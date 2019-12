La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 22 dicembre, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in TV

L’ora legale, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film diretto e interpretato da Salvatore Ficarra e Valentino Picone, con Leo Gullotta, Vincenzo Amato e Tony Sperandeo. Salvo e Valentino sono cognati e vivono a Pietrammare, paesino della Sicilia dove gestiscono insieme un chiosco sulla piazza principale. Il marito della sorella di Valentino, a sua volta sorella della moglie di Salvo, è Pierpaolo Natoli, un professore di liceo dagli elevati valori morali e la condotta integerrima. Film da vedere per ridere - amaramente - sul malcostume italiano.

Ted, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

“Ted” è un film del 2012 scritto, diretto e interpretato da Seth MacFarlane, con protagonisti Mark Wahlberg e Mila Kunis. Ted è un orso di peluche alto circa 60 centimetri (animato in motion capture), irascibile e divertente, che cammina, guida la macchina, dice parolacce a ripetizione, cerca di conquistare le ragazze a colpi di allusioni sessuali, si ubriaca, fuma marijuana e tira pugni quando si arrabbia. Una delle commedie più irriverenti e di maggiore successo degli ultimi anni, nonché primo lungometraggio di Seth MacFarlane, dissacrante e pluripremiato autore di serie tv animate come “I Griffin”, “American Dad” e “The Cleveland Show”.

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Regia di Hugo Gélin, con Omar Sy, Clémence Poésy, Antoine Bertrand, Gloria Colston, Ashley Walters. Samuel è un eterno adolescente, sempre alla larga dalle responsabilità della vita. Un giorno, bussa alla sua porta una vecchia fiamma, Kristin, e gli mette in braccio un neonato, Gloria: sua figlia. Kristin sale quindi su un taxi e sparisce. Samuel la rincorre a Londra ma otto anni dopo lui e Gloria sono ancora insieme, più legati che mai. Una commedia emozionante e commovente, con un protagonista sempre all’altezza.

C’è post@ per te, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Film del 1998 per la regia di Nora Ephron, con Meg Ryan, Tom Hanks, Parker Posey, Greg Kinnear. John e Kathleen vivono e lavorano a New York, nell’Upper West Side. Si conoscono di vista e non vanno molto d’accordo. Poi un giorno si incontrano su internet e tutto cambia… Un film romantico che lega i personaggi attraverso le complesse trame del destino.

Come ti rovino le vacanze, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Film di John Francis Daley e Jonathan Goldstein, con Ed Helms, Christina Applegate, Chris Hemsworth, Beverly d’Angelo. Rusty è un padre che farebbe di tutto pur di mantenere unita la sua famiglia: ecco perché ha organizzato uno splendido viaggio on the road in giro per l’America, diretto al parco divertimenti più amato dalle famiglie. Quello che non sa è che i suoi figli renderanno il viaggio un vero incubo. Un film leggero e divertente.

In cucina niente regole, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia americana del 2011 per la regia di James Hacking, con Claire Forlani, Dougray Scott e Michelle Ryan. Rob è uno chef da poco vedovo che torna a vivere grazie all’apertura di un nuovo locale in Inghilterra sotto suggerimento di Gordon Ramsay. L’unico ingrediente davvero necessario per la felicità? L’amore.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Il segreto di Babbo Natale, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

Film d’animazione britannico del 2013 per la regia di Leon Joosen. Bernard vive al Polo Nord ed è uno degli elfi più disordinati. Da sempre, vorrebbe far parte del laboratorio tecnologico di Babbo Natale e una mattina si reca da lui per mostrargli un'invenzione geniale. Quando però si imbatte in un elfo troppo curioso, il suo marchingegno rompe la barriera che protegge il Polo Nord. Toccherà a Bernard prodigarsi per salvare il mondo e Babbo Natale dalla seria minaccia di Neville, tornando indietro nel tempo.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Moonacre – I segreti dell’ultima luna, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film d’avventura del 2008 diretto da Gabor Csupo, con Dakota Blue Richards, Augustus Prew, Ioan Gruffudd, Natascha McElhone e Tim Curry. Maria Merryweather, 13 anni, alla morte del padre si trova senza un soldo, costretta a lasciare la città per trasferirsi in un'isolata tenuta di campagna a Moonacre Valley, dove vive il suo taciturno zio, Sir Benjamin Merryweather. Unica consolazione per la ragazza, nonché unico lascito del genitore, è un libro che, ben presto, Maria scoprirà non essere un libro qualsiasi.

