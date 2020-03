Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 16 marzo

Programmi TV in onda stasera

Alessandro Borghese - 4 ristoranti, ore 21:15 Sky Uno (REPLICA)

Alle 21:15 su Sky Uno rivediamo “Alessandro Borghese - 4 ristoranti” con la replica della puntata della quinta stagione del programma. Lo chef si trova in Veneto, sul Delta del Po, qui quattro ristoratori, Pamela, Manuela, Isi e Gino si sfidano a colpi di pranzi e cene per aggiudicarsi il titolo di miglior ristorante di cucina di laguna.

Delitti: famiglie criminali, ore 21:05 Crime investigation

Il 13 gennaio 2016 Gloria Rosboch, un'insegnante 49enne di Castellamonte, in provincia di Torino, scompare: la ritrovano un mese dopo, in una discarica.

Inseparabili - Vite all’ombra del genio, ore 21:15 Sky Arte

Carlo Lucarelli racconta alcuni artisti dal punto di vista di personaggi vissuti nella loro ombra. Nella puntata di stasera lo scrittore ci presenta la vita di sregolatezze e dipendenze di Zelda Sayre. La frustrazione di esser l'ombra di F.S. Fitzgerald la porta alla malattia mentale.

Ghost Hunters, ore 21:00 Blaze

Su Blaze continua “Ghost Hunters”, il programma sul paranormale che vede i membri della TAPS (The Atlantic Paranormal Society) andare in soccorso di persone che sostengono che la propria casa sia infestata dai fantasmi. Stasera, per liberare l'Ateneo di Indianapolis da una sinistra presenza, i cacciatori di fantasmi ricorrono a una tattica mai usata prima. Riusciranno nel loro intento?

Comedy Central presenta, ore 21:00 Comedy Central

Gli speciali monografici esclusivi di alcuni dei più grandi comici italiani. Ognuno di loro propone uno spettacolo inedito, registrato in alcuni dei più importanti teatri del nostro paese.

Emozioni in sala parto con Emma Willis, ore 21.00 lei

Nella serie “Emozioni in sala parto con Emma Willis” seguiamo la popolare conduttrice di reality televisivi Emma Willis mentre partecipa ad un vero corso di formazione per diventare assistente in un reparto di maternità. Il programma di training dura 12 settimane in cui impara ad assistere le ostetriche nel far nascere i bambini. Un compito difficile ma straordinario.

Dual Survival Brasile, ore 21:00 Discovery Channel

Leo Rocha ed Edmilson Leite si avventurano verso nuovi impervi territori, tra cui l'Amazzonia e il Deserto di Atacama, per dimostrare che con l'ingegno e le giuste abilità è possibile sopravvivere.

Bear Grylls: Celebrity Edition, ore 20:55 National Geographic

L'avventuriero Bear Grylls, accompagnato da famose celebrità, parte per luoghi remoti per testare i propri limiti lontano dalla civiltà. Con lui stasera l'attore Rob Riggle per un'avventura su un ghiacciaio islandese. Il loro viaggio inizia in elicottero, alla scoperta della terra del fuoco e del ghiaccio.

A prova di scienza, ore 21:05 Discovery Science

Kevin e Grant costruiscono enormi robot pugili, una moto con una ruota e spiegano cosa serve per sopravvivere alla tempesta perfetta.

War Room: le tattiche della 2a guerra mondiale, ore 21:00 History

L'operazione Barbarossa e l'invasione della Sicilia - Attraverso un piano meticoloso, gli Alleati sbarcano in Normandia. Intanto, i tedeschi attaccano l'URSS con l'operazione Barbarossa.

Creature striscianti, ore 21:10 Nat Geo Wild

Su un'isola australiana, alcuni serpenti tigre tentano di sopravvivere in un luogo ostile e remoto. Senza acqua e cibo, le creature affrontano terribili sfide quotidiane.

Serie TV in onda stasera

The Outsider - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic, alle 21:15, vediamo, in prima visione TV, il nono e il decimo episodio di “The Outsider”, la nuova produzione HBO tratta dall’omonimo romanzo di Stephen King. La serie racconta l’indagine sull’omicidio dell'undicenne Frankie Peterson. Il ragazzino viene trovato mutilato nei boschi della Georgia vicino al luogo in cui vive. Indaga sul caso il detective Ralph Anderson, poliziotto esperto ma ancora in lutto per la recente morte di suo figlio.

