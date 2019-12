Continua su Sky Atlantic la corsa di The Race - Corsa mortale , la nuova serie Sky Original ambientata in un'Inghilterra apocalittica, un mondo che all’imbrunire diventa letale per colpa di un pericolosissimo virus che trasforma le persone in feroci creature assetate di sangue. Un mondo in cui vige un rigido coprifuoco, istituito da un governo totalitario. L’unico modo per ottenere la libertà e andarsene è vincere una delle corse clandestine più folli e mortali al mondo, organizzata da un misterioso miliardario... Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic martedì 24 dicembre alle 21.15. Intanto ecco alcune anticipazioni.