Programmi TV da non perdere stasera, martedì 17 dicembre

Programmi TV in onda stasera

Le Kardashian, ore 19:00 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455

Continua su Sky Uno “Le Kardashian”, il reality che segue la vita di una delle famiglie più high-profile di Hollywood. Protagoniste sono le sorelle Kourtney Kardashian, Kim Kardashian West e Khloé Kardashian, insieme alle sorellastre Kendall e Kylie Jenner e alla loro “Momager” Kris Jenner. Kris, Kim, Kourtney e Khloé sono anche produttrici esecutive della serie.

Antonino Chef Academy, ore 21:15 Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 - FINALE

Nella puntata finale del programma di Sky Uno, i 4 cuochi rimasti si sfidano per guadagnarsi un posto nella brigata di Villa Crespi, celebre ristorante stellato dello chef Antonino Cannavacciuolo.

Monte dei Paschi: suicidio imperfetto, ore 20:55 Crime investigation

Nel Marzo 2013 David Rossi, direttore della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena, muore cadendo da una finestra. Si è davvero trattato di un suicidio?

Il Nilo - 5000 anni di storia, ore 21:15 Sky Arte HD

La storica dell'arte Bettany Hughes ci accompagna nella valle del Nilo alla scoperta della straordinaria storia dell'antico Egitto e dei suoi segreti.

Affari di famiglia, ore 21:25 Blaze

A partire dalle 21:25, su Blaze “Affari di famiglia”, il programma ambientato in un negozio dei pegni di Las Vegas. In ogni puntata, seguiamo le imprevedibili vicende della famiglia Harrison, proprietaria di un grande banco dei pegni.

La clinica del dottor Christian, ore 21:00 lei

Su lei alle ore 21:00, un’altra puntata di “La clinica del dottor Christian”. In questa puntata, il dottor Jessen e il suo team si occupano di Andi, che lotta contro una drammatica eiaculazione precoce, e di Annabelle, sofferente di narcolessia.

Mega Truck Show, ore 21:00 Discovery Channel

Seguiamo la Dirty 7, una squadra di meccanici e piloti che, dopo aver modificato dei grossi pick-up, rendendoli adatti alle pericolose corse nel fango, gareggiano in diverse parti dell’America, scommettendo e cercando di vincere il campionato.

Europa: le meraviglie dall’alto, ore 20:55 National Geographic

Grazie alla tecnica fotografica hyperlapse e a incredibili riprese aeree, partiamo per uno straordinario e inedito viaggio dall'alto attraverso l'Europa. La moderna tecnologia ci permette di osservare i lavori per la Sagrada Familia. Gli architetti affrontano una corsa contro il tempo per completare la struttura.

Cose da non credere, ore 21:05 Discovery Science

Come è possibile che una tribù del Messico riesca a correre per giorni coprendo centinaia di chilometri? Ed è vero che i faraoni erano dediti alla cocaina?

Il fuoco di spade, ore 21:00 History

Su History riprende la sfida tra i migliori fabbri d’America, che ripercorre la storia delle armi dall'inizio della civiltà. Quattro professionisti gareggiano per cinque settimane, nella speranza di poter conquistare il titolo di campione e vincere il premio di 50.000 dollari.

L’incredibile Dr. Pol, ore 21:10 Nat Geo Wild

Su Nat Geo Wild un’altra puntata del reality show con protagonista il dr. Jan Pol, che gestisce una clinica veterinaria in Michigan insieme a sua moglie Diane e suo figlio Charles. Nella serie, seguiamo il lavoro quotidiano che il dottore svolge con la dottoressa Brenda Grettenberger e la dottoressa Emily Thomas.

Serie TV in onda stasera

The Race - Corda mortale - 1^ TV, ore 21.15 Sky Atlantic

Su Sky Atlantic prende il via “The Race - Corsa mortale”, la serie tv con Adam Brody, Billy Zane e Sean Bean. In un futuro prossimo, la Terra è sopraffatta da un virus incontrollabile di origini ignote. Per proteggere la popolazione dalla diffusione del virus in tutto il Regno Unito, il governo impone un coprifuoco in cui chiunque sarà catturato tra le 19.00 e le 7.00 e sarà posto in quarantena.

