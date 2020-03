Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 6 marzo

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 6 marzo, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Film d’azione da vedere stasera in TV

ZeroZeroZero, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Settimo e ottavo episodio della prima stagione della serie firmata Sky, ispirata all’omonimo romanzo di Roberto Saviano. Regia di Stefano Sollima, con Andrea Riseborough, Dane DeHaan, Gabriel Byrne, Harold, Torres, Giuseppe De Domenico e Adriano Chiaramida. I nemici di Don Minu cercano di fermare i Lynwood, che si trovano a Casablanca. Il pericolo li attende. Un finale di stagione all’insegna della suspense e dell’adrenalina.

Attacco al potere 2, ore 21:15 Sky Cinema Collection

Film d’azione del 2016 diretto da Babak Najafi, con Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Alon Aboutboul e Angela Bassett. Secondo capitolo della trilogia. A Londra un gruppo di leader politici si riunisce per il funerale del primo ministro. Un gruppo di terroristi decide di pianificare una strage.

Miss Bala - Sola contro tutti, ore 21:00, Sky Cinema Action

Film d’azione del 2019 diretto da Catherine Hardwicke, con Gina Rodriguez, Anthony Mackie, Matt Lauria, Ismael Cruz Cordova, Cristina Rodlo e Ricardo Abarca. Gloria scopre di avere un potere straordinario che però la trascina nel pericoloso mondo criminale. Sopravvivere richiederà tutta la sua forza e astuzia.

Bleeding steel – Eroe di acciaio, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film cinese del 2017 diretto da Leo Zhang, con Jackie Chan, Callan Mulvey, Tess Haubrich, Kaitlyn Boyé e Damien Garvey. Un agente speciale veterano riceve l’incarico di proteggere una donna da un gruppo di malviventi. Durante la missione, i due stringono un rapporto molto speciale.

Film commedia da vedere stasera in TV

St. Vincent, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film commedia diretto da Theodore Melfi, con Bill Murray, Melissa McCarthy, Naomi Watts, Chris O'Dowd, Terrence Howard. Vincent è un uomo misantropo dalle cattive maniere. Ha il vizio del bere e delle scommesse ai cavalli. Ruvido e scostante, ha a cuore solo Daka, una prostituta russa incinta con cui intrattiene una relazione economico-affettiva, e Oliver, un ragazzino che si è appena trasferito con la madre nella casa affianco alla sua.

Achille Tarallo, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia del 2018 diretto da Antonio Capuano, con Biagio Izzo, Ascanio Celestini e Tony Tammaro. L’autista di scuolabus Achille Tarallo conduce un’esistenza semplice e modesta insieme alla famiglia. L’uomo, però, sogna una vita diversa e di diventare famoso come Fred Bongusto. Un giorno arriva un imperdibile occasione per trasformare i suoi sogni in realtà.

Tanguy, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Commedia francese del 2001 diretta da Étienne Chatiliez, con Sabine Azéma, André Dussollier e Eric Berger. Tanguy ha ventotto anni, è intelligente e affascinante. Il suo unico difetto? Vive ancora con mamma e papà e non ha alcuna intenzione di andarsene di casa.

La vita è una cosa meravigliosa, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2010 diretta da Carlo Vanzina, con Vincenzo Crocitti, Vincenzo Salemme, Armando De Razza, Gigi Proietti e Nancy Brilli. A Roma si svolgono le storie di un poliziotto addetto alle intercettazioni, un chirurgo con un figlio svogliato e un pezzo grosso del mondo bancario, che si ritrovano ad aggiustare i propri problemi tramite scorciatoie. Alla fine, tutti troveranno un modo di cambiare vita.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Hook - Capitan Uncino, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film fantastico del 1991 diretto da Steven Spielberg con Dustin Hoffman, Julia Roberts, Robin Williams, Maggie Smith e Bob Hoskins. Peter Pan è ormai adulto. Deve tornare sull’isola che non c’è per riportare a casa i figli, rapiti da Capitan Uncino.

Film thriller da vedere stasera in TV

Dream House, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Thriller psicologico diretto da Jim Sheridan, con Elias Koteas, Marton Csokas, Taylor Geare, Claire Geare, Rachel Fox e Jane Alexander. Un editore si trasferisce con la moglie e le due figlie in una casa del New England, dove si è consumato un tremendo omicidio. L’uomo inizia a preoccuparsi quando si accorge di movimenti sospetti attorno all’edificio.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Hemingway & Gellhorn, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film diretto da Philip Kaufman, con Nicole Kidman, Clive Owen, Robert Duvall, Parker Posey, Connie Nielsen e Rodrigo Santoro. Lo scrittore americano Ernest Hemingway conosce la famosa giornalista di guerra Martha Gellhorn nel 1936 e i due restano sposati per 5 anni. Un film su un’intensa storia d’amore sullo sfondo della guerra civile spagnola.

Scent of a Woman - Profumo di donna, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film diretto da Martin Brest, remake dell’omonima pellicola di Dino Risi del 1974. Con Chris O'Donnell, Al Pacino, Gabrielle Anwar, James Rebhorn e Philip Seymour Hoffman. Frank Slade è tenente colonnello non vedente. Burbero e insofferente, è deciso a finire in bellezza la propria vita, scegliendo Manhattan per le ultime follie prima del suicidio. Per riuscire a fare tutto, si fa scortare da un giovane studente nei guai col proprio preside.

L'amore non è un crimine, ore 21:14 Premium Cinema Emotion

Film drammatico e romantico del 2011 diretto da Michael Corrente, con Peter Facinelli, Jaimie Alexander, Michael Madsen, Vincent Gallo e William Forsythe. A New York un giovane borseggiatore si ritrova a cambiare vita quando s’imbatte per caso in una ragazza con cui in passato aveva avuto una fugace notte di passione.

Film biografici da vedere stasera in TV

J. Edgar, ore 21:14 Premium Cinema

Film biografico del 2011 diretto da Clint Eastwood, con Leonardo DiCaprio, Naomi Watts, Armie Hammer, Josh Lucas, Judi Dench e Ed Westwick. La pellicola ripercorre la controversa vita del creatore e primo direttore dell’FBI.

Film apocalittici da vedere stasera in TV

Geostorm, ore 21:15 Premium Cinema +24

Film apocalittico del 2017 diretto da Dean Devlin, con Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Andy Garcia, Ed Harris e Alexandra Maria Lara. Un progettista di satelliti deve collaborare con il fratello per salvare il mondo. Mentre i due uomini sono alle prese con un grosso problema nello spazio, c’è chi complotta per assassinare il presidente degli USA.

Film fantascienza da vedere stasera in TV

Matrix, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film del 1999, vincitore di quattro premi Oscar. Regia di Lilly Wachowski e Lana Wachowski, con Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Joe Pantoliano, Hugo Weaving e Carrie-Anne Moss. Dietro una realtà fittizia si cela un mondo dove le leggi della fisica non esistono e dove le macchine hanno sopraffatto gli uomini, che vengono coltivati nell’illusione per ricavarne energia. A Neo, aiutato da Morpheus e da Trinity, spetta il compito di fare luce sulla verità.

