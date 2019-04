Dal 28 marzo, grazie a Vision Distribution, il presidente Peppino Garibaldi alias Claudio Bisio tornerà a portare scompiglio nei palazzi della politica nella commedia Bentornato Presidente!, l'atteso sequel di Benvenuto Presidente!, campione di incassi e vincitore di tanti premi e nomination, tra cui quella all'European Film Award come miglior commedia.

Accanto a Bisio, nei panni dell'amata Janis, ci sarà Sarah Felberbaum. Nel cast, e nello staff del suo governo, ci saranno Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Massimo Popolizio, Cesare Bocci, Ivano Marescotti, Antonio Petrocelli e Guglielmo Poggi.

La regia di Bentornato Presidente! è di Giancarlo Fontana e Giuseppe G. Stasi, giovani e talentuosi registi che hanno esordito l'anno scorso con la commedia di successo Metti la nonna in freezer.

Scritto da Fabio Bonifacci, da un'idea di Nicola Giuliano e dello stesso Bonifacci, il film è una coproduzione Indigo Film e Vision Distribution, prima collaborazione tra le due società, e sarà distribuito da Vision Distribution.

La trama del film

Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi vive il suo idillio sui monti con Janis e la piccola Guevara. Peppino non ha dubbi: preferisce la montagna alla campagna... elettorale. Janis invece è sempre più insofferente a questa vita troppo tranquilla e soprattutto non riconosce più in lui l'uomo appassionato che voleva cambiare l’Italia, di cui si è innamorata. Richiamata al Quirinale, nel momento in cui il Paese è alle prese con la formazione del nuovo governo e appare minacciato da oscuri intrighi, Janis lascia Peppino e torna a Roma con Guevara. Disperato, Peppino non ha scelta: tornare alla politica per riconquistare la donna che ama.

Il poster ufficiale del film

Il cast del film

Claudio Bisio interpreta nuovamente Peppino Garibaldi. Alla fine del primo capitolo (Benvenuto Presidente!) lo avevamo lasciato nel suo paesino di montagna in compagnia di Janis, sua moglie, dopo le assurde avventure come Presidente della Repubblica. Nel secondo capitolo sarà richiamato in politica e costretto a partecipare alle elezioni come Presidente del Consiglio.



Sarah Felberbaum interpreta Janis Clementi, donna forte e determinata. Il suo ruolo appare calzante per la sua personalità e, in mezzo alla giungla politica, troverà il tempo di un curioso feeling con Peppino. L’attrice anglo-statunitense ha preso parte alla miniserie Caterina e le sue figlie 2 e Il principe abusivo. Ha anche partecipato, nel ruolo di conduttrice alla trasmissione di Sky Cinema “Cinepop”



Gli altri protagonisti - Pietro Sermonti è Giuseppe de Angelis. Accanto a lui lo storico inviato de Le Iene, Paolo Calabresi, il giovanissimo Guglielmo Poggi e l’attore Massimo Popolizio.





100X100Cinema - Silenzio si gira: Bentornato Presidente!