Stolen, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film d’azione americano del 2012 di Simon West, con Nicolas Cage, Malin Akerman, Josh Lucas e Danny Huston. Will Montgomery è un ex detenuto: ha scontato la pena dopo essere stato tradito a seguito di una rapina il cui bottino milionario non è mai stato recuperato. Will viene contattato da un vecchio socio, il quale sostiene di aver rapito sua figlia e di volere i soldi: avrà solo 12 ore per trovare il bottino, e potrà contare solo su se stesso. Un film adrenalinico da gustare minuto per minuto, mentre la tensione cresce fino ad esplodere.

Welcome Home – Uno sconosciuto in casa, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Thriller italiano per la regia di George Ratliff, con Emily Ratajkowski, Aaron Paul, Riccardo Scamarcio, Katy Saunders e Alice Bellagamba. Disperati per il loro rapporto, che sta andando a rotoli, Bryan e Cassie affittano una villa romantica nelle campagne italiane grazie a un sito di home sharing chiamato “Welcome Home”. Durante il soggiorno, Cassie stringe amicizia con l’affascinante Federico, sconosciuto che vive infondo alla strada e che farà scattare una scintilla di gelosia che metterà tutti contro tutti.

Fast & Furious 8, ore 21:15 su Premium Cinema

Film del 2017 per la regia di F. Gary Gray, con Vin Diesel, Dwayne Johnson, Charlize Theron, Helen Mirren, Jason Stratham e Michelle Rodriguez. Dom e Letty sono in luna di miele mentre Brian e Mia si sono ritirati dai giochi. Tutti sembrano aver ripreso la loro vita regolare, quando una donna misteriosa seduce Dom e lo introduce in un mondo criminale che non gli lascia scampo – costringendoli ad affrontare nuove prove senza limiti. Da Cuba a New York, il gruppo attraverserà il globo mordendo l’asfalto per riportare a casa colui che li ha resi una famiglia.

Film thriller da vedere stasera in TV

November Criminals, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Regia di Sacha Gervasi. Un film con Ansel Elgort, Chloë Grace Moretz, Catherine Keener, David Strathairn, Cory Hardrict. Una storia ambientata a Washington D.C.: un teenager vuole esplorare il lato nascosto della caotica e pericolosa società di Washington per svelare il mistero sulla morte di un altro studente. Chloe Grace Moretz e Ansel Elgort nel thriller tratto dal romanzo di Sam Munson.

Inside man, ore 21:00 su Premium Cinema Energy

Thriller americano del 2005 per la regia di Spike Lee con Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster e Doug Aguirre. Quattro uomini e una donna travestiti da imbianchini fanno irruzione nella sede centrale della Manhattan Trust, dove prendono in ostaggio 50 persone che saranno obbligate a indossare tute e maschere. La polizia, nel frattempo, fa un tentativo di negoziazione, ma la situazione precipita in fretta. Un film adrenalinico che vi terrà incollati allo schermo.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Mission, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film del 1986 di Roland Joffé con Jeremy Irons, Robert de Niro, Ray McAnally, Aidan Quinn. Nel 1767 a Paranà governano gli spagnoli e i portoghesi. Un gesuita decide di risalire il fiume di Iguazu per mettersi in contatto con gli indios del posto, e si unisce a Mendoza. Il loro obiettivo? Un mondo fatto di collaborazione, senza schiavitù. Un film avvincente ed epico con un De Niro da non perdere.

Il verdetto, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film drammatico americano per la regia di Sidney Lumet, con Paul Newman, James Mason, Charlotte Rampling e Jack Warden. Frank è un avvocato alcolizzato che ha dovuto ritirarsi per un caso di corruzione. Oggi lavora come piccolo professionista che cura gli incidenti automobilistici. Un giorno, un collega gli affida un caso complesso: una donna che, operata in un ospedale, ha perso la vista e la parola in seguito ad una anestesia andata male.

Film western da vedere stasera in TV

Balla coi lupi, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

12 candidature e 7 Premi Oscar per “Balla coi lupi”, film western diretto ed interpretato da Kevin Costner. Un ufficiale di cavalleria ferito supera il confine tra il nemico e il proprio esercito. Nonostante il segno di sfida, non viene colpito e in piena solitudine alimenterà il senso critico che manca agli altri soldati. Con il tempo riuscirà a comunicare con un lupo e a diventare amico dei pellerossa. Film entrato nella storia del cinema che offre una visione cruda della storia americana.

