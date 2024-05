Bradley Jaden debutta da solista al Rossetti di Trieste

Una star del musical che debutta come solista, in concerto, ma con le canzoni più importanti che hanno segnato la sua carriera: Bradley Jaden, artista che abbiamo conosciuto anche grazie al ruolo di Raoul in Phantom of The Opera, torna dal vivo in uno show tutto suo, che ha debuttato al Politeama Rossetti di Trieste sabato 18 maggio, e che lo porterà anche a Londra e New York. Un concerto che ha visto anche due ospiti speciali: Lucie Jones e Luca Gaudiano. Jaden tornerà in Italia a novembre per "Les Misérables"

Un debutto non si scorda mai, soprattutto se è in un teatro come il Rossetti di Trieste, che ha fortemente voluto tutto accadesse proprio qui: Bradley Jaden, star dei musical, debutta con il suo primo concerto da solista, che poi porterà anche negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Un’occasione per interpretare alcuni dei brani più belli che l’artista ha interpretato nella sua carriera e che, come Stars, porterà in scena al Rossetti e al Teatro Arcimboldi con Les Misérables The Arena Musical Spectacular. Un debutto speciale, tante persone in sala l’hanno accolto e applaudito. Incontriamo Bradley alla fine del concerto: la stanchezza quasi non si nota, tanta è la felicità nell’aver portato questo spettacolo dal vivo, che mai avrebbe immaginato di poter realizzare.

La Prima a Trieste, poi il tour

Torni a Trieste dopo aver interpretato Raoul in "Phantom of The Opera", ma in una veste diversa: tu, sul palco, accompagnato da musicisti, con alcuni dei brani che ha portato in scena nella tua carriera. Com’è stata la prima?

Sono senza parole! Stefano Curti, direttore organizzativo del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, ha creduto in questo progetto ancor prima che nascesse. Essere qui, con così tante persone, mi ha lasciato senza parole! È stato il primo concerto: ero nervoso, felicissimo, impaziente…è andato tutto benissimo, ben oltre ogni mia aspettativa. Il pubblico è stato meraviglioso!

Sarai a New York, poi a Londra, che è anche la tua residenza artistica. Come ti senti all’idea di portare i personaggi che hai interpretato in questi anni nei teatri di tante città?

È tutto così incredibile! Tutto questo anche grazie alle persone che vengono ai concerti, che credono in questo spettacolo, credono in me. Poter portare la musica nei teatri di New York e Londra è un onore, ancora più bello poter invitare altri artisti, come è accaduto in questa occasione al Rossetti di Trieste. Con me, sul palco, anche Luca Gaudiano e Lucy Jones: è stato bellissimo.