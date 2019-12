Mix & Match, gli outfit della vincitrice della puntata 6

La sesta puntata di Mix & Match ha avuto come protagoniste quattro giovani fashion lover, che si sono sfidate a colpi di outfit per portarsi a casa il titolo di miglior fashion lover della puntata e tutti i capi indossati durante le prove. A vincere è stata Lisa , una ragazza genovese che ama la danza e la moda. Mix & Match ti aspetta tutte le domeniche, alle 21.15, su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455 .

Le quattro concorrenti della sesta puntata di Mix & Match sono state: Giulia (20 anni), modella decisa e rigorosa, Alessia (20 anni), studentessa solare ed entusiasta, Lisa (19 anni), ballerina dallo stile casual e imprevedibile e Michelle (24 anni), studentessa di moda, molto diretta.

Per la prima prova le quattro concorrenti hanno dovuto creare degli outfit ispirati alle loro icone di stile, per cui avevano già selezionato i capi, che hanno trovato nel Guardaroba delle meraviglie. La fashion icon scelta da Giulia è Emily Ratajkowski, mentre quella di Alessia è Michelle Hunziker. Lisa ha scelto invece di ispirarsi a Chiara Biasi e Michelle a Gilda Ambrosio. A vincere è stata Alessia, mentre Giulia ha dovuto abbandonare la gara. La vincitrice della puntata, che in questa prova è arrivata seconda, ha creato un outifit molto originale di cui spiccavano i pantaloni caratterizzati da grandi tasche e le scarpe platform colorate.

La seconda prova è stata quella a tema, che questa volta è stato il wedding week end. A giudicare le tre concorrenti rimaste in gara, insieme a Simone Marchetti, è arrivata Laura Giuliani, portiere della nazionale femminile di calcio e della Juventus, che ha consigliato alle fashion lover di cercare di vincere ma di farlo con lealtà. Laura ha trovato la prova molto interessante, ma anche un po’ trabocchetto, perché ai matrimoni non si sa mai come vestirsi, e ha raccontato che lei di solito in queste occasioni sceglie uno stile classico e sobrio. A vincere questa prova è stata Lisa, che ha scelto un lungo abito rosa acceso, arricchito da accessori importanti, mentre Michelle è stata eliminata.

La terza e ultima prova ha visto le due concorrenti rimaste in gara sfidarsi nella creazione di un outfit a partire da un blazer di vellutto color ruggine. Le due fashion lover hanno creato i propri look e dopo trucco e parrucco hanno mostrato le proprie scelte al giudice supremo del programma, Simone Marchetti. A vincere è stata Lisa, che ha scelto di abbinare materiali diversi, rimanendo su colori piuttosto sobri. Simone ha apprezzato come sia riuscita a ottenere un look con uno stile diverso dai precedenti e ha deciso di premiarla, facendole quindi vincere anche la puntata.

Lisa è di Genova, ma da tre anni vive a Milano, dove lavora come ballerina professionista. La danza e la moda sono le sue due grandi passioni e il suo stile è sensuale, ma mai volgare.