Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 31 dicembre

Film biografici da vedere stasera in TV

Bohemian Rhapsody, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Film biografico del 2018 di Bryant Singer, con Rami Malek, Lucy Boyton, Gwilym Lee, Ben Hardy e Joseph Mazzello. I Queen con la loro musica e il loro grandissimo frontman, Freddie Mercury, hanno mandato in frantumi ogni stereotipo e convenzione. L’ascesa della band raccontata in un film che descrive il percorso musicale del gruppo fino alla reunion alla vigilia del Live Aid, nel 1985.

Film commedia da vedere stasera in TV

Il gioco delle coppie, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film commedia del 2018 diretto da Olivier Assayas, con Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Nora Hamzawi e Christa Théret. Alain è uno scrittore inquieto che ama Selena, ma la tradisce con la sua assistente. Léonard è uno scrittore che ama sua moglie ma la tradisce con Selena. Una pellicola sofisticata e divertente sui complicati e clandestini legami amorosi dei protagonisti.

Matilda 6 mitica, ore 21:00 Sky Cinema Family

Commedia del 1996 diretta e interpretata da Danny DeVito, con Mara Wilson, Rhea Perlman, Embeth Davidtz, Pam Ferris e Paul Reubens. Tratto dall'omonimo libro di Roald Dahl, il film racconta della giovane e prodigiosa bimba Matilda, dotata di molte capacità, ma di due genitori davvero odiosi. Diventerà indispensabile per la bambina cercare di liberarsene il prima possibile.

Cosa fai a Capodanno?, ore 21:00 Sky Cinema Comedy

Film commedia diretto da Filippo Bologna, con Luca Argentero, Ilenia Pastorelli, Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, Valentina Lodovini, Alessandro Haber e Isabella Ferrari. È la sera del 31 dicembre e il furgone di una ditta di catering carico di aragoste, ostriche e champagne cerca di raggiungere uno sperduto chalet di montagna dove c’è chi ha deciso di salutare l’arrivo del nuovo anno con una serata tra scambisti. Ad accogliere gli ospiti non ci saranno però i veri padroni di casa, ma gli impacciati Mirko, cinico e vigliacco, e la sottomessa Iole. Da qui tutta una serie di equivoci per una serata che si rivelerà con poco sesso, ma con tutta una serie di colpi di scena assolutamente da non perdere.

Green Book, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film diretto da Peter Farrelly, con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. Nel 1962, dopo la chiusura di uno dei migliori club di New York in cui lavorava, Tony Vallelonga (detto Tony Lip, per la sua capacità oratoria) deve a tutti i costi trovare un nuovo impiego per mantenere la sua famiglia. Accetta, quindi, di lavorare per il pianista afroamericano Don Shirley e decide di seguirlo in tour nel sud degli Stati Uniti dove, nonostante il grande successo riscosso, subisce vessazioni e violenze a causa dei forti pregiudizi contro i neri ancora vigenti nella zona. Ambientato nell’America degli anni ’60 e ispirato dalla storia vera del padre di Nick Vallelonga, “Green book” ha vinto tre premi Oscar e tre Golden Globe.

Sole a catinelle, ore 21:14 Premium Cinema +24 HD

Film commedia diretto da Gennaro Nunziante, con Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio, Robert Dancs, Ruben Aprea, Valeria Cavalli, Orsetta De Rossi, Matilde Caterina e Daniela Piperno. Checco deve mantenere fede a una promessa fatta al figlio e portarlo in vacanza. Ma è in piena crisi e non ha i soldi per farlo. Ennesima, esilarante parodia a firma di Checco Zalone, per una serata di sano divertimento per tutta la famiglia.

Una notte da leoni, ore 21:15 Premium Cinema Comedy

Film commedia diretto da Todd Phillips, con Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Heather Graham e Justin Bartha. Intenti a celebrare l’addio al celibato dell’amico Doug, tre testimoni di nozze perdono lo sposo dopo diverse disavventure da ubriachi. Le stupefacenti cronache di una notte brava a Las Vegas.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Rocky V, ore 21:15 Sky Cinema Rocky

Film drammatico del 1990 diretto da John G. Avildsen, con Burt Young, Sylvester Stallone, Burgess Meredith, Talia Shire e Michael Anthony Williams. Quinto e ultimo capitolo della saga dedicata al pugile più famoso del mondo. Rocky, entrato ormai nella leggenda, diventa l’allenatore di un giovane sbandato che ospita a casa. il ragazzo, però, tradirà la sua fiducia e lo obbligherà a un combattimento fuori da un bar e davanti alle telecamere.

