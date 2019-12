Mix & Match anticipazioni: tema e ospite della puntata 8

È tutto pronto per l’ultima puntata di Mix & Match , in onda domenica 22 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455 . Quattro appassionate di moda si sfideranno a colpi di outfit per vincere il titolo di miglior fashion lover della puntata e tutti i capi indossati durante le prove. Scopri di più!

L’ultima puntata di Mix & Match ti aspetta domenica 22 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455. I conduttori, Lodovica Comello e Simone Marchetti, sono pronti ad accogliere quattro nuove concorrenti, che si sfideranno per vincere il titolo di miglior fashion lover della puntata e tutti gli outfit indossati durante le tre prove. L’ospite della puntata sarà la supermodella francese Nadège, che ha calcato le passerelle più prestigiose ed è stata cover girl delle riviste internazionali più patinate e che quindi di look se ne intende. Nadège darà i suoi preziosi consigli alle concorrenti per poi osserverle e valuterle durante la seconda prova insieme al giudice supremo del programma Simone Marchetti.

La seconda prova di Mix & Match è quella a tema, che nell'ultima puntata saranno le paillettes. Le fashion lover attingeranno al Guardaroba delle meraviglie, allestito con una selezione di capi Yoox a tema, per creare degli outfit che valorizzino le pailletes e colpiscano Simone Marchetti. Chi tra loro creerà il look migliore vincerà la prova accedendo all’ultima fase del gioco, la prova mix & match, in cui le ultime due concorrenti rimaste in gara si sfidano per portarsi a casa il titolo di miglior fashion lover della puntata e tutti i capi di Yoox indossati durante le prove.