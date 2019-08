I migliori film di Mila Kunis

Per molti anni le è stato affibbiato dalla maggior parte dei media il titolo di donna più sexy del pianeta. E ora che Mila Kunis compie ben 36 anni (il 14 agosto) non sembra che quel titolo le possa essere strappato facilmente. Perché la bellissima attrice di origine ucraine (è nata a Kiev ma vive negli Stati Uniti da quando ne aveva 7) rimane ancora una delle star più affascinanti del firmamento hollywoodiano, con una carriera, che, a dispetto della sua giovane età, può essere già definita molto longeva. Con tante partecipazioni a serie tv, e show vari, qui ci limiteremo a parlare delle sue esperienze nel cinema, campo in cui Mila ha dato il suo meglio è da cui ha ricevuto ampi riconoscimenti. Soddisfazioni condivise sicuramente con Ashton Kutcher, il suo attuale marito da cui ha avuto due figli: Wyatt Isabelle e Dimitri Portwood.

Ecco i film interpretati da Mila Kunis che a nostro parere vale la pena rivedere:

Non mi scaricare (2008)

E’ la commedia con cui Mila ha conquistato il cuore della popolazione maschile mondiale. Qui interpreta Rachel, receptionist che fa innamorare Pete (Jason Segel), cuore-infranto in vacanza alle Hawaii per dimenticare la sua ex (Kristen Bell)

Il cigno nero (2010)

Premiato ai Golden Globes, è il film che ha consacrato Mila a star di Hollywood. Qui la nostra interpreta la giovane Lily, una ballerina disposta a tutto pur di ottenere la parte principale ne Il lago dei cigni. Si troverà così a uno scontro con la veterana della danza Nina (Natalie Portman) che porterà, tra le altre cose, a un chiacchieratissimo bacio saffico…

Codice Genesi (2010)

Già campione d’incassi negli States, Codice Genesi ha segnato il ritorno all’azione (apocalittica) di Denzel Washington, nei panni del survivor Eli in viaggio attraverso gli States per portare in salvo un misterioso libro. Qui Mila si cala nella parte della seduttrice Solara che – manipolata dal padre Carnagie – cercherà di scoprire se e dove Eli nasconde il tanto bramato libro.

Ted (2012)

Un orso di peluche marrone alto circa 60 centimetri (animato in motion capture), irascibile e divertente, che cammina, guida la macchina, dice parolacce a ripetizione, cerca di conquistare le ragazze a colpi di allusioni sessuali, si ubriaca, fuma marijuana e tira pugni quando si arrabbia. È il coprotagonista con Mark Wahlberg di una delle commedie più irriverenti e di maggiore successo degli ultimi anni. (ha incassato nel mondo quasi 550 milioni di dollari a fronte di un budget di appena 50 milioni di dollari). Ted è stato il primo lungometraggio di Seth MacFarlane, dissacrante e pluripremiato autore di serie tv animate come I Griffin, American Dad e The Cleveland Show che ironizzano sulla classica famiglia americana. Ad aggiungere peso a questa divertente commedia una convincente e brava Mila Kunis

Il Grande e Potente Oz (2013)

Magia, illusioni, un po' di stregoneria e tanta fantasia accompagnano gli spettatori nel regno de Il Grande e Potente Oz, il capolavoro Disney diretto da Sam Raimi, uscito nel 2013. Si tratta del il prequel di “Il mago di Oz”. Qui Mila Kunis interpreta la strega cattiva Theodora, meglio conosciuta come la Strega dell’Ovest.

Jupiter - Il destino dell'universo (2015)

Una serie di mondi e dinastie interplanetari, viaggi nel tempo e vite lunghe migliaia di anni. È Jupiter - Il destino dell'universo, l’ennesima folle prodotto dell'immaginazione dei creatori di Matrix Andy e Lana Wachowski. La protagonista Mila Kunis è Jupiter, nata sotto un segno che la vedeva destinata a grandi cose ma che si ritrova a fare la donna di servizio insieme alla madre, rimasta vedova prima della nascita della bambina. Channing Tatum è un ex militare geneticamente modificato che arriva sulla Terra per rintracciare Jupiter: la ragazza possiede uno straordinario lascito che potrebbe cambiare le sorti del cosmo, dominato dai tre fratelli Abrasax che vogliono impossessarsi dell'eredità della ragazza, una piccola proprietà chiamata pianeta Terra.

Bad Moms - Mamme molto cattive (2016)

Mila Kunis (Ted), Kristen Bell (Frozen) e Kathryn Hahn (The Visit), dirette da Jon Lucas e Scott Moore (sceneggiatori di Una notte da leoni e registi di Un compleanno da leoni), sono le protagoniste di questo spassoso “girl power movie” in cui tre giovani mamme, con una vita apparentemente armoniosa ed appagata, si troveranno sulla soglia di una crisi esistenziale. Nel tentativo di recuperare una libertà perduta, decideranno di staccare la spina, rompere questa bolla di finta perfezione e dedicarsi a una vita più esuberante tra eccessi, spensieratezza e molti bicchieri di troppo

Il tuo ex non muore mai (2018)

Audrey (Mila Kunis) e Morgan (Kate McKinnon), due amiche trentenni che vivono a Los Angeles, si ritrovano al centro di una cospirazione internazionale, quando l'ex fidanzato di Audrey (Justin Theroux) si presenta nel loro appartamento per nascondersi da un gruppo di spietati assassini che lo stanno inseguendo. Incredule e stupite, le due donne saranno costrette ad entrare in azione e trasformarsi in due spie provette. Dovranno fare i conti con i killer e con un agente segreto britannico, misterioso e affascinante, mentre cercano di salvare il mondo… e la loro pelle.