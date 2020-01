Programmi TV da non perdere stasera, venerdì 3 gennaio

Programmi TV in onda stasera

Il Natale è servito, ore 16.50 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua su Sky Uno “Il Natale è servito”. Paul Ainsworth e Catherine Fulvio si uniscono insieme ad alcuni ospiti speciali per creare deliziose specialità natalizie, condividendo i loro segreti culinari.

America’s got talent: the champions, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

I concorrenti più memorabili delle edizioni passate di “America’s got talent” tornano a sfidarsi in un'edizione straordinaria. A giudicarli, i giudici più amati del format.

Martha Moxley: diario di un delitto, ore 20:55 Crime investigation

1975, Connecticut. Un tranquillo quartiere si trasforma nel teatro di un crimine: il corpo della 15enne Martha Moxley viene trovato senza vita nel vialetto di casa.

Ostia - Sulle sponde della storia, ore 21:15 Sky Arte

Crocevia di merci, popoli e culture, Ostia è stata in età imperiale il ponte fra Roma e le sue province. Esperti e archeologi ne raccontano l'arte e l'architettura.

Battlebots: Botte da Robot, ore 20:30 Blaze

Su Blaze torna Battlebots, il torneo che prende spunto dall'omonima serie dei primi anni 2000 sull’arte della lotta tra robot. 24 squadre di appassionati di ingegneria robotica sono pronti a sfidarsi per ottenere la vittoria con i loro gladiatori fatti di microchip.

Palco, doppio palco, ore 20:55 Comedy Central

Per “Palco, doppio palco” su Comedy Central, gli spettacoli monografici dei migliori comici del momento registrati al Teatro Novelli di Rimini. Nella puntata di oggi, Antonio Cornacchione.

Malattie imbarazzanti XXL, ore 21.05 lei

Un’altra puntata di “Malattie imbarazzanti XXL”. In questo episodio la dott.ssa Pixie visita due fratelli obesi che non riescono più a camminare e che devono essere operati allo stomaco per non morire, la dott.ssa Dawn invece segue una famiglia in cui tutti sono in sovrappeso.

L’uomo sulla Luna: vero o falso, ore 21:00 Discovery Channel

Alcuni file confidenziali della CIA parlano di una guerra segreta per lo spazio tra l'America e i sovietici.

Missione Sole: la sonda Parker, ore 20:55 National Geographic

Nel luglio 2018 la NASA lancia la prima missione verso una stella. Lo storico viaggio punta a esplorare il Sole. L'arrivo della sonda segnerà un momento fondamentale nella Storia dell'umanità.

Strane storie di alieni, ore 21:05 Discovery Science

Nel 1947 un'astronave si sarebbe schiantata alla periferia di Roswell, nel New Messico. Il programma racconta le storie più incredibili di tutti i tempi sugli UFO e sugli alieni.

Le 1000 vite di Bud Spencer, ore 21:10 History

Il racconto dell'incredibile vita di Bud Spencer attraverso filmati inediti, backstage esclusivi dei suoi film e interviste ai familiari.

Yellowstone: la leggenda della lupa, ore 21:10 National Geographic Wild

Nel Parco di Yellowstone, una lupa ha ottenuto uno straordinario potere ed è diventata la leader di un branco. La creatura ha portato avanti molte battaglie prima di essere colpita a morte.

Serie TV in onda stasera

Maratona The Young Pope, ore 21:15 Sky Atlantic

In attesa di vedere “The New Pope”, Sky Atlantic ripropone (a partire dalle 14:30) tutti gli episodi di “The Young Pope”, la serie coprodotta da Sky, creata e diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino, con protagonisti Jude Law e Diane Keaton.

Quantico, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo invece gli episodi della terza stagione di “Quantico”, la serie con protagonista un gruppo di reclute dell’FBI in formazione presso la base di Quantico. Tutti brillanti e preparati ma tra loro c’è qualcuno che ha in mente di progettare un attacco terroristico.

Mac Gyver, ore 21:50 Fox

Alle 21:50 su Fox, un episodio della terza stagione di “Mac Gyver”, il reboot della celebre serie televisiva andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. Ideata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till, la serie ha come protagonista sempre Angus MacGyver, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

Bones, ore 21:00 Fox life

Su Fox life rivediamo la nona stagione delle vicende appassionanti della geniale antropologa forense Temperance “Bones” Brennan e del suo compagno, l'agente dell'FBI Seeley Booth.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

In prima visione Fox Crime vediamo gli episodi della terza stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

The Following, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la seconda stagione di “The Following”, con Kevin Bacon nei panni di Ryan Hardy, ex-agente dell'FBI specializzato nell'elaborazione di profili psicologici. Quando il diabolico assassino seriale che aveva arrestato nove anni prima, Joe Carroll, evade dalla prigione nella quale era rinchiuso, è costretto a tornare in attività.

Chicago Med, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo gli episodi della quarta stagione di “Chicago Med”, la serie tv spin-off di Chicago fire. Ambientata in un importante ospedale di Chicago, il Chicago Medical Center, racconta le vicende di medici e infermieri che lavorano in corsia.

Arrow, ore 21:14 Premium Action

Alle 21:14 su Premium Action rivediamo la settima stagione di “Arrow”, la prima serie dell'Arrowverse, che ha avuto due spin-off: The Flash e Legends of Tomorrow. La serie è incentrata su Oliver Queen che, dopo aver passato cinque anni su un'isola deserta, fa ritorno a Starling City nei panni del giustiziere mascherato Green Arrow.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Spirit: Riding free, ore 21:10 DeA kids

Su DeA kids va in onda “Spirit: Riding free”, la serie tv in computer grafica basata sul film d'animazione del 2002 candidato all'Oscar, “Spirit - Cavallo selvaggio”.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Game Shakers, ore 21:15 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, la sitcom creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e il ritorno sull’isola degli zombie, ore 21:25 Boomerang

Dopo la chiusura della Mystery inc e la vendita della Mystery Machine, a Fred, Velma e Daphne mancano nuovi misteri da risolvere.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:55 Disney Junior

Alle 20:55 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

Guarda anche i film in onda stasera in TV