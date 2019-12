Programmi TV da non perdere stasera, domenica 22 dicembre

Programmi TV in onda stasera

Mix & Match, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Su Sky Uno l’ultima puntata della seconda stagione di “Mix & Match”, il programma condotto da Lodovica Comello con Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair Italia. 4 donne si sfidano in una gara a colpi di stile. Le concorrenti devono cercare un outfit a tema sul portale YOOX e poi affrontare delle prove a eliminazione. L’ospite della puntata sarà la supermodella francese Nadège.

Impronta criminale, ore 21:00 Crime investigation

Insolito, enigmatico, macabro, bizzarro: il tratto distintivo di un serial killer può essere determinante nella risoluzione di un caso, soprattutto quando mancano le prove.

Klimt & Schiele - Eros e Psiche, ore 21:15 Sky Arte

Con le loro opere audaci e le loro vite estreme, Egon Schiele e Gustav Klimt sono stati i due grandi protagonisti del Secessionismo austriaco.

Lego Masters - Family Edition, ore 21:00 Blaze

Su Blaze vediamo “Lego Masters - Family Edition”, la prima competizione da incastro: squadre di legolisti incalliti costruiscono l’impossibile sotto la guida di 2 giudici cresciuti a pane e mattoncini. Un solo obiettivo: vincere il titolo di LEGO Masters e un montepremi da urlo!

Most ridiculous, ore 20:50 Comedy Central

Su Comedy Central “Most ridiculous”, lo show che passa in rassegna i video più demenziali che navigano indisturbati sul web. Ogni episodio è monografico e affronta gli argomenti più disparati e in voga in rete: dai cuccioli ai gattini, dai bambini ai matrimoni, dagli epic fail ai disastri nel campo della moda.

Cambio moglie USA, ore 21:00 lei

Le mogli di due differenti famiglie si scambiano la vita per una settimana, lasciando le proprie case per avventurarsi tra mura, mariti e figli nuovi.

Lo zoo degli Irwin, ore 21:00 Discovery Channel

Mamma Terry e i due figli adolescenti Bindi e Robert portano avanti l'eredità di Steve Irwin e continuano a proteggere e prendersi cura degli animali attraverso il lavoro quotidiano nell'ampio zoo australiano.

Disastri in presa diretta, ore 21:00 National Geographic

Il tornado dell'aprile del 2011, che ha colpito il sud degli Stati Uniti, è stato un evento senza precedenti. La furia della natura ha distrutto grandi città in pochi minuti.

Cosmic Collision, ore 21:05 Discovery Science

Attualmente alcuni enormi meteoriti orbitano vicini alla Terra. Come è possibile fermarli e quali danni potrebbero causare?

Bitcoin: storia di un cybermistero, ore 21:00 History

Mark Karpeles, amministratore della più grande piattaforma di scambio di Bitcoin, è accusato di falsificazione di dati e appropriazione indebita. Oggi è libero e racconta la sua versione.

Afghanistan: il regno del leopardo, ore 21:00 Nat Geo Wild

Uno studio su una delle creature più elusive del pianeta: il leopardo bianco dell'Afghanistan. Nonostante le difficoltà, il team ha catturato le immagini della creatura per poterne studiare i comportamenti.

Serie TV in onda stasera

Britannia, ore 21:15 Sky Atlantic (REPLICA)

Alle 21:15 su Sky Atlantic continuano le repliche delle puntate della seconda stagione di “Britannia”. La produzione originale Sky è ambientata nel 43 d.C. quando l'esercito romano, determinato e allo stesso tempo intimorito, ritorna a conquistare il cuore celtico della Britannia.

The Big Bang Theory, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox rivediamo invece gli episodi della decima stagione di “Big Bang Theory”, la serie che racconta le avventure di un gruppo di geniali nerd. I quattro protagonisti trascorrono il loro tempo libero tra la lettura di fumetti, videogame, giochi di ruolo e la visione di film e serie TV a tema fantascienza e supereroi.

Single parents - 1^ TV, ore 21:50 Fox

Alle 21:50 continua la seconda stagione di “Single parents”, la divertente comedy con Leighton Meester. La serie tv segue le avventure di un gruppo di genitori single.

Rizzoli & Isles, ore 21:00 Fox life

Alle 21:00 su Fox life, altri due episodi della quinta stagione di “Rizzoli & Isles”, la serie con protagoniste Jane Rizzoli, detective della polizia di Boston e Maura Isles, brillante medico legale del Commonwealth del Massachusetts.

Bull, ore 21:05 Fox Crime

Su Fox Crime vediamo gli episodi della terza stagione di “Bull”, la serie liberamente ispirata alla vita del famoso psicologo e presentatore televisivo statunitense Phil McGraw (Dr. Phil). L’uomo è stato attivo, prima del suo lavoro in televisione, come “consulente di processo”.

Major crimes, ore 21:15 Premium crime

Su Premium crime invece rivediamo la terza stagione di “Major Crimes”, la serie tv spin-off di “The closer” con protagonista il capitano Sharon Raydor del Los Angeles Police Department. La donna è a capo dei Major crimes in seguito alla partenza del vicecapo Brenda Leigh Johnson e deve guadagnarsi la fiducia dei colleghi e dimostrare di essere all’altezza del ruolo che ricopre.

Young Sheldon, ore 21:14 Premium Stories

Su Premium Stories rivediamo la prima stagione di “Young Sheldon”, la sitcom nata come spin-off e prequel della serie “The Big Bang Theory” e incentrata sull'infanzia di Sheldon Cooper. Sheldon è un piccolo genio di nove anni che frequenta il liceo e si trova a vivere in una famiglia che lo capisce poco.

Gotham, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action, rivediamo “Gotham”, la serie gialla basata sui personaggi che appaiono in Batman, soprattutto James Gordon e Bruce Wayne. Nella quarta stagione, Bruce inizia ad operare per le strade come vigilante mascherato, mentre Oswald si impegna a dominare il regno criminale della città tramite particolari licenze.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Spirit: Riding free, ore 21:30 DeA kids

Su DeA kids va in onda “Spirit: Riding free”, la serie tv in computer grafica basata sul film d'animazione del 2002 candidato all'Oscar, “Spirit - Cavallo selvaggio”.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 21:10 Nick jr

Alle 21:10 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

Game Shakers, ore 21:20 Nickelodeon

Su Nickeolodeon continuano gli episodi di “Game Shakers”, la sitcom creata da Dan Schneider. Babe e Kenzie creano, per un progetto scolastico, il loro primo videogioco, Sky Whale. Il successo inaspettato fa sì che le due ragazzine creino una società con l’amico Hudson, la Game Shakers.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo and guess who?, ore 21:00 Boomerang

La gang va a Las Vegas per la sfida del miliardario Hugo Houser: un milione di dollari se riusciranno a passare la notte nel suo albergo infestato. Ad aiutarli gli illusionisti Penn e Teller.

PJ Masks - Super Pigiamini, ore 20:50 Disney Junior

La serie anglo-francese narra le avventure di tre bambini di 7 anni: Connor, Amaya e Greg, che di giorno vivono vite normali e di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e affrontano vari supercriminali.

Guarda anche i film in onda stasera in TV