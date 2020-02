Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 13 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 13 febbraio, in TV su Sky. Commedie, fantasy e tanto altro

Film d’azione da vedere stasera in TV

12 Soldiers, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film d’azione del 2018 diretto da Nicolai Fuglsig, con Chris Hemsworth, Michael Shannon (II), Michael Peña, Navid Negahban e Trevante Rhodes. Un war-movie tratto da una storia vera e che racconta le vicende di dodici soldati americani che dopo l’attacco dell’11 settembre decidono di partire per l’Afghanistan. Il loro obiettivo è organizzare una guerra contro Al Quaeda.

Renegades: Commando d'assalto, ore 21:15 su Premium Cinema

Film d’azione diretto da Steven Quale e scritto da Luc Besson, con Sullivan Stapleton, Charlie Bewley, Sylvia Hoeks, Joshua Henry e Diarmaid Murtagh. Un gruppo di Navy Seal compie azioni speciali nel corso della guerra in Bosnia. Durante una missione di pace, si imbatte in una vera sfida, quella di recuperare un immenso tesoro nazista sommerso sui fondali da anni e anni.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Disobedience, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico del 2017 diretto da Sebastián Lelio, con Rachel Weisz, Rachel McAdams, Alessandro Nivola, Cara Horgan e Mark Stobbart. Nella comunità ebraica della Londra contemporanea è ambientata la storia di emancipazione di Ronit, che torna a casa per il funerale del padre e si ritrova a lottare contro il pregiudizio per il suo amore proibito nei confronti di un'altra donna.

Casa Howard, ore 21:15 su Sky Cinema Oscar

Film drammatico del 1992, vincitore di tre Oscar e un Golden Globe. Regia di James Ivory, con Emma Thompson e Anthony Hopkins. Basata sull’omonimo romanzo di Edward Morgan Forster, la pellicola racconta l'incontro di tre differenti classi sociali nei primi anni del Novecento: la famiglia Wilcox, ricca e altolocata, la famiglia Schlegel, benestante e borghese ed infine la famiglia Bast, proletaria.

Club Life, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2015 diretto da Fabrizio Conte, con Jerry Ferrara, Jessica Szohr, Robert Davi, Danny A. Abeckaser e Jay R. Ferguson. Johnny è un bravo ragazzo di Brooklyn che fa l’autista di limousine per aiutare la famiglia. Convinto di poter aspirare a una vita più agiata, decide di iniziare a lavorare per Mark Cohen, un famoso personaggio della New York notturna e un ambiguo punto di riferimento per la vita da night club che assicura denaro e belle donne. Johnny ottiene rapidamente il successo desiderato, ma lo scotto da pagare è più alto di quanto creda.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

A-X-L: Un'amicizia extraordinaria, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film di fantascienza diretto da Oliver Daly, con Alex Neustaedter, Becky G., Thomas Jane, Dominic Rains, Alex MacNicoll. Miles è un ragazzo adolescente. Un giorno, si imbatte in A-X-L, un cane militare robotizzato, di ultima generazione, dotato di intelligenza artificiale e con il cuore di un cane reale. Nonostante le difficoltà, i due instaureranno un legame emotivo e affettivo.

Film thriller da vedere stasera in TV

No Escape - Colpo di Stato, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film thriller del 2015 diretto da Joh Erick Dowdle, con Owen Wilson, Pierce Brosnan, Lake Bell, Sterling Jerins, Claire Geare, Byron Gibson, Damian Mavis e Russell Geoffrey Banks. Una famiglia Americana si trasferisce nel Sud-Est Asiatico, dove si troverà coinvolta in un violento colpo di stato, durante il quale alcuni spietati ribelli attaccheranno la città in cui vivono.

Affairs of State - Intrighi di stato, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2009 diretto da Eric Valette, con Rachid Brakni, André Dussollier, Christine Boisson e Thierry Frémont. Otto soldati francesi vengono catturati da un gruppo di ribelli congolesi. Nel frattempo a Parigi muore una prostituta. Apparentemente prive di un legame, queste due storie turberanno l’establishment francese.

The peacemaker, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film thriller diretto da Mimi Leder, con George Clooney, Nicole Kidman, Alexander Baluev, Marcel Iures e Goran Visnjic. Durante il trasporto su un treno di missili balistici R-36M con testate nucleari, il generale Kodoroff, corrotto e insoddisfatto, si impossessa di 9 delle 10 piccole testate nucleari trasportate. Una di queste viene armata e lasciata sul treno che viene fatto scontrare con un altro convoglio. Sull'incidente indagano la dottoressa Kelly, esperta in fisica nucleare, e il colonnello Devoe.

Film commedia da vedere stasera in TV

The Best Man, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film commedia diretto da Malcolm D. Lee, con Taye Diggs, Morris Chestnut, Nia Long, Arnold Perrineau, Terrence Howard e Monica Calhoun. Uno scrittore incontra a un matrimonio i suoi vecchi amici, di cui ha rivelato i segreti più intimi in un romanzo erotico. La damigella della sposa ha ottenuto in anteprima una bozza del libro e la fa circolare tra gli invitati, creando una situazione davvero imbarazzante.

Lo sbirro, il boss e la bionda, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film commedia del 1993 diretto da John McNaughton, con Robert De Niro, Uma Thurman, Bill Murray, David Caruso e Mike Starr. Un timido poliziotto di Chicago si innamora della bella fidanzata di un gangster a cui ha salvato la vita, scatenando la sua collera.

I Delitti Del Barlume - Ritorno A Pineta, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film diretto da Eugenio Cappuccio e Roan Johnson, con Filippo Timi, Enrica Guidi, Massimo Paganelli, Marcello Marziali e Atos Davini. Secondo e ultimo appuntamento con le nuove storie de I Delitti del BarLume. L’adorato barista della tranquilla cittadina toscana ritorna inaspettatamente a casa dopo due anni, rompendo la monotonia dell’estate a Pineta.

Vicky Cristina Barcelona, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film del 2008 diretto Woody Allen, con Scarlett Johansson, Penélope Cruz, Rebecca Hall, Javier Bardem, Chris Messina e Patricia Clarkson. Vicky e Cristina sono due giovani americane in vacanza a Barcellona. Vicky è dolce e sensibile e deve presto sposarsi, mentre Cristina è libera e sentimentalmente avventurosa. A Barcellona conosce Juan, un pittore eccentrico e affascinante, il quale è ancora legato in qualche modo alla moglie Maria Elena.

Le comiche, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 1990 diretta da Neri Parenti, con Renato Pozzetto, Paolo Villaggio, Fabio Traversa, Tiziana Pini e Enzo Cannavale. Usciti dalla pellicola di un film per sfuggire a un treno in corsa, due insoliti personaggi passano da un’esilarante avventura all’altra, senza esserne minimamente scalfiti.

Film musical da vedere stasera in TV

Vox Lux, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film musical diretto da Brady Corbet, con Natalie Portman, Jude Law, Stacy Martin, Christopher Abbott e Raffey Cassidy. Sopravvissuta a una sparatoria a scuola, la tredicenne Celeste affronta lo shock dedicandosi alla musica. La sua passione la porta a diventare una pop star, ma allo stesso tempo deve affrontare una serie di scandali personali che minacciano la sua carriera.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Cattivissimo me 3, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Film d’animazione del 2017 diretto da Pierre Coffin, Kyle Balda e Eric Guillon. Gru e Lucy, agenti della Lega Anti Cattivi, devono catturare Balthazar Bratt, un ex bambino prodigio diventato cattivo e desideroso di vendetta. In questo terzo appuntamento, Gru scopre anche di avere un fratello.

