuito. Un thriller che scava in un duplice mistero della storia del rap.

Presunto innocente, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Regia di Alan J. Pakula. Un film con Harrison Ford, Brian Dennehy, Greta Scacchi, Raul Julia, Jesse Bradford, Bonnie Bedelia. Un vice-procuratore capo deve indagare sulla morte di Caroline, una collega della quale era stato amante. Ben presto però sarà lui a essere accusato dell'omicidio della donna e dovrà faticare per dimostrare il contrario. Tratto dal best-seller di Scott Turow, un film ben interpretato e con la giusta dose di suspense e coinvolgimento.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La memoria del cuore, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Regia di Michael Sucsy, con Rachel McAdams, Channing Tatum, Scott Speedman, Jessica Lange, Sam Neill, Jessica McNamee. Un giovane marito fa di tutto per far riacquistare la memoria alla moglie, vittima di un terribile incidente stradale. Il vero amore sfida il destino in questa pellicola di Michael Sucsy.

Neverland - Un sogno per la vita, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film drammatico del 2004 diretto da Marc Forster, con Johnny Depp, Kate Winslet, Julie Christie, Dustin Hoffman, Nick Roud, Radha Mitchell. La storia della nascita della favola di Peter Pan: nella Londra del 1904 lo scrittore James M. Barrie trova l’ispirazione per dare vita a uno dei personaggi più amati da piccoli e grandi. Un elogio alla fantasia.

Patch Adams, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Regia di Tom Shadyac, con Robin Williams, Daniel London, Monica Potter, Philip Seymour Hoffman. Il giovane Patch Adams, dopo diversi tentativi di suicidio, viene ricoverato in un ospedale psichiatrico in cui il disinteresse nei confronti dei pazienti regna sovrano. Quando potrà occuparsi in prima persona di un ospedale, ribalterà la prospettiva. Travestimenti da clown, terapia del buonumore, attenzione vera nei confronti dei pazienti divengono la pratica quotidiana. Uno straordinario Robin Williams in un film che si ispira alla realtà e alla storia di Patch Adams.

