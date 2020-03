Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 6 marzo

Programmi TV in onda stasera

Italia’s got talent, ore 21:30 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (DIRETTA)

In diretta su Sky Uno va in onda la finale di questa edizione di “Italia’s got talent”. A valutare i finalisti tra i talenti più strani e sorprendenti Frank Matano, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Joe Bastianich.

Serial - Io non l’ho uccisa, ore 21:20 Crime investigation

La storia dell'omicidio di Hae Min Lee e della condanna di Adnan Syed è diventata un caso nazionale grazie al podcast che l'ha raccontata. Adnan è davvero colpevole?

Quattro secoli di arte al femminile, ore 21:15 Sky Arte

Storia dei destini e delle grandi opere di quelle donne che per molto tempo sono state ignorate e sconosciute dal pubblico.

Battlebots: Botte da Robot, ore 20:35 Blaze

Alle 20:50 su Blaze va in onda Battlebots, il torneo che prende spunto dall'omonima serie sull’arte della lotta tra robot. 24 squadre di appassionati di ingegneria robotica si sfidano con i loro gladiatori fatti di microchip.

Most ridiculous, ore 21:00 Comedy Central

In “Most ridiculous” passiamo in rassegna i video più demenziali e curiosi che navigano sul web. A commentare i filmati, l’ironia dissacrante di Dario Cassini e Gabriele Cirilli.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.00 lei

Un’altra puntata di “Malattie imbarazzanti XXL”. In questo episodio la dott.ssa Pixie visita due fratelli obesi che non riescono più a camminare e che devono essere operati allo stomaco per non morire, invece la dott.ssa Dawn segue una famiglia in cui tutti sono in sovrappeso.

Cose di questo mondo, ore 21:00 Discovery Channel

Una foresta di pietre taglienti potrebbe ospitare una specie umanoide ancora non scoperta. Le immagini satellitari rivelano una misteriosa isola a forma di occhio in una palude.

L’Eldorado della droga: viaggio in prima classe, ore 20:55 National Geographic

Un uomo affida alla sua fidanzata delle bottiglie. La donna non sa che sta trasportando cocaina liquida. Inoltre, un operaio ha con sé una borsa piena di cocaina.

America: vero o falso?, ore 21:05 Discovery Science

Presentato da Jamie Kaler, il programma svela dettagli sconosciuti sulla storia americana per aiutarci a stabilire una linea di confine tra realtà e finzione. Il gioco d'azzardo non fu la prima iniziativa a contribuire all'economia del Nevada. Inoltre, scopriamo l'inquietante segreto sulla diga di Hoover.

L’Italia delle navi, ore 21:00 History

Beppe Severgnini e Raffaele Di Placido raccontano la storia del nostro popolo attraverso navi, transatlantici e piroscafi partiti dall'Italia e diretti in tutto il mondo.

Dr.ssa Michelle: una veterinaria in famiglia, ore 21:10 Nat Geo Wild

L’instancabile dottoressa Michelle Oakley aiuta animali selvatici e domestici, destreggiandosi tra la vita da veterinario e quella di moglie e madre di due figlie adolescenti.

Serie TV in onda stasera

ZeroZeroZero - 1^ TV, ore 21:15 Sky Atlantic e Sky Cinema Uno

In contemporanea su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno continua, con gli episodi finali, “ZeroZeroZero”, la nuova produzione originale Sky tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano, che presenta tutte le dinamiche del narcotraffico. Creata e diretta da Stefano Sollima, la serie tv racconta il percorso della cocaina: da chi vende a chi l’acquista.

Homeland, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox vediamo altri due episodi di “Homeland”, la serie di spionaggio con Claire Danes nei panni di Carrie Mathison, un'agente della CIA affetta da disturbo bipolare. Nella settima stagione, la donna ha lasciato il lavoro alla Casa Bianca e si è ritrasferita a Washington, dove vive con sua sorella Maggie. Gli episodi di stasera si intitolano “All in” e “La democrazia morente”.

Outlander - 1^ TV, ore 21:00 Fox life

Su Fox life, parte da stasera la quinta stagione di “Outlander”, la serie che racconta le avventure della viaggiatrice nel tempo Claire Beauchamp Randall Fraser. Ispirata alla saga letteraria di Diana Gabaldon, ha come protagonista un’infermiera della seconda guerra mondiale.

Criminal Minds - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

In prima tv su Fox crime vediamo altri due episodi (“Albero genealogico” e “Amicizia”) della quindicesima stagione di “Criminal Minds”, la serie poliziesca scritta in collaborazione con un ex agente dell’FBI e ispirata all’archivio compilato dai profiler americani. “Criminal Minds” racconta infatti il lavoro di un gruppo di criminologi dell’FBI.

The Following, ore 21:14 Premium Crime

Su Premium Crime continuano le repliche di “The Following”, la serie tv con protagonista Kevin Bacon. L’attore interpreta Ryan Hardy, ex-agente dell'FBI specializzato nell'elaborazione di profili psicologici. Ryan è costretto a tornare in attività quando Joe Carroll, un diabolico serial killer che aveva arrestato nove anni prima, evade dalla prigione nella quale era rinchiuso. Gli episodi di stasera si intitolano “Vivo o morto” e “Ultimo atto”.

Chicago Med - 1^ TV, ore 21:16 Premium Stories

Su Premium Stories, in prima visione tv, vediamo il quarto episodio della quinta stagione di “Chicago Med”, la serie ambientata nel Chicago Medical Center, un importante ospedale di Chicago. La serie è uno spin-off di “Chicago Fire” e racconta le vicende di medici e infermieri che lavorano in corsia. L’episodio di stasera porta il titolo “Infezione”.

Arrow, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la settima stagione di “Arrow”, che si basa sul personaggio di Freccia Verde, supereroe protagonista di una serie di fumetti pubblicata da DC Comics. “Arrow” ha come protagonista Oliver Queen che, dopo aver passato cinque anni su un'isola deserta, fa ritorno a Starling City nei panni del giustiziere mascherato Green Arrow. Stasera vediamo l’episodio dal titolo “Canary perduta”.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Ready. Music. Play!, ore 21:15 DeA kids

Su DeAKids va in onda il programma “Ready. Music. Play!”, con protagoniste quattro famose influencer, Sofia Dalle Rive, Caterina Cantoni, Virgitsch e Giulia Savulescu. Conduce Jody Cecchetto, figlio del produttore e talent scout Claudio Cecchetto.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

“Blaze e le mega macchine” è una serie animata che racconta le avventure di un monster truck rosso di nome Blaze, e del suo pilota AJ, un bambino molto intelligente. Con loro tanti altri amici, tra cui Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Alle 21:10 su Nickelodeon, continuano le avventure de “I Thunderman”, la famiglia di supereroi che vive nella città immaginaria di Hiddenville. Nonostante i superpoteri, Hank e Barb e i loro figli Phoebe, Max, Billy, Nora, e Chloe cercano di condurre una vita normale.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Alle 20:55 proseguono le avventure del gatto dodicenne dalle sembianze umane protagonista di “Lo straordinario mondo di Gumball”, la serie animata prodotta da Cartoon Network.

Scooby-Doo! Grande festa in spiaggia, ore 20:35 Boomerang

I pirati fantasma vogliono rovinare la tradizionale festa in spiaggia di tre giorni rubando il tesoro. Scooby e la sua gang dovranno trovare i colpevoli.

Gigantosaurus, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior vediamo “Gigantosaurus”, la serie animata francese in CGI dedicata ai bambini in età prescolare. Le avventure di quattro giovani amici dinosauri e il loro mondo preistorico.

