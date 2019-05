Sicilian Ghost Story: trama, trailer, cast del film stasera su Sky Cinema Due

Giovedì 30 maggio, alle 21.15, su Sky Cinema Due , andrà in onda Sicilian Ghost Story , film di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, che si ispira a uno dei fatti di cronaca nera più famosi e terribili accaduti in Italia. Il film ha vinto il premio come miglior sceneggiatura non originale ai David di Donatello 2018 e racconta la storia di Luna, una giovanissima ragazza che frequenta Giuseppe, suo compagno di classe. Tuttavia, i genitori di lei si oppongono al rapporto tra i due, in quanto sostengono che il padre del ragazzo sia un mafioso. Un giorno, però, tutto cambia, quando Giuseppe sparisce misteriosamente.

Arriva su Sky Cinema Due Sicilian Ghost Story, film del 2017, che racconta uno dei più drammatici casi di cronaca nera. La vicenda a cui il film si ispira è quella di Giuseppe di Matteo, giovane vittima di mafia.

Suo padre, Santino di Matteo, era un ex-mafioso e collaboratore di giustizia che, per vendetta, si è visto portare via il figlio, rapito nel 1993 e successivamente sciolto nell’acido al principio del ’96. La vicenda ha segnato l’Italia degli anni Novanta e continua ancora oggi a far discutere.

Sicilian Ghost Story, la trama del film

La trama del film è la seguente: Luna è una ragazzina siciliana che ama disegnare e frequenta, contro il volere dei genitori, Giuseppe, poiché il padre di lui è un mafioso. Un giorno, Giuseppe scompare misteriosamente, dopo aver trascorso un pomeriggio in compagnia di Luna. La ragazza non riesce a darsi pace, ed entra in conflitto con la sua famiglia (in particolare con la rigida madre), con i compagni di classe e persino con la sua migliore amica. Luna comincia a fare strani sogni, nella speranza che Giuseppe sia salvo. Tuttavia, la realtà è un’altra, ed è molto più terribile.

Il cast del film

Nel cast troviamo Julia Jedlikowska nei panni di Luna, Gaetano Fernandez in quelli di Giuseppe. Inoltre, i genitori di luna sono interpretati da Vincenzo Amato e da Sabine Timoteo.