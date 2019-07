A-X-L: Un’amicizia extraordinaria… con un cane robot

Domenica 14 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda in prima visione tv il film di fantascienza che vede un adolescente introverso fare amicizia con un sofisticato robot militare con le sembianze di animale.

Chi non ama i cani? Del resto, non è certo un caso se quegli adorabili cuccioloni si sono meritati la nomea di “migliori amici dell’uomo”. Ma se il cane in questione non fosse un labrador o un pechinese, bensì un sofisticato congegno militare? È quello che accade in A-X-L: Un’amicizia extraordinaria, film in prima visione tv in onda domenica 14 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno.



Protagonista della pellicola diretta da Oliver Daly è Miles (Alex Neustadter), un ragazzo introverso, con la passione per il rally e il motociclismo. Sarà lui a incontrare A-X-L, il “cucciolone” in questione, quando per uno scherzo pericoloso si ritroverà solo in una valle sperduta.



A-X-L, però, come dicevamo non è un cane qualunque. È invece un sofisticatissimo robot militare con le sembianze da cane, dotato di un’avanzata Intelligenza Artificiale che gli conferisce un comportamento simile a quello dell’animale su cui è stato modellato.



Superato lo spiazzamento iniziale, Miles si ritroverà così a fare amicizia con questa macchina da guerra fedele e affezionata come un cagnolone. Ovviamente, però, i creatori di A-X-L vorranno rimettere le mani sulla loro preziosa invenzione.



A-X-L: Un’amicizia extraordinaria è la “classica favola” incentrata su un’amicizia inconsueta, resa però speciale dal ricorso a effetti speciali di prim’ordine e da riferimenti tecnologici all’avanguardia. Il risultato è un film per famiglie denso di azione e di scene all’ultimo respiro.