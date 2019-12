Film stasera in TV: da non perdere oggi, lunedì 30 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 30 dicembre, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Peppermint – l’angelo della vendetta, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Su Sky Cinema Uno va in onda “Peppermint - L’angelo della vendetta”, con un grande personaggio femminile, interpretato da Jennifer Garner. Diretto da Pierre Morel, il film racconta la storia di Riley North, una giovane madre che, dopo aver assistito all’uccisione del marito e della figlia da parte di una gang di narcotrafficanti, cambia radicalmente la propria vita. La troviamo dopo cinque anni nei panni di un’assassina assetata di giustizia e di vendetta. Un action movie che mostra un altro lato delle donne, capaci di tutto se ferite.

Rocky IV, ore 21:15 su Sky Cinema Rocky

Dalla regia di Sylvester Stallone, il quarto capitolo della saga di “Rocky” con Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Dolph Lundgren e, naturalmente, Sylvester Stallone nel ruolo di Balboa. Apollo Creed, ex rivale di Rocky, sfida il gigantesco pugile sovietico Ivan Drago e muore durante il combattimento. Rocky ne onora la memoria andando a Mosca, dove combatterà contro il terribile Drago. Il film, tratto dalla celebre serie di Rocky, è stato uno dei campioni di incassi dei suoi tempi, ed è da vedere anche per la grande prova d’attore di Dolph Lundgren.

Il traditore, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Film italiano del 2019 per la regia di Marco Bellocchio, con Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Candido, Luigi Lo Cascio e Fabrizio Ferracane. Vendette e tradimenti girano intorno a Tommaso Buscetta, "boss dei due mondi". La storia inizia con il carismatico personaggio di Cosa Nostra braccato in Brasile dai "corleonesi" di Riina e passa attraverso l’amicizia con il giudice Giovanni Falcone e la testimonianza al maxiprocesso che mise in ginocchio l'organizzazione mafiosa per concludersi, dopo le accuse al processo Andreotti, con la sua scomparsa nel 2000 a Miami, dove Buscetta morì per malattia e non per mano della mafia.

Film commedia da vedere stasera in TV

Green Book, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Regia di Peter Farrelly. Un film con Viggo Mortensen e Mahershala Ali. Nel 1962, dopo la chiusura di uno dei migliori club di New York in cui lavorava, Tony Vallelonga (detto Tony Lip, per la sua capacità oratoria) deve a tutti i costi trovare un lavoro per mantenere la sua famiglia. Accetta, quindi, di lavorare per il pianista afroamericano Don Shirley e decide di seguirlo in tour nel sud degli Stati Uniti, dove - nonostante il grande successo riscosso - subisce vessazioni e violenze a causa dei forti pregiudizi contro i neri ancora vigenti nella zona. Ambientato nell’America degli anni ’60, ispirato dalla storia vera del padre di Nick Vallelonga, tra gli sceneggiatori della pellicola. “Green book” ha vinto tre premi Oscar e tre Golden Globe.

Sole a catinelle, ore 21:15 su Premium Cinema

Regia di Gennaro Nunziante. Un film con Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio, Robert Dancs, Ruben Aprea, Valeria Cavalli, Orsetta De Rossi, Matilde Caterina, Daniela Piperno. Checco deve mantenere fede a una promessa fatta al figlio e portarlo al mare. Ma è in piena crisi e non ha i soldi per farlo. Ennesima, esilarante parodia a firma di Checco Zalone, probabilmente il suo film più riuscito. Per una serata di sano divertimento per tutta la famiglia.

Paddington, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2014 per la regia di Paul King, con Nicole Kidman, Peter Capaldi, Sally Hawkins e Julie Waters. Un giovane orso peruviano con la passione per tutto ciò che è british parte alla volta di Londra, alla ricerca di una vita migliore. Trovandosi in stazione, sperduto e solo, si rende conto che quello che aveva sognato non corrisponde alla realtà, almeno finché non incontra la famiglia Brown. Un film da gustare insieme ai più piccoli.

Tu, io e Dupree, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Commedia americana del 2006 per la regia di Anthony Russo, con Owen Wilson, Kate Hudson e Matt Dillon. Molly e Carl, appena sposati, si trasferiscono nella loro nuova casa, ma la tranquillità dura poco. Carl dà infatti ospitalità al suo miglior amico Randy Dupree che ha perso il lavoro e non ha un posto dove stare. Dovrebbe essere una situazione temporanea, però Randy non ha nessuna intenzione di andarsene...

Ci vediamo domani, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Regia di Andrea Zaccariello. Un film con Enrico Brignano, Burt Young, Ricky Tognazzi, Francesca Inaudi, Giulia Salerno. Marcello Santilli decide di aprire l'unica agenzia di pompe funebri in uno sperduto paesino della Puglia, popolato solo da ultranovantenni. Ma il tempo passa e i vecchietti restano in salute... Una commedia a tratti malinconica, con Enrico Brignano.

