Programmi TV da non perdere stasera, giovedì 19 dicembre

Programmi TV in onda stasera

Le Kardashian, ore 19:00 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua su Sky Uno “Le Kardashian”, il reality che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood. Protagoniste sono le sorelle Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West e Khloé Kardashian, insieme alle sorellastre Kendall e Kylie Jenner e alla loro “Momager” Kris Jenner. Kris, Kim, Kourtney e Khloé sono anche produttrici esecutive della serie.

MasterChef Italia, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Comincia stasera la nona edizione di MasterChef Italia. A giudicare gli aspiranti chef saranno Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli. Ospiti della prima puntata, il Maestro Iginio Massari, il giovanissimo e cosmopolita chef Jeremy Chan e Henrique Fogaça, giudice dell’edizione brasiliana di MasterChef.

Delitti a circuito chiuso, ore 21:15 Crime investigation

Sempre più spesso è grazie alle registrazioni delle telecamere a circuito chiuso che i colpevoli più insospettabili vengono incastrati e i casi apparentemente irrisolvibili vengono ricostruiti. Grazie ai filmati originali, alle ricostruzioni e alle testimonianze di investigatori e familiari delle vittime, il programma risolve alcuni casi di omicidio che sembravano destinati a restare irrisolti.

I pilastri dell’arte, ore 21:15 Sky Arte HD

Alla scoperta dei tesori del patrimonio europeo. Oggi scopriamo come si è evoluta nei secoli l'affascinante architettura dei teatri.

Affari di famiglia, ore 21:25 Blaze

A partire dalle 21:25, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. In ogni puntata, seguiamo le imprevedibili vicende della famiglia Harrison, proprietaria di un grande banco dei pegni.

Grassi contro magri, ore 21:05 lei

Reality show televisivo di produzione britannica che mette a confronto i regimi alimentari di due persone, una in sovrappeso e una sottopeso. Nella clinica del dr. Christian grassi e magri si scambiano le diete.

Come è fatto, ore 21:00 Discovery Channel

Su Discovery Channel, alle 21:00, “Come è fatto”, il programma che ci regala un punto di vista privilegiato su come sono creati gli oggetti che ci circondano. Ogni giorno usiamo migliaia di comunissimi oggetti, dando per scontato tutto il lavoro che sta dietro la loro produzione e ignorando che molti dei prodotti a nostra disposizione sono più complessi di quanto appaiano.

Cacciatori di tesori: l’oro sepolto, ore 20:55 National Geographic

Alcuni grandi tesori sono stati scoperti per puro caso e hanno cambiato la vita di molte persone. Gli esperti esaminano le affascinanti storie che si celano dietro questi ritrovamenti.

Virus, ore 21:05 Discovery Science

Scopriamo come sia stata debellata una delle peggiori malattie dell'umanità. Sebbene la sua scomparsa risalga al 1980, il vaiolo rappresenta ancora una minaccia?

Enigmi alieni - Buchi neri sulla terra?, ore 20:55 History

Gli extraterrestri stanno alterando il DNA umano con l'obiettivo di ripopolare la Terra e introdurre esseri ibridi? Analizziamo le scoperte fatte in merito.

Wild: dall’alba al tramonto, ore 21:10 Nat Geo Wild

Un viaggio lungo un giorno, tra luci e ombre, per osservare animali unici e straordinari. In inverno, sulle Montagne Rocciose, le creature fanno valere i loro diritti per l'accoppiamento.

Serie TV in onda stasera

Gomorra - La serie, ore 21:15 Sky Atlantic

Sky Atlantic ripropone la prima stagione di “Gomorra - La serie”. Prodotta da Sky, da un’idea di Roberto Saviano e la regia di Stefano Sollima. L'impero di Pietro Savastano, potente boss del napoletano, è minacciato dal clan rivale di Salvatore Conte.

What we do in the shadows - 1^ TV, ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox va in onda in prima visione tv “What we do in the shadows”, la serie americana con protagonisti quattro vampiri, Nandor, Laszlo, Nadja e Colin. I vampiri vivono insieme al famiglio Guillermo, che vuole diventare anch’egli una creatura delle tenebre. La serie è strutturata con la forma del falso documentario.

American Horror Story - 1984 - 1^ TV, ore 21:25 Fox

Torna la serie antologica vincitrice di 2 Golden Globes e 16 Emmy Awards, questa volta con un incubo ambientato durante il campeggio di cinque ragazzi nell'estate del 1984.

911, ore 21:00 Fox life

Su Fox life rivediamo la terza stagione di “911”, la serie incentrata sulle vicende estreme di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco, sempre in prima linea per salvare vite nelle condizioni più difficili. Negli Stati Uniti, infatti, 911 è il numero per le emergenze.

The Murders - 1^ TV, ore 21.05 Fox crime

Su Fox crime parte “The Murders”, la serie canadese che ha come protagonisti Kate Jameson, un'investigatrice alle prime armi che prova a riscattarsi dopo una tragedia causata dalla sua negligenza, e il suo collega Mike Huntley.

Forever, ore 21:15 Premium crime

Su Premium Crime rivediamo “Forever”, la serie fantasy-poliziesca con protagonista il dottor Henry Morgan, medico legale di New York che ha oltre 200 anni ed è immortale. Ogni volta che muore, il suo corpo scompare e l'uomo "rinasce", nudo, nelle acque dell'East River.

Manifest, ore 21:15 Premium Stories

Su Premium Stories, tornano gli episodi della prima stagione di “Manifest”, la serie tv realizzata dal premio Oscar Robert Zemeckis. Tutto parte da quando il volo 828 diretto al JKF di New York scompare dai radar dopo una violenta turbolenza. L’aereo e i 191 passeggeri a bordo non vengono mai più ritrovati.

The 100 - 1^ TV, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action vediamo la sesta stagione di “The 100”, la serie americana “post apocalittica” creata da Jason Rothenberg e basata sull'omonimo romanzo scritto da Kass Morgan.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Spirit: Riding free, ore 21:20 DeA kids

Su DeA kids va in onda “Spirit: Riding free”, la serie tv in computer grafica basata sul film d'animazione del 2002 candidato all'Oscar, “Spirit - Cavallo selvaggio”.

Alvinn!!! and the Chipmunks, ore 20:50 Nick jr

Alle 20:50 su Nick jr, la serie animata ispirata ai personaggi di “Alvin and the Chipmunks”, realizzata in computer grafica e in alta definizione. I protagonisti sono i Chipmunks: Alvin Seville e i suoi fratelli Simon e Theodore; e le Chippettes: Brittany, Jeanette ed Eleanor Miller.

I Thunderman, ore 21:10 Nickelodeon

Alle 21:10 su Nickelodeon, torna “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo & Batman: il caso irrisolto, ore 21:25 Boomerang

Scooby e i suoi amici aiutano Batman a risolvere il suo unico caso irrisolto: ritrovare il professor Leo Scarlet, intrappolato anni prima nella macchina del teletrasporto.

T.O.T.S., ore 20:50 Disney Junior

T.O.T.S. – Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli è la serie animata per bambini dai 2 ai 5 anni, che racconta del tenace pinguino Pin e del fenicottero di buon cuore Freddy, piloti junior in prova presso la compagnia T.O.T.S.

