Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 13 febbraio

Guida ai programmi e alle serie tv che andranno in onda stasera, giovedì 13 febbraio, sui canali Sky

Programmi TV in onda stasera

MasterChef Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua la nona edizione di MasterChef Italia. Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri valutano i piatti degli aspiranti al titolo di MasterChef italiano. I concorrenti affrontano stasera una Mystery Box che presenta dei connubi inusuali. Nel successivo Invention Test, il tema è la cucina di lago. Ospite della puntata lo chef stellato Davide Carancini.

Chi è l’assassino?, ore 21:05 Crime investigation

Dopo 27 anni, la polizia dà ancora la caccia ad un uomo sospettato di essere l'autore di sei crimini commessi tra il 1986 e il 1994. Gli agenti riusciranno ad individuarlo?

Cezanne - Ritratti di una vita, ore 21:15 Sky Arte HD

Uno spettacolare viaggio attraverso la vita e i capolavori di Paul Cezanne. CI avviciniamo all'animo e al pensiero di colui che per Picasso e Matisse fu il padre di noi tutti.

Titan Games con The Rock, ore 20:35 Blaze

Continua “Titan Games con The Rock”, in cui Dwayne Johnson offre la possibilità a uomini e donne di testare la loro forza fisica e la loro tenacia in un'epica battaglia tra titani.

Takeshi’s Castle Indonesia, ore 21:00 Comedy Central

La nuovissima stagione di Takeshi's Castle, il game show commentato dal Trio Medusa dove vittoria e sopravvivenza coincidono.

Grassi contro magri, ore 21:00 lei

Su Lei continua il reality show televisivo britannico che mette a confronto le diete di due persone, una in evidente sovrappeso e una sottopeso. Nella clinica del dr. Christian grassi e magri si scambiano i regimi alimentari.

Marchio di fabbrica, ore 21:00 Discovery Channel

“Marchio di fabbrica” ci porta dietro le quinte della fabbricazione di una varietà di oggetti di uso comune. Il programma svela la tecnologia, il design e i processi che si celano dietro la realizzazione degli oggetti che ci circondano.

Apocalypse: la guerra dei mondi, ore 20:55 National Geographic

Il racconto del periodo tra il 1945 e il 1991, definito dal confronto tra l'Occidente capitalista, dominato dagli USA, contrapposto all'Oriente guidato dall'URSS. Nel 1947, nel timore che il comunismo prevalga in un'Europa distrutta dalla guerra, gli Stati Uniti lanciano il Piano Marshall per fornire aiuti durante la ricostruzione.

Supercar: auto da sogno, ore 21:05 Discovery Science

Seguiamo da vicino la costruzione di alcune delle auto più famose del mondo, veri e propri gioielli a quattro ruote: dalla Pagani Huayra all’Alfa Romeo 4C, passando per la Bugatti Veyron.

Oak Island e il tesoro maledetto, ore 21:00 History

Torna la serie che segue le avventure di Ricky e Martin Lagina, due fratelli americani alla ricerca del leggendario tesoro di Oak Island. Grazie al loro ingegno e alle tecnologie più moderne, sono riusciti a riportare alla luce manufatti, monete, trappole e altri preziosi reperti presenti sull’isola.

L’ultimo paradiso africano, ore 21:10 Nat Geo Wild

Bob Poole parte per un'avventura straordinaria e si unisce a ricercatori e ambientalisti per il rimboschimento del Parco Nazionale di Gorongosa, in Mozambico. Bob incontra la scienziata Paola Bouley. I due tentano di capire perché i leoni stanno scomparendo dal Parco.

Serie TV in onda stasera

Gomorra - La serie, ore 21:15 Sky Atlantic

Sky Atlantic ripropone la terza stagione di “Gomorra - La serie”. Prodotta da Sky da un’idea di Roberto Saviano con la regia di Claudio Cupellini. L'omicidio di Don Pietro scatena la caccia a Ciro e riaccende la guerra nella malavita.

911, ore 21:00 Fox

Su Fox life rivediamo la prima stagione di “911”, la serie che racconta le vicende di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco in prima linea per salvare vite nelle condizioni più difficili. Negli Stati Uniti 911 è il numero per le emergenze.

Private Eyes, ore 21:00 Fox crime

Su Fox life alle 21:00 rivediamo invece la seconda stagione di “Private Eyes”, la serie con protagonista Jason Priestley nei panni di un ex-giocatore di hockey su ghiaccio diventato investigatore privato. Divorziato da dieci anni, vive con il padre e la figlia adolescente con deficit visivo.

Elementary, ore 21:05 Fox Crime

Alle 21:05 su Fox Crime va in onda “Elementary”, la serie che rilegge in chiave moderna il personaggio di Sherlock Holmes creato da Arthur Conan Doyle. Le vicende si svolgono a New York, Holmes è interpretato da Jonny Lee Miller, mentre Lucy Liu veste i panni della versione femminile di Watson.

Chicago P.D. - 1^ TV, ore 21.15 Premium Crime

Su Premium Crime vediamo, in prima visione tv, la settima stagione di “Chicago P.D”, spin-off di “Chicago Fire”. La serie segue le vicende della polizia di Chicago, impegnata quotidianamente nella lotta contro il crimine.

Manifest, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories ancora un altro episodio della seconda stagione di “Manifest”, la serie tv realizzata da Robert Zemeckis. Dopo una violenta turbolenza, Il volo 828 diretto al JKF di New York scompare dai radar. L’aereo e i 191 passeggeri a bordo non vengono mai più ritrovati.

The Brave, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo “The Brave”, la serie ideata da Dean Georgaris che ruota attorno ai sacrifici professionali e personali che i militari devono affrontare nelle missioni di guerra. I protagonisti sono Patricia Campbell, vicedirettore della Defense Intelligence Agency e il Capitano Adam Dalton, ex operatore Delta Force, direttore delle comunicazioni della squadra.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

New school, ore 21:15 DeA kids

Su DeA kids ancora un altro episodio di “New School”, la sit com per ragazzi con protagonisti un gruppo di “primini” della McGaffin International Middle School. Nella scuola media internazionale c’è un fantomatico WC in cui è custodito il Wall Of Celebrities, sul quale sono appese le foto delle 12 Leggende della scuola.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr continua le avventure di “Blaze e le mega macchine” , la serie animata educativa che racconta le avventure di AJ, un bambino molto intelligente e il suo monster truck rosso di nome Blaze. Nella serie anche Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nickelodeon, continuano anche le avventure de “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi che vive nella città immaginaria di Hiddenville. Nonostante i superpoteri, i Thunderman cercano di vivere una vita normale.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:53 Cartoon Network

Proseguono anche gli episodi di “Lo straordinario mondo di Gumball”, il cartone animato che racconta le avventure del giovane Gumball e della sua bizzarra nonché numerosa famiglia.

Wacky Races, ore 21:00 Boomerang

Su Boomerang alle 21:00, “Wacky Races”, reboot della serie Hanna-Barbera del 1968, incentrata su un campionato di corse automobilistiche con bizzarre vetture guidate da particolari personaggi.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior torna “Fancy Nancy Clancy”, la serie animata con protagonista Nancy, una bambina di 6 anni stravagante e divertente. Nancy punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