Uomini & donne, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia americana di Bart Freundlick, con David Duchovny, Julianne Moore, Maggie Gyllenhaal e Liam Broggy. New York: Rebecca, attrice di teatro sempre impegnata, è sposata con Tom, che ha da poco lasciato il mestiere di pubblicitario per diventare un uomo di casa. Il fratello della donna, il giornalista Tobey, convive con Elaine, amica di Rebecca nonché scrittrice desiderosa di avere figli. Le vite delle due coppie si intersecheranno ben oltre i legami di parentela. Un film da non perdere.

Come ti spaccio la famiglia, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Film del 2013 per la regia di Rawson Marshall Thurber, con Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Emma Roberts e Will Poulter. David Burke è un piccolo spacciatore, che per scrupolo non vende roba ai ragazzini e per ovvie ragioni preferisce mantenere un profilo basso. Quando però cerca di aiutare un gruppo di alcuni ragazzi, fronteggia un trio punk che lo mette in guai seri. Derubato della droga e del denaro, deve fare i conti col suo fornitore e ripagare i suoi debiti con un “viaggio di lavoro” in Messico. Un film esilarante.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

The Legend of Zorro, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Regia di Martin Campbell per questo sequel de “La maschera di Zorro”, dove restano protagonisti Antonio Banderas e Catherine Zeta Jones. Le vicende di Alejandro De La Vega e famiglia, sempre in bilico fra il salvare la patria e l’amore filiale. Zorro non può però dimenticare la sua natura: quando la California viene minacciata da un complotto di possidenti terrieri, dovrà intervenire rischiando di perdere l’amore della moglie Helena. Tra avventura e azione, l’ironia impazza in questa pellicola che non si prende mai troppo sul serio.

Alla ricerca dell’isola di Nim, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film d’avventura americano del 2008 per la regia di Mark Levin e Jennifer Flackett, con Jodie Foster, Abigail Breslin, Gerarld Butler, Christopher Baker e Peter Callan. Alexandra è una celebre scrittrice di libri per bambini, ma non è felice: vive sola e reclusa in casa, tormentata dalla sua insicurezza e dalle sue paure, e si relaziona col mondo esterno solo tramite il suo computer. Un giorno riceve una richiesta di aiuto da una sua piccola fan: il padre è scomparso sull’isola dove vivevano, e tanto basta ad Alexandra per accettare di uscire dal suo bozzolo e tentare di imbarcarsi in un’avventura. Finalmente, una vera.

Cast away, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Film d’avventura del 2000, diretto da Robert Zemeckis con Tom Hanks, Helen Hunt, Michael Forest, Chris Noth e Nick Searcy. Chuck Noland è un agente di una compagnia di trasporti. Vive a Memphis, dove ha una ragazza, Kelly. Mentre vola verso la Thailandia per lavoro, il suo aereo precipita in mare. L’uomo si salva miracolosamente e si trova su un’isola deserta, da solo, dove riesce a sopravvivere per ben quattro anni, fino a quando con una zattera supera la barriera corallina e una nave lo raccoglie. Chuck torna alla vita, che è molto diversa da quella che aveva lasciato. Tutti lo credevano morto e Kelly si è sposata e ha un figlio. I due si ritrovano, l'amore è rimasto intatto, ma la realtà li deve dividere. Chuck è morto e tornato alla vita e dovrà dolorosamente ricominciare.

Film thriller da vedere stasera in TV

Conspiracy – La cospirazione, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Debutto alla regia di Shintaro Shimosawa, con Al Pacino, Anthony Hopkins, Josh Duhamel. Ben Cahill è un giovane e ambizioso avvocato che si ritrova coinvolto in un delicato intrigo di potere tra Arthur Denning, un corrotto manager farmaceutico, e Charles Abrams, uno dei soci del suo studio legale. Quando il caso prende una svolta pericolosa, l'uomo deve cercare di scoprire la verità prima di perdere tutto. Un legal thriller di complotti, che indaga i limiti e i confini morali delle persone.

Film biografici da vedere stasera in TV

Gandhi, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Otto Premi Oscar e cinque Golden Globe a “Gandhi”, biografia su pellicola del noto pacifista indiano per la regia di Richard Attenborough, con Ben Kingsley, Rohini Hattangady, Candice Bergen, John Gielgud ed Edward Fox. L’impegno politico di Gandhi ha inizio in Sudafrica dopo essere stato cacciato dalla prima classe in quanto indiano. Il suo rifiuto di sottostare alla legge britannica lo porta addirittura a finire in carcere, ma al suo ritorno viene accolto come un eroe: sarà il promotore di un cambiamento non violento, pacifista e intensamente emozionante. Un film magistrale da non perdere per nessun motivo.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Transformers 4: l’era dell’estinzione, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film d’azione americano per la regia di Michael Bay, con Mark Wahlberg, Stanley Tucci, Sophia Myles e Peter Cullen. Quattro anni dopo l’ultima grande battaglia tra robot che ha lasciato l’umanità sull’orlo del collasso, un meccanico e sua figlia scoprono qualcosa che attira l’attenzione del Governo: nuovi e vecchi Transformers, pronti a minacciare di nuovo la terra.

