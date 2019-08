Da The Ring a Cercasi amore per la fine del mondo, ecco i migliori film di Adam Brody

Adam Brody è un attore e produttore statunitense, nato a San Diego il 15 dicembre 1979. Svariati i film cui ha preso parte, con l’esordio avvenuto nel 1999. Il suo volto è però principalmente noto per The O.C., serie nella quale ha interpretato il ruolo di Seth Cohen. Attualmente è al cinema con Isabelle – L’ultima evocazione, ma ecco le sue pellicole migliori:

The Ring

Mr & Mrs Smith

Thank You for Smoking

Scream 4

Cercasi amore per la fine del mondo

The Ring, 2002

La giornalista Rachel Keller intende scavare a fondo in una storia da brividi, che alle sue orecchie suona soltanto come l’ennesima leggenda metropolitana. Si parla di una particolare cassetta, che trasmette immagini spettrali e macabre. Chiunque la veda è destinato a morire dopo sette giorni. Di colpo quattro adolescenti muoiono in circostanze misteriose, così Rachel decide di mettere alla prova la teoria. Scova la cassetta e la guarda, ritrovandosi a dover gestire un conto alla rovescia letale. Con l’aiuto dell’amico Noah dovrà svelare il segreto che si cela dietro il filmato, salvando se stesso e suo figlio.

Mr & Mrs Smith, 2005

Quella composta da John e Jane Smith, interpretati da Brad Pitt e Angelina Jolie, sembra una normalissima coppia. Giovani, belli e proprietari di una grande casa in periferia. Un matrimonio che però sembra spento, privo di quella necessaria scintilla. La verità però è ben altra. I due sono degli efficienti assassini professionisti, che svolgono il proprio lavoro per due differenti agenzie. Un segreto nascosto al partner, costretto a scoprirlo nel peggiore dei modi. Viene infatti dato loro l’incarico di ammazzare l’altro.

Thank You for Smoking, 2005

La pellicola racconta il complesso lavoro di Nick Naylor, il cui obiettivo è quello di tener vivo il mercato del tabacco. Crea un’intricata rete di avvenimenti per riuscire nel proprio intento ma, al tempo stesso, prova a essere un modello per suo figlio. Il film offre un punto di vista interessante sugli odierni vizi. Ogni settimana Nick incontra Polly e Bobby, che vendono rispettivamente alcolici e armi. Si ritrovano e sbeffeggiano chiunque provi a battersi per liberare il mondo da quello che è il loro pane quotidiano.

Scream 4, 2011

Wes Craven porta in sala il quarto capitolo della sua saga horror. Sidney ha provato a gettarsi tutto alle spalle, divenendo autrice di un manuale di auto-aiuto. L’ultima tappa del suo tour promozionale è proprio Woodsboro, dove ritrova lo sceriffo Dewey e sua moglie Gale, così come Jill e Kate. Il suo ritorno però segna anche una nuova scia di sangue. Ghostface è ancora in libertà e pronto a mietere vittime.

Cercasi amore per la fine del mondo, 2012

Un gigantesco asteroide sta per colpire la Terra e all’impatto mancano poche settimane. Il nostro pianeta è ormai condannato, così il panico prende il controllo di chiunque al mondo. Dodge Petersen è un assicuratore come tanti altri ma dopo l’annuncio della fine del mondo sua moglie Linda esce dall’auto e lo abbandona, senza dire una parola. Dodge decide così di rintracciare Olivia, sua fidanzata del liceo, iniziando un viaggio per ritrovarla prima che tutto finisca.