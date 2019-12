Film stasera in TV: da non perdere oggi, martedì 17 dicembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 17 dicembre, in TV su Sky. Prime visioni e film per tutta la famiglia

Diamo uno sguardo ai film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di spionaggio da vedere stasera in TV

The Bourne Ultimatum, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film americano del 2007 per la regia di Paul Greengrass, con Matt Damon, Paddy Considine, Edgar Ramirez, Julia Stiles e David Strathairn. Jason Bourne si trova in Russia, in fuga dalle autorità. Lasciato a Mosca, l’agente scopre un programma simile a quello in cui è stato addestrato, occasione perfetta per affrontare il proprio passato. Ma come sempre, per arrivare ai risultati sperati ci vorrà molta pazienza.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Un uomo tranquillo, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film d’azione del 2019 diretto da Hans Petter Moland, con Liam Neeson, Tom Bateman, Tom Jackson, Emmy Rossum, Laura Dern e John Doman. Nels Coxman è un autista di spazzaneve, un uomo dalla vita normale. La sua tranquillità viene distrutta quando, un giorno, il figlio muore in circostanze misteriose. La ricerca della verità sull’accaduto si trasformerà presto in un desiderio di vendetta.

Cliffhanger – L’ultima sfida, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Film d’azione americano del 1993 per la regia di Renny Harlin, con Sylvester Stallone, John Lithgow, Michael Rooker e Janine Turner. Traumatizzato da un incidente nel quale non è riuscito a salvare la vita di una ragazza, Gabe decide di farla finita con la montagna. Quando però un aereo precipita in mezzo ai monti, decide di partire in una missione di alpinismo alla ricerca dei superstiti. Li ritrova subito, ma si rende anche conto che sono dei malviventi. Essi lo prendono in ostaggio e si mettono alla ricerca di valigette piene di soldi, ma non sanno ancora che Gabe Walker è un uomo dalle mille risorse. Un cult del cinema, da non perdere.

Bastille day: il colpo del secolo, ore 21:15 su Premium Cinema

Film americano del 2016 per la regia di James Watkins, con Idris Elba, Richard Madden, Charlotte Le Bon e Kelly Reilly. Alla vigilia dell’anniversario della presa della Bastiglia, la giovane francese Zoe attraversa Parigi per far scoppiare una bomba. All’ultimo momento però ci ripensa, ma viene borseggiata da un criminale. Quando Zoe denuncerà i fatti a un agente della CIA, inizieranno 24 ore da brivido per tutta la città.

Film commedia da vedere stasera in TV

100 volte Natale, ore 21:15 su Sky Cinema Christmas

Regia di Nisha Ganatra. Un film con Molly Parker, Racine Bebamikawe, Peter DaCunha, Bruce Dern, Victoria Fodor. Pete è il secondo di tre fratelli, belli e intelligenti, che lo fanno sentire un buono a nulla. Nel giorno di Natale spera di dimenticare le sue sfortune e di trascorrere del tempo in pace con la sua famiglia, ma tutto va storto e non vede l'ora che anche questa giornata sia giunta al termine. L’ennesimo film sul Natale e l’ennesimo film che utilizza lo stratagemma del deja-vù. Protagonisti poco espressivi per una serata senza nessuna pretesa.

Grandi magazzini, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Commedia italiana del 1986 per la regia di Castellano & Pipolo. Con Enrico Montesano, Paolo Villaggio, Renato Pozzetto e Isabella Biagini. Tre uomini lavorano in un grande emporio popolato da singolari figure che popolano le giornate in questo negozio di bizzarre avventure.

Il grande spirito, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Commedia italiana del 2019 per la regia di Sergio Rubini, con Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Bianca Guaccero, Ivana Lotito, Geno Diana, Alessandro Giallocosta e Ilaria Cangialosi. In un quartiere della periferia di Taranto, durante una rapina, uno dei tre complici, un cinquantenne dall'aria malmessa, Tonino detto Barboncino, approfittando della distrazione degli altri due, ruba tutto il malloppo e scappa. La sua corsa procede verso l'alto, di tetto in tetto fino a raggiungere la terrazza più elevata, per rifugiarsi in un vecchio lavatoio, dove trova uno strano individuo dall'aspetto eccentrico: sostiene di chiamarsi Cervo Nero e di appartenere alla tribù dei Sioux. Dal suo canto Tonino è sotto assedio: il quartiere è presidiato dai suoi inseguitori, gli angoli delle strade controllate. Un film esilarante.

I mitici – Colpo gobbo a Milano, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Fabio si ritrova sulle spalle una rapina in via Montenapoleone a Milano, ereditata dal fratello arrestato, coinvolgendo nell'impresa anche Enzo. I due, però, sono troppo rozzi per sembrare clienti della gioielleria da svaligiare, quindi inseriscono nel piano anche Deborah, una “burina” molto bella. La ragazza cerca di sedurre il direttore che però si rivela essere gay. L'unica consolazione consiste nel recuperare i soldi che un incallito tangentomane getta nella spazzatura all'arrivo della polizia. Con Claudio Amendola, Tony Sperandeo, Ricky Memphis, Monica Bellucci, Ugo Bologna e la regia di Carlo Vanzina.

