Isabelle - l'ultima evocazione: trama, trailer, cast del film horror

Il 15 agosto 2019 arriva nelle sale Isabelle – L'ultima evocazione. Un horror particolarmente atteso dagli appassionati del genere, diretto da Rob Heydon, con Adam Brody e Amanda Crew nel cast.

Isabelle – L'ultima evocazione, la trama

Il film racconta le atroci vicende della coppia composta da Larissa e Matt Kane. La vita sembra sorridergli, con i due che sono particolarmente felici e di successo. Lui è un avvocato e il lavoro sembra andare a gonfie vele. La preoccupazione è però tutta per il piccolo in arrivo. Larissa è infatti incinta e prossima al parto. Si tratta del primo figlio e per iniziare al meglio la nuova vita decidono di trasferirsi in una casa più spaziosa, una vera e propria villa, sita in un quartiere residenziale.

La coppia non può però immaginare a quale sventura stia andando incontro. La loro vicina di casa infatti non fa altro che osservarli tutto il giorno, studiandoli attentamente. Resta fissa alla finestra del piano superiore della sua casa e diventa ben presto una presenza inquietante nella quotidianità di Larissa e Matt.

Il giorno del parto diventa rapidamente funesto, dal momento che il piccolo nasce senza vita. La donna inoltre sarà dichiarata clinicamente morta per un minuto durante l’intervento. Uscita dalla clinica dovrà fronteggiare l’ardua elaborazione del lutto, divenendo così una preda facile per la vicina, che inizia a influenzarla in modo sempre più preoccupante.

Isabelle – L’ultima evocazione, il cast

A dirigere questo horror è Robert Heydon, regista, sceneggiatore e produttore canadese, dietro la macchina da presa nel 2011 con Ecstasy, adattamento del bestseller di Irvine Welsh. Ha diretto svariati videoclip, prodotto serie TV e documentari.

Protagonista della pellicola è Adam Brody, attore e produttore statunitense, nato il 15 dicembre 1979. Il suo volto è noto principalmente per il ruolo di Seth Cohen in The O.C., serie TV di culto dei primi anni Duemila. Il suo esordio al cinema è avvenuto nel 1999 con Atti di violenza, per poi apparire in American Pie 2 e The Ring. Nel 2005 è al fianco di Brad Pitt e Angelina Jolie in Mr & Mrs Smith, l’anno dopo recita in Thank You for Smoking e nel 2007 è il protagonista de Il bacio che aspettavo. Quello del genere horror non è affatto un territorio inesplorato per lui, considerando come oltre a The Ring e Isabelle – L’ultima evocazione, è stato inserito anche nel cast di Jennifer’s Body e Scream 4.

Ad affiancare Brody c’è Amanda Crew, attrice canadese classe 1986. Anche per lei questo non è il primo horror, considerando come proprio il suo esordio al cinema sia avvenuto in una pellicola di questo genere. Si tratta di Final Destination 3, uscito nel 2006. La sua carriera si è sviluppata però soprattutto in televisione, con la prima esperienza nel 2005 in Life as we know it. Ha poi partecipato a Smallville, Suits e Silicon Valley.