The Walking Dead- 1^ TV, ore 21:00 Fox

Trasmessa in contemporanea con gli Stati Uniti, su Fox continua la decima stagione della serie horror più seguita di sempre: “The Walking Dead”. Per i sopravvissuti all'Apocalisse ora i nuovi nemici da sconfiggere sono i Sussurratori, condotti da un redivivo Negan.

Homeland - 1^ TV, ore 21:50 Fox

Alle 21:50 continua l’ottava stagione di “Homeland”, la serie di spionaggio con Claire Danes nei panni di Carrie Mathison, un'agente della CIA affetta da disturbo bipolare. Nella settima stagione, la donna ha lasciato il lavoro alla Casa Bianca e si è ritrasferita a Washington, dove vive con sua sorella Maggie.

Station 19 - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life continuano gli episodi della terza stagione di “Station 19”, il secondo spin-off di “Grey’s anatomy”. La serie si concentra sulla vita degli uomini e delle donne della Stazione 19 dei vigili del fuoco di Seattle.

NCIS Los Angeles, ore 21:05 Fox crime

In prima visione Fox crime, vediamo la decima stagione di “NCIS Los Angeles”, la serie nata come spin-off di “NCIS - Unità anticrimine”. Il protagonista è G. Callen, un agente che lavorava per la CIA, ricoprendo incarichi sotto copertura. Nelle indagini è affiancato dall'agente speciale Samuel “Sam” Hanna, ex Navy SEAL suo partner e amico.

Prodigal son - 1^ TV, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, continua “Prodigal son”, la serie tv con Tom Payne che racconta le vicende di Malcolm Bright, figlio di Martin Whitly, serial killer noto come "Il chirurgo". Malcolm è costretto a confrontarsi con suo padre come consulente del Dipartimento di Polizia di New York. L’episodio di stasera è “Pied-a-terre”.

Shameless - 1^ TV, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories inizia stasera la decima stagione di “Shameless”, la serie basata sull'omonima serie britannica del 2004, ideata da Paul Abbott. Protagonista la famiglia Gallagher, composta dal padre Frank, alcolizzato e drogato, e dai suoi sei figli. La maggiore di questi, Fiona, si prende cura degli altri cinque fin dall’adolescenza.

Dc’s legends of tomorrow, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action alle 21:15 continuano gli episodi della quarta stagione di “Dc’s legends of tomorrow”, la serie incentrata sulle Leggende, un gruppo di personaggi della DC Comics che cercano di salvare il mondo viaggiando nel tempo. Le Leggende sono già comparse in altre serie dell'Arrowverse. L’episodio di stasera si intitola “Spirito e sentimento”.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 21:25 DeA kids

Su DeA kids continua la sitcom per ragazzi “New School”, con protagonisti un gruppo di studenti della McGaffin International Middle School, una scuola media internazionale. In un wc rotto dell’Istituto è custodito il Wall Of Celebrities, un muro con appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr. dalle 20:50 va in onda “Blaze e le mega macchine”, la serie animata che racconta le avventure di AJ, un bambino molto intelligente, e di Blaze, il suo monster truck rosso. Con loro tanti amici: Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Alle 21:10 su Nickelodeon torna “I Thunderman”, la sit com per adolescenti con protagonista la famiglia Thunderman. I genitori Hank e Barb e i figli Phoebe, Max, Billy, Nora, e Chloe sono dei supereroi che provano a condurre una vita normale nella città immaginaria di Hiddenville.

Steven Universe, ore 20:55 Cartoon Network

Su Cartoon Network vediamo la serie animata creata da Rebecca Sugar. Seguiamo le avventure di Steven Universe, un giovane ragazzo che vive nella fittizia città di Beach City insieme alle tre aliene Garnet, Perla e Ametista.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang dalle 21:00, continua “Wacky Races”, reboot in computer grafica dell’omonima serie del 1968 prodotta dalla Hanna Barbera e incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Gigantosaurus, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior vediamo “Gigantosaurus”, la serie animata francese in CGI dedicata ai bambini in età prescolare. Le avventure di quattro giovani amici dinosauri e il loro mondo preistorico.