Ragione e sentimento, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Diretto da Ang Lee, con Emma Thompson, Hugh Grant, Kate Winslet, Alan Rickman, Greg Wise, Imelda Staunton. Inghilterra di fine Settecento. Muore Henry Dashwood che ha due famiglie. I suoi averi vanno al maschio primogenito, mentre l’altra famiglia si trova sul lastrico. La madre e le tre figlie vivono in maniera modesta ma molto dignitosa, aspettando dei buoni matrimoni. Il film è un adattamento molto riuscito dell’omonimo romanzo di Jane Austen. Oscar a Emma Thompson per la sceneggiatura non originale.

New York Academy, ore 21.15 Premium Cinema Emotion

Film drammatico del 2016 diretto da Michael Damian, con Keenan Kampa, Nicholas Galitzine, Sonoya Mizuno, Jane Seymour e Richard Southgate. Una ballerina e un giovane musicista devono prepararsi a una competizione che potrebbe cambiare per sempre le loro vite. Vengono aiutati da un gruppo di danza hip hop.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

The Day After Tomorrow - L'alba del giorno dopo, ore 21:00 Sky Cinema Action

Un indimenticabile film di fantascienza del 2004, diretto da Roland Emmerich, con Dennis Quaid, Jake Gyllenhaal, Emmy Rossum, Dash Mihok, Jay O. Sanders e Sela Ward. Gli avvertimenti di un climatologo sull’arrivo di una nuova era glaciale vengono ignorati. Ma quando un’immane tempesta si abbatte su New York, la fine dell’umanità sembra inevitabile.

Film horror da vedere stasera in TV

Ancora auguri per la tua morte, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film horror del 2019, sequel della pellicola di successo targata Blumhouse, diretto da Christopher Landon, con Jessica Rothe, Israel Broussard, Phi Vu, Ruby Modine e Suraj Sharma. Tree scopre che morire più volte è stato notevolmente più facile dei pericoli che la attendono. Intrappolata ancora una volta in un ciclo temporale, dovrà scegliere tra futuro e passato per sbloccare la situazione.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Captain Phillips - Attacco in mare aperto, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film d’azione diretto da Paul Greengrass con Tom Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad Abdirahman, Faysal Ahmed e Mahat M. Ali. Nel 2009 il capitano Richard Phillips lascia la sua famiglia nel Vermont per guidare la nave porta container USA Maersk Alabama dall'altra parte del mondo. In acque extraterritoriali, il suo bastimento viene però attaccato da un manipolo di pirati somali, armati e pronti a tutto, e Phillips viene rapito, in cerca di riscatto. L'ambientazione in alto mare, il ritratto lucido della Marina statunitense nei suoi vari gradi, l'impatto visivo e metaforico della piccola scialuppa circondata dalle enormi navi da guerra sono parte integrante dello spettacolo inscenato da Greengrass.

Peppermint - L'angelo della vendetta, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’azione del 2018 diretto da Pierre Morel, con Jennifer Garner, John Ortiz, John Gallagher Jr., Juan Pablo Raba e Annie Ilonzeh. Riley North, moglie e madre di famiglia di Los Angeles, assiste impotente all'uccisione del marito e della figlia da parte di una gang di narcotrafficanti. Ferita nell'attacco, riesce comunque a testimoniare contro gli assalitori, ma a causa di un giudice corrotto le sue dichiarazioni sono invalidate e il processo annullato. Cinque anni dopo, Riley, nel frattempo scomparsa e trasformatasi in una spietata assassina, torna per portare a termine la sua vendetta: a uno a uno cercherà i responsabili impuniti della strage (primo fra tutti il boss della droga Diego Garcia), mentre la polizia di Los Angeles cercherà di fermarla e un'intera nazione la acclamerà come eroina.

Ocean’s 8, ore 21:14 Premium Cinema

Film d’azione diretto da Gary Ross, con Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Mindy Kaling e Rihanna. Dopo cinque anni in prigione, Debbie Ocean ha messo a punto il piano più grande della sua vita: rubare una collana di diamanti da 150 milioni di dollari. Per farlo, però, deve mettere in piedi una squadra di sole donne pronte a colpire durante una delle notti di gala più importanti di New York. Sequel e spin-off al femminile della trilogia Ocean's.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Batman Begins, ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film del 2005 diretto da Christopher Nolan, con Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Morgan Freeman, Gary Oldman e Ken Watanabe. Quinta pellicola dedicata all’eroe della DC comics che racconta come Bruce Wayne sia diventato Batman, dando vita alla leggenda dell’uomo pipistrello.