Quasi nemici – L’importante è avere ragione, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Diretta dall’attore e regista Yvan Attal, questa deliziosa commedia francese ha per protagonisti Daniel Auteuil e Caélia Jordana, che per la sua interpretazione si è aggiudicata un premio César come miglior promessa femminile. Neilah è una giovane ragazza che desidera diventare un avvocato di prestigio. Sulla sua strada incontra Pierre Mazard, professore e provocatore nato. Tacciato di misoginia e razzismo, il docente si trova costretto a insegnare alla ragazza la nobile arte della retorica, usata sin dall’antichità per far valere le proprie ragioni. Da queste lezioni entrambi impareranno qualcosa di molto importante. L’arte della parola come forma di riscatto sociale.

Baby Boom, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film americano del 1988 per la regia di Charles Shyer, con Diane Keaton, Sam Shepard e Kristine Kennedy. J.C. Wiatt è una donna in carriera che si trova inaspettatamente a dover allevare la figlia di suo cugino, morto in un incidente. Costretta a cambiare radicalmente la sua vita, decide di abbandonare la città e di andare a vivere con la bimba in una villetta. Anche lì, però, non riesce a non darsi da fare e avvia un suo business.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

The Rainbow Tribe – Tutto può accadere, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film del 2011 per la regia di Christopher R. Watson, con David James Elliott, Grayson Russell, Ed Quinn e Julie Ann Emery. Morgan, alle prese con la crisi di mezza età, ritrova il suo miglior amico quando torna al campeggio estivo in cui era solito andare da giovane. I suoi problemi sembrano però ingigantirsi quando viene affiancato da un gruppo di campeggiatori di dieci anni. Attraverso le lotte e i problemi in comune da risolvere, Morgan vivrà una delle migliori estati della sua vita.

Film horror da vedere stasera in TV

L’esorcismo di Hannah Grace, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film americano del 2018 per la regia di Diederik Van Rooijen, con Shay Mitchell, Kirby Johnson, Stana Katic, Grey Damon e Nick Thune. Uno scioccante esorcismo finisce fuori controllo, costando la vita a una giovane donna. Mesi dopo, Megan Reed lavora all’obitorio quando prende in consegna un cadavere sfigurato. Chiusa da sola all’interno del seminterrato, Megan sperimenta terrificanti visioni e sospettare che il corpo sia posseduto da una terrificante forza demoniaca.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Gotti – Il primo padrino, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film americano del 2018 per la regia di Kevin Connolly, con John Travolta, Kelly Preston, Spencer Lofranco, Stacy Keach, Pruitt Taylor Vince e Lydia Hull. John Gotti è il capo della famiglia criminale dei Gambino, la più grande e potente mafia degli Stati Uniti. Presto l’impero passerà nelle mani di Gotti Jr, ma le sue idee sono molto diverse da quelle del padre. Un film che vi terrà incollati allo schermo.

The Vanishing – Il mistero del faro, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Thriller britannico del 2018 per la regia di Kristoffer Nyholm, con Peter Mullan, Gerard Butler, Connor Swindells e Gary Lewis. In un’isola disabitata a 20 miglia dalla costa scozzese arrivano tre custodi del faro per compiere il loro turno di sei settimane. Qualcosa di inaspettato, però, si verifica: trovano dell’oro. Ma da dove proviene? Di chi è? C’è una nave all’orizzonte che si sta avvicinando. Che cosa vuole? Una lotta tesa tra paranoia e avidità che vi lascerà col fiato sospeso.

The place, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Film drammatico del 2017 diretto da Paolo Genovese. Al bar The Place si susseguono una serie di avventori che vanno e vengono, e tutti si siedono con un uomo misterioso che, in cambio di qualcosa, può esaudire ogni loro desiderio. Un film con Alba Rohrwacher, Sabrina Ferilli, Marco Giallini, Alessandro Borghi, Valerio Mastrandrea, Vittoria Puccini e Vinicio Marchioni. Da vedere per tutti coloro che amano riflettere sulle difficoltà che rendono la vita ancora più bella.

Strangerland, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Alle ore 21.15 su Premium Cinema Emotion, il film di Kim Farrant “Strangerland” con Hugo Weaving, Joseph Fiennes, Nicole Kidman, Lisa Flanagan e Bao Lei. Quando i due figli adolescenti di Catherine e Matthew Parker scompaiono nel remoto deserto australiano, il rapporto della coppia viene spinto al limite mentre si confrontano sul mistero del destino dei loro figli. Film interiore e misterioso che affronta il tema tragico della scomparsa dei figli con la straordinaria interpretazione di Nicole Kidman e Joseph Fiennes.

Guarda anche gli altri programmi in onda stasera in TV