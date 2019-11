Affairs of State, tutto il costo dell’ambizione

Mercoledì 20 novembre alle 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda in prima tv questo serrato thriller politico in cui un giovane assistente di un candidato presidente USA cede alla propria ambizione nel tentativo di farsi carriera, ma si trova preso in una spirale di ricatti.

Mercoledì 20 novembre alle 21.15, su Sky Cinema Uno va in onda in prima visione tv Affairs of State – Intrighi di Stato, thriller diretto da Eric Bross, con protagonisti David Corenset, Thora Birch, Mimi Rogers e Adrian Grenier.

La vicenda ruota attorno a Michael Lawson, il giovane e ambizioso assistente alla campagna elettorale di un candidato alla carica di presidente degli Stati Uniti d’America. La sua sete di successo è tale, da portare il ragazzo a rischiare il tutto per tutto pur di fare carriera.

Michael, convinto così di potersi far strada, si ritrova ad andare a letto tanto con la moglie, quanto con la figlia del suo principale. Questa decisione azzardata lo farà però precipitare in una spirale di corruzione e di ricatti.

Affairs of State racconta in maniera impeccabile le nefandezze del mondo politico di altissimo livello, dove per primeggiare sugli altri devi essere disposto a qualsiasi cosa. Ma se per caso fai un passo nella direzione sbagliata, lo scotto da pagare è pesantissimo.