Magnum P.I., ore 21:00 Fox

Alle 21:00 su Fox vediamo la seconda stagione di “Magnum P.I.”, il remake del telefilm cult anni '80, con protagonista un ex Navy Seal che fa il detective alle Hawaii. In questo reboot, Thomas Magnum è interpretato da Jay Hernandez.

Mac Gyver, ore 21:50 Fox

Alle 21:50 invece, un episodio della terza stagione di “Mac Gyver”, il reboot della celebre serie televisiva andata in onda negli anni dal 1985 al 1992. Ideata da Peter M. Lenkov e interpretata da Lucas Till, la serie ha come protagonista sempre Angus MacGyver, che lavora in un'organizzazione governativa statunitense segreta, dove usa il suo talento per risolvere i problemi e salvare vite umane.

911 - 1^ TV, ore 21:05 Fox life

Su Fox life vediamo la terza stagione di “911”, la serie incentrata sulle vicende estreme di un gruppo di poliziotti, paramedici e vigili del fuoco, sempre in prima linea per salvare vite nelle condizioni più difficili. Negli Stati Uniti, infatti, 911 è il numero per le emergenze.

Candice Renoir, ore 21:05 Fox crime

Su Fox crime, a partire dalle ore 21:05, rivediamo gli episodi della settima stagione di “Candice Renoir”. La serie con protagonista una madre di quattro figli che si trova a riprendere il lavoro di poliziotta dopo un’interruzione di dieci anni.

Chicago Justice, ore 21:15 Premium Crime

Su Premium Crime rivediamo la prima (e unica) stagione di “Chicago Justice”, la serie spin off di “Chicago Fire”. La serie racconta le vicende di alcuni procuratori di stato, pubblici ministeri e investigatori della città di Chicago.

God friended me, ore 21:15 Premium stories

Rivediamo su Premium stories “God friended me”, la serie che racconta la vita di Miles, un ateo a cui viene inviata una richiesta di amicizia su Facebook da un account chiamato "Dio". Questo account invia suggerimenti per dei nuovi amici che abitano a New York.

Mr. robot, ore 21:15 Premium Action

Su Premium Action rivediamo la serie di genere drammatico-thriller con protagonista Elliot Alderson, un giovane ingegnere informatico di New York sociofobico e schizofrenico.

Programmi per bambini e ragazzi in onda stasera in TV

Kally’s Mashup, ore 20:30 DeA kids

Kally ha quattordici anni ed è un talento del pianoforte. Nonostante la sua giovane età, un famosissimo conservatorio le offre una borsa di studio.

Blaze e le mega macchine, ore 20:50 Nick jr

Su Nick jr. va in onda “Blaze e le mega macchine”, la serie animata educativa che racconta le avventure di Blaze, un monster truck rosso, e del suo pilota AJ, un bambino molto intelligente. Accanto a loro, Gabby, una bambina appassionata di meccanica e gli altri monster truck Starla, Darington, Stripes e Zeg.

I Thunderman, ore 21:05 Nickelodeon

Alle 21:05 su Nickeolodeon, torna “I Thunderman”, la serie tv con protagonista una famiglia di supereroi con superpoteri che cerca di vivere una vita il più normale possibile nella città immaginaria di Hiddenville.

Lo straordinario mondo di Gumball, ore 20:55 Cartoon Network

Lo show, creato nei Cartoon Network Studios di Londra, narra le avventure del giovane Gumball, alle prese con la vita di tutti i giorni in compagnia della sua numerosa e bizzarra famiglia, tutt'altro che convenzionale.

Scooby-Doo e il mistero del circo, ore 21:25 Boomerang

Scooby-Doo, Shaggy e la sua banda arrivano ad Atlantic City per una vacanza rilassante e si ritrovano sul palco centrale di un mistero a tre piste!

T.O.T.S., ore 20:50 Disney Junior

T.O.T.S. – Trasporto Organizzato Teneri Supercuccioli è la serie animata per bambini dai 2 ai 5 anni, che racconta del tenace pinguino Pin e del fenicottero di buon cuore Freddy, piloti junior in prova presso la compagnia T.O.T.S.

