Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 19 dicembre

Film thriller da vedere stasera in TV

Gamer, ore 21:15 Sky Cinema Uno

Regia di Mark Neveldine e Brian Taylor. Un film con Gerard Butler, Michael C. Hall, Amber Valletta, Logan Lerman, Alison Lohman. Manovrati dai giocatori di un videogame, i detenuti di un carcere sono costretti a combattere tra loro, ma un prigioniero si ribella. Un thriller fantascientifico con spunti di riflessione sul mondo virtuale.

L’uomo senza ombra, ore 21:00 Sky Cinema Suspense

Film diretto da Paul Verhoeven, con Elisabeth Shue, Kevin Bacon, Josh Brolin, Kim Dickens, William Devane, Rhona Mitra. Lo scienziato Kane sperimenta su stesso i risultati della sua ricerca sull’invisibilità. Divenuto invisibile, però, scopre a sue spese che l'organismo umano è refrattario all'antidoto che dovrebbe riportarlo alla normalità. Film da vedere per gli effetti speciali e l’ottima interpretazione degli attori.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Solaris, ore 21:15 Sky Cinema Due

Film di fantascienza del 2002 diretto da Steven Soderbergh, con George Clooney, Natascha McElhone, Jeremy Davies. Lo psicologo Chris Kelvin deve indagare su ciò che è accaduto alla stazione spaziale Prometheus, in orbita attorno al pianeta Solaris, che da sei mesi ha interrotto ogni tipo di comunicazione con la Terra. Una volta arrivato, Kelvin scopre che il comandante è morto misteriosamente e che l'equipaggio è preda di eventi inspiegabili. Steven Soderbergh dirige George Clooney nel remake di un cult di fantascienza.

Geostorm, ore 21:15 Premium Cinema

Film del 2017 diretto da Dean Devlin, con Gerard Butler, Jim Sturgess, Abbie Cornish, Andy Garcia, Ed Harris, Alexandra Maria Lara. Un testardo ma affascinante progettista di satelliti è costretto a collaborare con il fratello per salvare il mondo. Proprio mentre i due uomini devono risolvere un grosso problema spaziale, è in atto un complotto per assassinare il presidente degli Stati Uniti. Un film apocalittico.

Film commedia da vedere stasera in TV

Un Natale con i fiocchi, ore 21:15 Sky Cinema Christmas

Un film di Giambattista Avellino, con Alessandro Gassmann, Silvio Orlando, Carla Signoris, Blu Yoshimi, Valentina Lodovini. La storia di Lino Fiocchi, poliziotto dall'animo buono e ingenuo, ed Alex Morelli, che sbarca il lunario facendo rapine. I due sono amici d'infanzia e si rincontrano per caso, dopo trent'anni, alcuni giorni prima di Natale. Una versione sobria del classico cinepanettone, una produzione originale Sky Italia con una coppia comica molto affiatata.

Paura d'amare, ore 21:00 Sky Cinema Romance

Commedia romantica del 1991 diretta da Garry Marshall, con Michelle Pfeiffer, Al Pacino, Nathan Lane, Kate Nelligan, Hector Elizondo, Jane Morris. Dopo aver trascorso diciotto mesi in prigione per aver falsificato un assegno e aver divorziato, Johnny trova lavoro come cuoco in un ristorante. Qui lavora come cameriera anche Frankie, segnata da una delusione d’amore. A riportare il sereno nei cuori di entrambi ci penserà l’amore. Tratto dal romanzo “Frankie and Johnny in the Clair de Lune”.

Lo chiamavano Bulldozer, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film del 1978 diretto da Michele Lupo, con Bud Spencer, Raimund Harmstorf, Fortunato Arena, Riccardo Pizzuti, Renato Chiantoni. Un ex campione di football americano ha lasciato il mondo agonistico disgustato dalla corruzione e che si guadagna da vivere come pescatore in Versilia. Torna però al suo vecchio amore quando gli chiedono di allenare una squadra di ragazzini sbandati. Una delle commedie più famose di Bud Spencer, ideale per trascorrere una serata tra le risate grazie al grande Bud.

Benvenuti a casa mia, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

“Benvenuti a casa mia” è un film diretto da Philippe de Chauveron, con Christian Clavier e Ary Abittan. Jean-Etienne Fougerole è un docente universitario, borghese e ricco, che si proclama di sinistra e si batte per l’uguaglianza delle persone. In TV, per promuovere il suo ultimo libro “Benvenuti a casa mia” in cui sostiene che i francesi benestanti dovrebbero ospitare in casa propria chi è meno fortunato di loro, si confronta con un politico di destra, suo avversario, che lo sfida a dimostrare quanto dice ospitando in casa propria dei rom. Una commedia che ironizza sui temi dell’uguaglianza e dell’integrazione. Dal regista di “Non sposate le mie figlie”.

Soap opera, ore 21:00 Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 2014 per la regia di Alessandro Genovesi, con Fabio De Luigi, Ricky Memphis, Cristiana Capotondi, Diego Abatantuono. A poche ore dal capodanno si incroceranno le storie emotive, di amore e odio, dei bizzarri residenti di un palazzo. Un film divertente e stralunato, per una serata insieme a tutta la famiglia.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Condorito missione spaziale, ore 21:00 Sky Cinema Family

Film d’animazione del 2017, diretto da Alex Orrelle ed Eduardo Schuldt. Condorito è un condor che vive nella città immaginaria di Pelotillehue ed è protagonista di storie molto brevi che spesso terminano con una battuta che provoca lo svenimento di un personaggio. Nel film lo vediamo deciso a conquistare definitivamente l’amore della sua amata Yayita, sta per farle la proposta di matrimonio ma un imprevisto sconvolge i suoi piani. “Condorito missione spaziale” è l’adattamento cinematografico di un popolare fumetto cileno.

Film d’azione da vedere stasera in TV

C’era una volta in Messico, ore 21:00 Sky Cinema Action

Regia di Robert Rodriguez, con un cast stellare composto da Antonio Banderas, Salma Hayek, Johnny Depp, Willem Dafoe, Mickey Rourke, Enrique Iglesias. Terzo episodio della saga di El Mariachi, che è chiamato a tornare in azione da Sands, un agente della CIA corrotto che tenta di sventare un piano criminale. Film da vedere per il cast prestigioso e se siete appassionati di azione e adrenalina pura.

Operazione U.N.C.L.E., ore 21:15 Premium Cinema Energy

Film d’azione del 2015 ispirato alla serie tv Organizzazione U.N.C.L.E.. Diretto da Guy Ritchie, con Hugh Grant, Guy Williams, Jared Harris, Christian Berkel, Henry Cavill. In piena Guerra Fredda, un agente americano ed uno russo collaborano per portare a termine una missione. Una pellicola piena di suspense e colpi d’azione, ideale per una serata ricca di adrenalina.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Sicilian Ghost Story, ore 21:00 Sky Cinema Drama

Film drammatico del 2017 per la regia di Antonio Piazza e Fabio Grassadonia, con Julia Jedikowska, Gaetano Fernandez, Corinne Musallari, Vincenzo Amato. Luna e Giuseppe hanno 13 anni e sono due compagni di scuola molto diversi, ma altrettanto innamorati. La loro relazione avrà il potere di sovvertire le leggi del tempo e dello spazio per sconfiggere un mondo oscuro dominato dalla morte. La pellicola si ispira a uno dei fatti di cronaca nera che ha segnato l’Italia degli anni Novanta e continua ancora oggi a far discutere. “Sicilian ghost story” ha vinto il premio come miglior sceneggiatura non originale ai David di Donatello 2018.

Winged creatures – Il giorno del destino, ore 21:15 Sky Cinema Due +24

Film di Rowan Woods, con Kate Beckinsale, Forest Whitaker, Dakota Fanning. Un giorno qualunque. Un gruppo di clienti in un caffè. Un uomo entra e comincia a sparare a caso per poi suicidarsi, lasciando nei sopravvissuti lo choc dell'esperienza vissuta. Un film complesso con un cast di tutto rispetto, basato romanzo “Creature alate” di Roy Freirich.

Argo, ore 21:15 Premium Cinema Emotion

Un film del 2012 diretto e interpretato da Ben Affleck, con Bryan Cranston, Alan Arkin, John Goodman, Victor Garber, Tate Donovan. Nel 1979, in seguito alla fuga negli Stati Uniti dello Scià iraniano Mohammad Reza Pahlavi durante la rivoluzione, l'ambasciata americana di Teheran fu presa d'assalto dai rivoluzionari e i suoi impiegati sequestrati per più di 400 giorni. Sei cittadini statunitensi riuscirono a fuggire di nascosto e trovare rifugio nella residenza dell'ambasciatore canadese. Tratto da una storia vera, il film ha vinto tre Premi Oscar. Ben Affleck si conferma uno dei registi americani più bravi in circolazione. Da vedere assolutamente.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Hunger Games: Il canto della rivolta - parte 2, ore 21:15 Premium Cinema +24

Regia di Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Julianne Moore, Wes Chatham, Elden Henson. Tratto dal romanzo di Suzanne Collins, il film si concentra sul momento in cui Katniss diventa una vera e propria leader della ribellione. Capitolo conclusivo della saga “Hunger Games”, capace di ribaltare il rapporto tra sessi e rappresentare le contraddizioni moderne. Sempre fantastica l’interpretazione di Jennifer Lawrence.

