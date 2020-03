Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con ZeroZeroZero , la nuova produzione originale Sky a cura di Stefano Sollima ispirata all'omonimo libro di Roberto Saviano. Il viaggio di un carico di cocaina dal Messico all'Italia, e in mezzo tutte le vite toccate, direttamente o indirettamente, dalla merce più venduta al mondo. Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, il gran finale, in onda venerdì 6 marzo alle 21.15, ma intanto ecco alcune anticipazioni. - Dane DeHaan, le foto più belle del protagonista di ZeroZeroZero

ZeroZeroZero, episodio 7

In Calabria, Italo convince Stefano a parlare minacciandolo di fare del male alla sua famiglia, e alla fine il giovane La Piana è costretto a tradire per davvero suo nonno. Don Minu, intanto, se ne sta nascosto in un paesino di montagna, ignaro di quanto sta accadendo. Riusciranno i suoi nemici a sconfiggerlo e a prendere possesso del suo trono? Per riuscirci c'è bisogno di bloccare definitavamente i Lynwood: quel carico non deve arrivare a Gioia Tauro. A Casablanca, Emma e Chris tirano finalmente il fiato: convinti di avercela fatta e di aver superato il momento peggiore del loro viaggio, non si accorgono che il pericolo in realtà è dietro l'angolo. L'eredità dell'amato padre non è mai stata così ingombrante.

ZeroZeroZero, episodio 8

I nodi vengono al pettine. Fare da intermediari tra venditori e acquirenti di cocaina non è proprio un lavoro esente da rischi, e i fratelli Lynwood l'hanno provato sulla propria pelle. Ma un contratto è un impegno, e va onorato fino alla fine. Stefano si trova tra l'incudine e il martello: Italo è pericoloso, ma anche suo nonno può essere letale. Intanto, Don Minu è in attesa di risposte, e si troverà costretto ancora una volta a decidere quanto è disposto a pagare per mantenere il suo potere. In Messico, a migliaia di chilometri di distanza, Manuel si ritrova esattamente di fronte allo stesso dilemma: una volta che il meccanismo si è messo in moto è impossibile fermarlo.

