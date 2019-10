Ancora auguri per la tua morte, un horror con Jessica Rothe

Giovedì 31 ottobre Sky Cinema Suspense vi da appuntamento alle 21.00 con Jessica Rothe che torna a vestire i panni di Tree Gelbman nel sequel, targato Blumhouse, dell’horror Ancora auguri per la tua morte. Il film di Christopher Landon è disponibile on demand nella collezione Scary Halloween

Ryan si sveglia in auto, dove spesso va a dormire quando al compagno di stanza Carter serve privacy in camera. Infatti Ryan lo ritrova insieme a Tree nel giorno dopo il compleanno di lei, ossia quello successivo al loop temporale in cui era rimasta misteriosamente incastrata nel precedente capitolo. Questa volta però è Ryan a ritrovarsi aggredito da un assassino mascherato e a risvegliarsi di nuovo al mattino dello stesso giorno, dopo essere stato ucciso. Tree, grazie alla propria esperienza, capisce cosa sta succedendo e prende in mano la situazione, scoprendo che i loop temporali sono causati da una macchina costruita da Ryan e altri due scienziati in erba nel laboratorio della high school. Quando questa viene attivata Tree si ritrova nuovamente nel giorno del proprio compleanno, ma le cose sono diverse da come le ricorda.

Jessica Rothe torna a vestire i panni di Tree Gelbman nel sequel, targato Blumhouse, dell’horror Auguri per la tua morte. Tree sembra aver superato il trauma per la terribile esperienza di subire costantemente la sua morte per mano di un killer, quando l’omicida torna a minacciare lei e i suoi amici. Dovrà ancora una volta scongiurare il destino ingegnandosi per salvarsi.