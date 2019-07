Miss Bala, una donna sola contro tutti

Giovedì 18 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno Gina Rodriguez è protagonista in prima tv di Miss Bala – Sola contro tutti, storia di una donna messicana che, di ritorno nel suo paese di origine, si ritrova costretta a lavorare per dei malviventi per salvare un’amica rapita.

Giovedì 18 luglio alle 21.15, Gina Rodriguez sarà la protagonista assoluta di una pellicola piena di azione e di tensione: stiamo parlando di Miss Bala – Sola contro tutti, film diretto da Catherine Hardwicke in prima visione tv su Sky Cinema Uno.



L’attrice, nota al grande pubblico soprattutto per la serie tv Jane the Virgin, interpreta Gloria, una truccatrice di professione che lavora in quel di Los Angeles e che un giorno decide di far visita alla sua amica e connazionale Suzu a Tijuana, in Messico.



Quello che doveva essere un ritrovo fra amiche si trasforma però ben presto in un incubo: Suzu, infatti, scompare misteriosamente in un night club. Cercando le sue tracce, Glora si imbatte in una banda di criminali che la costringe a lavorare per loro in cambio di informazioni sull’amica rapita.



L’unico modo per uscirne viva e per ritrovare Suzu, consisterà nel destreggiarsi fra le richieste dei malavitosi e nell’avvicinare al contempo gli agenti della DEA senza destare sospetti. Per farcela, Gloria dovrà ricorrere a tutte le sue risorse.



Action thriller calibrato con maestria, Miss Bala – Sola contro tutti (film tratto dall’omonima pellicola messicana) regge gran parte del suo funzionamento sulla sua eroina, Gina Rodriguez, che dimostra così di essere un’attrice di primissimo piano, destinata in futuro a grandi cose.