Programmi TV da non perdere stasera, martedì 31 dicembre

Programmi TV in onda stasera

Il Natale è servito, ore 17.00 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Anche l’ultimo giorno dell’anno Sky Uno presenta “Il Natale è servito”. Paul Ainsworth e Catherine Fulvio si uniscono insieme ad alcuni ospiti speciali per creare deliziose specialità natalizie, condividendo i loro segreti culinari.

Cirque du Soleil: O, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Per l’ultima serata dell’anno, Sky Uno propone l’affascinante spettacolo acquatico del Cirque du Soleil. Acrobati, performer e nuotatori vi condurranno nel loro magico mondo.

Monte dei Paschi: suicidio imperfetto, ore 21:05 Crime investigation

Nel marzo 2013 David Rossi, direttore della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, muore cadendo da una finestra. Si è davvero trattato di un suicidio?

Euro Disco - Dagli ABBA ai Daft Punk, ore 21:15 Sky Arte HD

Torniamo in pista grazie al ritmo degli artisti che hanno reso eterna la disco music europea come Giorgio Moroder, gli ABBA e più recentemente i Daft Punk.

A caccia di tesori, ore 21:00 Blaze

Su Blaze tornano Mike Wolfe e Frank Fritz, che viaggiano attorno agli Stati Uniti a bordo di un Mercedes Sprinter in cerca di oggetti d'antiquariato e da collezione da acquistare.

La clinica del dottor Christian, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “La clinica del dottor Christian”. In questa puntata, Toni ha le ovaie policistiche e non riesce a rimanere incinta. Durante il colloquio con il dottor Christian, scopre cosa potrebbe aiutarla a superare il suo problema.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Titanic: l’incendio fatale, ore 20:55 National Geographic

Costruito per essere inaffondabile, il Titanic causò la morte di circa 1500 persone. Ad oggi, la tragedia ha ancora dei lati oscuri. Il giornalista Senan Molony tenta di svelare la verità.

Cose da non credere, ore 21:05 Discovery Science

Un bambino apparentemente morto assiderato torna in vita dopo qualche ora: ciò significa che l'ibernazione è possibile? E perché si formano enormi cerchi di ghiaccio nei fiumi?

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

Su History riprende la sfida tra i migliori fabbri d’America, che ripercorre la storia delle armi dall'inizio della civiltà. Quattro professionisti gareggiano per cinque settimane, nella speranza di poter conquistare il titolo di campione e vincere il premio di 50.000 dollari.

L’incredibile Dr. Pol, ore 21:10 Nat Geo Wild

Su Nat Geo Wild un’altra puntata del reality show con protagonista il dr. Jan Pol, che gestisce una clinica veterinaria in Michigan insieme a sua moglie Diane e suo figlio Charles. Nella serie, seguiamo il lavoro quotidiano che il dottore svolge con la dottoressa Brenda Grettenberger e la dottoressa Emily Thomas.

Serie TV in onda stasera

The Race - Corsa mortale - 1^ TV, ore 21.15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic continua “The Race - Corsa mortale”, la serie tv con Adam Brody, Billy Zane e Sean Bean. In un futuro prossimo, la Terra è sopraffatta da un virus incontrollabile di origini ignote. Per proteggere la popolazione dalla diffusione del virus in tutto il Regno Unito, il governo impone un coprifuoco in cui chiunque sarà catturato tra le 19.00 e le 7.00 e sarà posto in quarantena.

Mac Gyver, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 continuano gli episodi della terza stagione di “Mac Gyver”, il reboot della celebre serie televisiva andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. Ideata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till, la serie ha come protagonista sempre Angus MacGyver, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

The Good doctor, ore 21:00 Fox life

Su Fox life, rivediamo gli episodi della prima stagione di “The Good doctor”, il medical drama con protagonista Freddie Highmore nei panni di Shaun Murphy, un giovane medico affetto da autismo. La serie è arrivata alla seconda stagione.

Candice Renoir, ore 21:05 Fox crime

Su Fox crime, a partire dalle ore 21:05, rivediamo gli episodi della settima stagione di “Candice Renoir”. La serie con protagonista una madre di quattro figli che si trova a riprendere il lavoro di poliziotta dopo un’interruzione di dieci anni.

Chicago Justice, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la prima (e unica) stagione di “Chicago Justice”, la serie spin off di “Chicago Fire”. La serie racconta le vicende di alcuni procuratori di stato, pubblici ministeri e investigatori della città di Chicago.

God friended me, ore 21:15 Premium stories

Rivediamo su Premium stories “God friended me”, la serie che racconta la vita di Miles, un ateo a cui viene inviata una richiesta di amicizia su Facebook da un account chiamato "Dio". Questo account invia suggerimenti per dei nuovi amici che abitano a New York.

Mr. robot, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la serie di genere drammatico-thriller con protagonista Elliot Alderson, un giovane ingegnere informatico di New York sociofobico e schizofrenico.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Kally’s Mashup, ore 20:55 DeA kids

Kally ha quattordici anni ed è un talento del pianoforte. Nonostante la sua giovane età, un famosissimo conservatorio le offre una borsa di studio.

Blaze e le mega macchine, ore 21:10 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Blaze e le mega macchine”, la serie animata educativa che racconta le avventure di Blaze, un monster truck rosso, e del suo pilota AJ, un bambino molto intelligente. Accanto a loro, Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

Game Shakers, ore 21:15 Nickelodeon

Su Nickeolodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, la sitcom creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Adventure time, ore 20:55 Cartoon Network

Le avventure di Finn e Jake, rispettivamente un umano e un cane, che dopo gli eventi apocalittici della “Guerra dei Funghi”, cercano di proteggere gli abitanti della Terra di Ooo da nemici provenienti da varie dimensioni.

Scooby-Doo! Crociera sulla luna, ore 21:25 Boomerang

La gang vince i biglietti per partecipare alla spedizione nello spazio della prima astronave da crociera a cui si unisce un gruppo di personaggi celebri ed eccentrici.

Fancy Nancy Clancy, ore 20:50 Disney Junior

Alle 20:50 su Disney Junior le avventure di Nancy, la bambina stravagante e divertente protagonista della nuova serie animata “Fancy Nancy Clancy”. Nancy ha 6 anni e punta tutto sulla sua creatività e sulla fantasia, nel look e nella vita di tutti i giorni.

