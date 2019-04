Chiudi gli occhi arriva giovedì 11 aprile alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno e promette di entusiasmare più palati cinematografici.

Gli amanti dei thriller in primis, poi quelli ghiotti di risvolti psicologici, chi va pazzo per i colpi di scena, chi adora poter riflettere prendendo spunto dagli esempi che gli sfilano davanti sullo schermo…

Insomma, Chiudi gli occhi si presta a più finalità, prima tra tutte quella antitetica al titolo: farà aprire gli occhi agli spettatori. Così come alla protagonista….

Gina ha perso la vista da bambina durante un incidente d’auto in cui sono morti i suoi genitori. Ora vive a Bangkok insieme al marito che si occupa amorevolmente di lei. Ad un certo punto riacquisterà finalmente la vista da un occhio grazie a un delicato intervento.

Ritrovare il senso ormai perduto da anni e per questo quasi dimenticato la farà sbocciare, permettendole di riscoprire se stessa.

Tuttavia, come spesso accade quando gli equilibri cambiano così radicalmente, il rapporto tra moglie e marito ne risentirà negativamente.

Diretto da Marc Forster (regista di World War Z, tra gli altri) e con un’accoppiata vincente formata da Blake Lively e Jason Clarke, questo thriller psicologico vi terrà incollati allo schermo.

Non perdete Chiudi gli occhi, in onda giovedì 11 aprile alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno.