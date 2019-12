Film d’animazione del 2017, diretto da Alex Orrelle, Eduardo Schuldt, Condorito missione spaziale è l’adattamento cinematografico di un popolare fumetto cileno, chiamato appunto Condorito. Creato nel 1949 da René Ríos Boettiger, conosciuto come Pepo, un autore molto famoso in America Latina, Condorito è stato la risposta alla Disney, che nel 1942, in Saludos Amigos, aveva mostrato un personaggio con le stesse fattezze, rappresentando in modo poco apprezzato l'identità nazionale cilena.

Condorito è un condor e vive nella città immaginaria di Pelotillehue ed è protagonista di storie molto brevi che spesso terminano con una battuta che provoca lo svenimento di un personaggio.

Nel film lo vediamo deciso a conquistare definitivamente l’amore della sua amata Yayita, sta per farle la proposta di matrimonio ma un imprevisto sconvolge i suoi piani. Infatti, il rapimento della suocera Tremebunda da parte di un re alieno lo costringe ad armarsi di coraggio, abbandonare tutto e partire insieme al nipote Coné per sconfiggere il malvagio extraterrestre che ha anche intenzione di distruggere il mondo. I due si imbarcano quindi in un’avventura esilarante per salvare Tremebunda e l’intero pianeta.

Condorito: La Pelicula, questo il titolo originale del film, costituisce il primo blockbuster animato realizzato in Sud America. È stato realizzato a Lima presso gli Aronnax Animation Studios, fondati nel 2009, con un budget di 8 milioni di dollari.

Condorito mission spaziale è disponibile on demand nella collezione NATALE ANIMATO.