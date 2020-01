Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 3 gennaio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 3 gennaio, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

Attenti a quelle due, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film commedia del 2019 diretto da Chris Addison, con Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp, Dean Norris, Tim Blake Nelson e Emma Davies. Due truffatrici si mettono l'una contro l'altra per attirare le attenzioni di un miliardario e spennarlo con un astuto piano. Rifacimento del film “I due seduttori” con Marlon Brando e David Niven.

Un nemico che ti vuole bene, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Una black comedy diretta da Denis Rabaglia, con Diego Abatantuono, Antonio Folletto, Mirko Trovato, Sandra Milo e Roberto Ciufoli. Il professore di astrofisica Enzo Stefanelli soccorre e salva un giovane ferito da un colpo di pistola durante una notte di pioggia. Il ragazzo, che è un killer di professione, decide di dimostrare la sua riconoscenza a Enzo proponendogli di uccidere chi il professore considera il suo peggior nemico. Enzo all’inizio si ritrae, ma poi inizia a guardarsi attorno e le cose cambiano.

Super vacanze di Natale, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film commedia del 2017 diretta e interpretata da Paolo Ruffini, con Christian De Sica, Massimo Boldi, Jerry Calà, Diego Abatantuono e Nadia Rinaldi. Il regista ripercorre 35 anni di Cinepanettoni: da 'Vacanze di Natale' del 1983, tutte le gag e gli attori che hanno fatto ridere milioni di italiani.

Sliding doors, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Film cult e amatissima commedia inglese di Peter Howitt del 1998, con Gwyneth Paltrow, John Lynch, John Hannah e Jeanne Tripplehorn. Per Helen è una giornataccia: dopo essersi presentata in ritardo al lavoro viene licenziata in tronco e quando torna a casa becca suo marito con un’altra donna. Due storie parallele con gli stessi protagonisti, due ipotesi di percorso per capire quello che sarebbe successo se fosse andata diversamente.

Un disastro di ragazza, ore 21:14 Premium Cinema Comedy

Film commedia del 2015 diretta da Judd Apatow, con Amy Schumer, Bill Hader, Brie Larson, Colin Quinn, John Cena e Vanessa Bayer. Amy è una giornalista e party girl felicemente single, fino a quando non le viene affidato un articolo su Aaron Conners, un medico specializzato nella cura delle star dello sport di cui finirà per innamorarsi.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Apocalypto, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film d’azione del 2006 diretto da Mel Gibson, con Rudy Youngblood, Dalia Hernandez, Jonathan Brewer, Morris Birdyellowhead e Carlos Emilio Baez. Nel cuore della civiltà Maya il giovane Zampa di Giaguaro lotta contro i feroci assalitori della sua tribù per salvare la propria famiglia.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Creed II, ore 21:15 Sky Cinema Rocky

Regia di Steven Caple Jr. Un film con Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Wood Harris, Russell Hornsby. Adonis Creed ha tutto: il successo sul ring e l’amore di Bianca. Ma a un passo dalla felicità, il passato torna e lo sfida. Il suo fantasma ha il volto e i muscoli di Viktor, figlio di Ivan Drago, che trentaquattro anni prima ha ucciso suo padre sul ring. Il sequel del grande successo “Creed - Nato per combattere”.

Chiudi gli occhi, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2016 diretto da Marc Forster, con Jason Clarke, Blake Lively, Kaitlin Orem e Wes Chatham. Gina e James hanno un matrimonio quasi perfetto. Lei è cieca sin da quando era bambina e dipende da lui, che la aiuta a vedere il mondo. Nonostante questo, i due vivono una vita idilliaca. Quando a lei viene offerta la possibilità di un trapianto, e riacquisterà la vista, tutto cambierà: la ritrovata indipendenza di Gina metterà in discussione una relazione durata anni.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Spider-Man: Un nuovo universo, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione diretto da Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rotham, tratto dai cosiddetti fumetti del “Ragnoverso”. Uno street artist, punto da un ragno radioattivo, scopre l'esistenza di altri Spider-Man, provenienti da universi alternativi. Un’opera che è riuscita nell’impresa di essere mainstream e allo stesso tempo di sperimentare senza il timore di avventurarsi in territori poco familiari al grande pubblico. “Spider-Man: Un nuovo universo” ha conquistato un Oscar e un Golden Globe come miglior film d’animazione.

Smallfoot: Il mio amico delle nevi, ore 21:14 Premium Cinema

Film d’animazione del 2018 diretto da K. Kirkpatrick. Un giovane Yeti vuole dimostrare ai suoi simili l'esistenza dell'uomo. Rivisitazione della leggenda del Bigfoot con un rovesciamento di prospettiva.

Film thriller da vedere stasera in TV

Le belve, ore 21:00 Sky Cinema Action

Film thriller del 2012 diretto da Oliver Stone, con Blake Lively, John Travolta, Aaron Johnson, Salma Hayek, Emile Hirsch e Benicio Del Toro. Tre ragazzi decidono di coltivare in autonomia la migliore marijuana del Sud Carolina. La piccola attività desta, però, l’interesse dei trafficanti messicani di droga, che vorrebbero a tutti i costi i ragazzi come soci in affari.

The Captive – Scomparsa, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film thriller del 2014 diretto da Atom Egoyan, con Ryan Reynolds, Scott Speedman, Rosario Dawson, Mireille Enos e Kevin Durand. Matthew è il padre di Cass, una bambina rapita di cui si sono perse le tracce. Otto anni dopo quel tragico giorno, una serie di inquietanti indizi portano Matthew a credere che la figlia, ormai diciassettenne, sia ancora viva. In una terrificante corsa contro il tempo, il team lavorerà insieme per chiarire il mistero della scomparsa e porre fine a questa tragedia. Una pellicola che vi lascerà col fiato sospeso.

Lo specialista, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film thriller del 1994 diretto da Luis Llosa, con Rod Steiger, Eric Roberts, James Woods, Sharon Stone e Sylvester Stallone. Una bionda assolda un ex agente della CIA perché uccida chi le ha massacrato i genitori sotto gli occhi.

Film fantastici da vedere stasera in TV

W.E. - Edward e Wallis, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Film fantastico del 2011 diretto da Madonna, con Abbie Cornish, Andrea Riseborough, James D'Arcy, Oscar Isaac, James Fox e Judy Parfitt. Prigioniera del suo matrimonio, Wally trova l'amore ispirandosi al Re Eduardo VIII che, nel 1936, abdicò per una donna. Una romantica pellicola ambientata in due epoche diverse.

Wonder Woman, ore 21:15 Premium Cinema +24 HD

Film fantasy del 2017 diretto da Patty Jenkins, con Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Danny Huston e David Thewlis. Diana è la principessa delle Amazzoni, addestrata per essere una guerriera dalla forza incredibile. Dopo una vita trascorsa nella protezione della sua isola, un pilota che precipita nella sua terra le racconta del conflitto che infuria nel mondo esterno, convincendola a partire per salvare l’umanità.

Film western da vedere stasera in TV

I fratelli Sisters, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film western del 2018 diretto da Jacques Audiard, con John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal, Riz Ahmed e Jóhannes Haukur Jóhannesson. Per conto del padrino locale, due fratelli devono uccidere un cercatore d’oro conosciuto per i suoi modi molto eccentrici. L’uomo, infatti, ha messo a punto un processo chimico per separare l’oro dagli altri minerali su cui vuole mettere le mani.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV