Programmi TV da non perdere stasera, lunedì 30 dicembre

Programmi tv in onda stasera

Il Natale è servito, ore 16.10 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

In questi giorni di festa continua “Il Natale è servito”. Paul Ainsworth e Catherine Fulvio si uniscono insieme ad alcuni ospiti speciali per creare deliziose specialità natalizie, condividendo i loro segreti culinari.

Best Bakery - Pasticcerie d’Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 (REPLICHE)

La prima pasticceria in gara stasera è guidata da cinque fratelli. La seconda è un vero tempio della pasticceria internazionale e il terzo locale è gestito da una famiglia. Chi conquisterà il posto in finale?

Martha Moxley: diario di un delitto, ore 21:05 Crime investigation

1975, Connecticut. Un tranquillo quartiere si trasforma nel teatro di un crimine: il corpo della 15enne Martha Moxley viene trovato senza vita nel vialetto di casa.

Leonardo - L’ultimo enigma, ore 21:15 Sky Arte HD

I migliori esperti e storici dell'arte del mondo indagano su una misteriosa opera che potrebbe essere l'ultimo dipinto completato da Leonardo da Vinci: la Madonna dei Fusi.

In search of: ai limiti del reale, ore 21:00 Blaze

Zachary Quinto, tra gli uomini più sexy del pianeta secondo People, ci accompagna alla scoperta delle risposte agli interrogativi più misteriosi. Presenze extraterrestri, spiritualità divine, civiltà sepolte ancora da scoprire, superpoteri, viaggio nel tempo e controllo della mente: ci aspetta un vero e proprio viaggio nell’oscuro!

Comedy Central presenta, ore 21:00 Comedy Central

Gli speciali esclusivi monografici di alcuni dei più grandi comici italiani. Questa sera, dal Teatro San Babila di Milano, lo spettacolo di Marta e Gianluca.

Emozioni in sala parto con Emma Willis, ore 21.00 lei

Una serie affascinante ed emozionante con Emma Willis nei panni di un’assistente in un reparto di maternità. Un programma di training di 12 settimane con cui Emma impara sul campo ad assistere le ostetriche nel difficile ma straordinario compito di far nascere i bambini.

Cose di questo mondo, ore 21:00 Discovery channel

Una città fantasma coperta da una strana polvere bianca emerge da un lago in Argentina. Alcune immagini declassificate dalla CIA mostrano una bizzarra e gigantesca arma sovietica.

Gordon Ramsay: fuori menù, ore 20:55 National Geographic

Gordon Ramsay intraprende una spedizione antropologica e gastronomica per scoprire persone, luoghi e sapori incredibili. In questa puntata è nella valle sacra degli Inca.

A prova di scienza, ore 21:05 Discovery Science

Kevin Moore e Grant Reynolds trasformano un getto d'aria in un anello di fuoco costruendo un cannone a vortice. Poi, ricorrono alla fisica quantistica per far levitare una macchinina lungo una pista.

Codice Husky, ore 21:00 History

Un collage di rari e preziosi filmati, girati direttamente con pellicole a colori durante la seconda guerra mondiale e ora restaurati. Una serie di eccezionale interesse: testimonianza viva di chi prese parte a quegli storici avvenimenti.

Nella fossa dei leoni, ore 21:10 Nat Geo Wild

In Africa, cinque leoni competono per assicurarsi il cibo. Grazie alle immagini catturate dal cameraman Owen Prumm, seguiamo i temibili predatori mentre insidiano le altre creature animali. Solo i più furbi e i più capaci riusciranno a sopravvivere.

Serie TV in onda stasera

Tsunami, ore 21:15 Sky Atlantic

Alle 21:15 su Sky Atlantic rivediamo la miniserie televisiva incentrata sulla catastrofe che colpì la Thailandia e grande parte dell’Indonesia nel 2004. Con Tim Roth, Toni Colette, Chiwetel Ejiofor.

Marvel’s Inhumans, ore 21:00 Fox

Basata sui personaggi degli Inumani della Marvel Comics, la serie è ambientata all'interno del Marvel Cinematic Universe. “Marvel’s Inhumans” è incentrata sul personaggio di Freccia Nera, interpretato da Anson Mount e sui membri della famiglia reale inumana. Fanno parte del cast principale anche Serinda Swan, Ken Leung, Eme Ikwuakor, Isabelle Cornish, Ellen Woglom e Iwan Rheon

The Good doctor, ore 21:00 Fox life

Su Fox life, rivediamo gli episodi della prima stagione di “The good doctor”, il medical drama con protagonista Freddie Highmore nei panni di Shaun Murphy, un giovane medico affetto da autismo. La serie è arrivata alla seconda stagione.

NCIS, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox crime vediamo la sedicesima stagione di “NCIS”, la serie che segue le vicende della squadra di agenti speciali del Naval Criminal Investigative Service (NCIS), un dipartimento della Marina Militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi criminali o investigativi che coinvolgono i membri del corpo militare stesso.

Strike - Il baco da seta, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime, alle 21:15, arriva l’adattamento inglese dei primi tre romanzi di Robert Gailbraith, pseudonimo sotto cui si cela J.K. Rowling, la “mamma” di Harry Potter. Protagonisti il detective privato Cormoran Strike e la sua assistente Robin Ellacott.

Suits, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories vediamo l’ottava stagione di “Suits”, il legal drama con protagonista Harvey Specter, uno dei più importanti avvocati di New York, cinico e spietato. I 5 personaggi principali dipendenti nella fiction della Pearson Specter Litt a Manhattan sono interpretati da Gabriel Macht, Patrick J. Adams, Rick Hoffman, Meghan Markle, e Sarah Rafferty.

Izombie - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Alle 21:15 su Premium Action vediamo in prima tv, la quarta stagione di “Izombie”, la serie con protagonista Rose McIver, una studentessa di medicina diventata uno zombie che lavora come assistente in un obitorio.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Spirit: Riding free, ore 21:15 DeA kids

Su DeA kids va in onda “Spirit: Riding free”, la serie tv in computer grafica basata sul film d'animazione del 2002 candidato all'Oscar, “Spirit - Cavallo selvaggio”.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Game Shakers, ore 21:15 Nickelodeon

Su Nickelodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, la sitcom creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-doo! e il mostro marino, ore 21:25 Boomerang

Scooby e la gang portano Fred al mare per farlo riprendere dalla sua ossessione per le reti. Purtroppo l'albergo dello zio di Daphne dove pernottano è infestato da un mostro marino mutante.

Vampirina, ore 21:15 Disney Junior

Alle ore 21:15 su Disney Junior, “Vampirina”, la serie televisiva a cartoni animati statunitense-irlandese basata sulla serie di libri scritta da Anne Marie Pace. Le vicende raccontate sono quelle di una bambina vampira di nome Vampirina Hauntley (Vi) che si trasferisce dalla Transilvania alla Pennsylvania con la famiglia, per aprire un bed and breakfast.

